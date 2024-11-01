·
Aprobada la ley que elimina la obligación de cita previa en la administración y reconoce el derecho al error
El redactado también incluye que no sea necesario retornar prestaciones esenciales percibidas indebidamente por errores administrativos
etiquetas
catalunya
derecho al error
actualidad
2 comentarios
#1
riska
La cita previa es una forma más de alejar la administración del ciudadano.
1
K
20
#2
PasaPollo
Antes de que todos nos alegremos, es una ley catalana que, además y según entiendo, afecta únicamente a la administración catalana. Así que no se va a aplicar fuera del territorio ni tampoco, creo, dentro de Cataluña afectará a órganos como el SEPE o la AEAT, que son del Estado.
1
K
15
