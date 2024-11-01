edición general
Las anomalías en la instrucción de la causa contra el fiscal general animan el recurso ante el Constitucional para anular la condena

La defensa de García Ortiz analiza posibles vulneraciones de los derechos de inviolabilidad, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que, a la espera de conocer los argumentos jurídicos de la condena –la sentencia aún no ha sido redactada–, han estudiado ya las “numerosas anomalías registradas durante la instrucción de la causa” que, en su opinión, han supuesto una vulneración de derechos susceptibles de amparo constitucional.

AlienRoja #9 AlienRoja
A mi edad jamás llegué a pensar que viviría en directo un juicio, en democracia, de un tribunal superior (el Supremo en este caso) en el que PÚBLICAMENTE se condenara a un acusado SIN UNA PUTA PRUEBA de culpabilidad. Es increíble, pero ha ocurrido. Los putos fachas están envalentonados y, como no se les pare los pies, nos llevan de cabeza a otra dictadura o, peor aún, una nueva guerra civil.
pedrario #11 pedrario
#9 Ya que opinas tan tajantemente sobre la sentencia imagino que la has leído, ¿me puedes pasar cuales son los fundamentos de derecho y hechos probados que figuran para ver que efectivamente no hay pruebas?

O al menos indicar el motivo exacto por el que le condenan. ¿Qué es lo que dice el TS que está acreditado?
#1 UNX
La más interesante me ha parecido la del cambio sobre la marcha el objeto del procedimiento, pero son especulaciones hasta que se conozca la sentencia.
#8 gershwin
#1 ¿cambio sobre la marcha del objeto ?
muro de pago que no puedo leer
#5 imaginateca
No es que se recurra al Constitucional porque haya habido irregularidades, sino que para llevar esto al Constitucional, tienes que alegar que ha habido irregularidades, porque si no, no hay nada que recurrir.
En fin...
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
In dubio pro reo.

¿Que haces hablando catalán? ¡Condenado!
#4 IsraelEstadoGenocida
#3 In dubio pitorreo
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
Cualquier persona decente ve que en esta condena hay mierda como para asfaltar el circuito de formula 1 de Madrid, llenar el Zendal, apagar los incendios de CyL y tapar el barranco del Poyo.
bronco1890 #7 bronco1890
Da igual, si no admiten el recurso o lo admiten y le condenan será lawfare y que el constitucional es facha, sólo si le absuelven será que la "justicia se ha impuesto" pero de todos modos ya han perdido el relato y lo saben.
Ludovicio #12 Ludovicio
#7 La justicia se habrá impuesto si hacen lo justo, si.
EldelaPepi #6 EldelaPepi
No se puede condenar sin pruebas.
Lo sé hasta yo.
#2 juanmaball
Por lo visto el tribunal constitucional puede actuar bastante rápido en algunas circunstancias. Ojalá salga una sentencia de la que se pueda leer que el TS ha atacado al FGE por causas políticas. Sería para mearse de la justicia Española.
Hoy se reunió el rey con todos, algo están cociendo.
