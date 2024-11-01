edición general
34 meneos
73 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Amenazas, acoso y campañas de odio: radiografía de la cacería machista contra comunicadoras de izquierda | Público

Amenazas, acoso y campañas de odio: radiografía de la cacería machista contra comunicadoras de izquierda | Público

Los ataques dirigidos contra periodistas por el hecho de ser mujeres son un espejo nítido de la violencia política y machista que sigue atravesando a nuestras sociedades.

| etiquetas: mujeres , periodistas , acoso , machismo
28 6 7 K 150 actualidad
11 comentarios
28 6 7 K 150 actualidad
Comentarios destacados:      
Keldon82 #4 Keldon82
Ya empiezan a llegar los machitos justificándose. Vayan pasando. :popcorn:
4 K 54
JuanCarVen #6 JuanCarVen *
#4 Es el esquema habitual de la extrema derecha atacar y acosar al que consideran que es el más débil. No han evolucionado siguen en la ley de la selva.Mi apuesta es que ni han leído la noticia.
2 K 39
Hollywoodlandia #1 Hollywoodlandia
Esto ya lo he visto antes. Uan vez salió Angela Rodríguez pam diciendo que les contradecian en el congreso por ser mujeres.
Que malos son lso hombres, no ven la grandeza y llevan la contraria por ser mujer
5 K 36
Nihil_1337 #3 Nihil_1337
#1 Están hablando de amenazas y amenazantes que llegan hasta la puerta de sus casas. De amenazas de violarlas, matarlas y descuartizarlas. Continuamente. Te querría ver a ti en su lugar, valiente xD
8 K 88
Hollywoodlandia #5 Hollywoodlandia *
#3 es el patriarcado. Normalmente solo se reúne para salir a violar y culpar a magrebies o cuando hay que impedir que una policía de nivel gobierne.
Pero esto ha hecho saltar todas las alarmas. En mi grupo machista de WhatsApp me llegan quedadas para echar mierda en su puerta
0 K 6
Nihil_1337 #10 Nihil_1337
#5 ¿Tienes misoginitis? xD
1 K 25
ochoceros #8 ochoceros
#3 Es algo digno de estudio el porqué de tanto miedo y tanto odio hacia estas personas.

Pero todavía saldrá alguno a comparar-igualar la "violencia" de tirarle el micro cuando te persiguen y acosan por la calle con amenazas de violencia física estando en tu domicilio. El comando todossoniguales.
1 K 29
Kmisetas #2 Kmisetas
Menudo Panfleto Publico.es
4 K 21
Torrezzno #9 Torrezzno
Que pesadilla
0 K 20
alcama #7 alcama
por el hecho de ser mujeres

Recordad que esto ya no es periodismo, es vuestra ración de propaganda diaria
1 K 18
#11 khalil
"por el hecho de ser mujeres"

xD xD xD

Es que te tienes que reir.
0 K 6

menéame