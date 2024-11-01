edición general
Alvise Pérez demanda a Javier Ruiz por "atentar contra su honor" en 'Mañaneros': le reclama 65.000 euros

Ruiz afirmó en su programa de La 1: "Alvise pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional". Estas palabras, que sostiene el líder de Se Acabó la Fiesta en su demanda, constituyen una vulneración de su honor y motivan su decisión de llevar el asunto ante los tribunales. "Estas manifestaciones difundidas vulneraron e infringieron el derecho fundamental al honor", expone Pérez. Por ello, el eurodiputado exige una indemnización de 65.000 euros por los daños morales causados.

