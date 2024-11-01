edición general
36 meneos
61 clics
El alcalde del PP de Alpedrete afirma que el hombre que asesinó a su pareja la "quería": "No veo violencia de género"

El alcalde del PP de Alpedrete afirma que el hombre que asesinó a su pareja la "quería": "No veo violencia de género"

Juan Fernández niega la violencia machista y relata el asesinato como un hombre al que le falló “el sistema” y “sucumbió a la presión” de la enfermedad psicológica que padecía

| etiquetas: alpedrete , pp , violencia de género
30 6 1 K 317 actualidad
17 comentarios
30 6 1 K 317 actualidad
Comentarios destacados:    
juvenal #1 juvenal
De auténtico asco.
6 K 108
#6 concentrado
#1 Es "la maté porque era mía" versión 2.0
1 K 29
#16 omega7767
#6 la maté porque la quería
0 K 11
Fedorito #8 Fedorito
#1 Los hombre no tenemos problemas mentales, simplemente somo machistas.
2 K 28
#10 Katos *
#1 #8
Yo es que sino mato por machismo no mato. Mira que he intentado matar por dinero deudas, esquizofrenia, deudas, drogas, herencias, pero como el machismo ninguna.

El elefante en la habitación ya no soporta la subnormalidad esta del género.

Meternos la viogen por el culo de una vez. Hipócritas.

Estais consiguiendo víctimas realmente necesitadas queden desprotegida ante la locura ideológica.

Una bola de miles de millones para pagar salarios mientras las víctimas siguen muriendo en igual número.
1 K 18
desastrecolosal #11 desastrecolosal *
#1 Eso mismo dicen los fachas cuando los zurdos defienden a capa y espada que los delitos cometidos por extranjeros son por razones psicológicas, económicas, etc etc...

Pero bueno, estas declaraciones son de un alcalde del PP que no hace mas que dar su opinión según conversaciones que tuvo con los hijos de la victima.

Que quede bien clarito, es un alcalde del PP, del PP, del PP...
0 K 7
#3 OTANASIA
Son los degenerados del "divorcio difícil". Nada, un día de discusiones duras.
5 K 70
The_Ignorator #13 The_Ignorator
Alpedrete, España profunda a solo 30min de la capital
1 K 23
Supercinexin #17 Supercinexin
Digno de una canción de Los Chichos.
0 K 19
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
La violencia no tiene género. Pero lo que dice este tio no tiene sentido...
1 K 19
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#2 Claro que la violencia no tiene género. Por eso a igual nivel de formación, sociocultural, de exposición previa a la violencia, etcétera, hombres y mujeres cometemos delitos violentos con la misma frecuenc... OH WAIT!
3 K 42
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#9 unos importan y los otros no?

Y la violencia tiene raza? O religión?
0 K 7
CerdoJusticiero #15 CerdoJusticiero
#14 ¿Quién dice que haya homicidios que no importan?

Y la violencia tiene raza? O religión?

Hasta donde se sabe gracias a decenas de estudios y meta-estudios realizados a lo largo y ancho del globo, no.
0 K 11
#7 Almirantecaraculo *
Y él no es un machista, porque tiene madre! Fin de la cita.
1 K 18
#4 DenisseJoel
Las enfermedades psicológicas no son causa de violencia. La violencia de género la causa el machismo. Lo dice claramente la ley española de VG, aprobada con los votos del PP.
0 K 11
sorrillo #5 sorrillo *
Desconozco el caso pero cuando hay violencia de una mujer a un hombre se suele atribuir a nivel mediático a problemas psicológicos y no al odio de una mujer a un hombre por ser hombre.

Como digo desconozco el caso pero no parece descabellado que alguna muerte de una mujer a manos de un hombre se pueda atribuir a problemas psicológicos y no al odio de un hombre a la mujer por ser mujer.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
#5 El odio a la mujer por ser mujer es misoginia y sería un delito de odio. El machismo no es exactamente igual que la misoginia y la violencia de género es una concreta violencia machista.
Este caso particular es lo que algunos llamarían un "suicidio ampliado" que tendría implicaciones machistas al decidir el hombre por los dos que se acabó la película para ambos, negando de facto la capacidad de la mujer para elegir su destino.
Ese machismo puede venir derivado de sus problemas mentales o juntarse las dos cosas en un coctel asesino
0 K 11

menéame