El apuñalamiento en Pescadería destapa la convivencia rota de un matrimonio divorciado

La tarde del martes en el barrio de Pescadería estuvo marcada por el sobresalto. El reloj se acercaba a las siete menos cuarto cuando el 112 recibió la llamada angustiada de una hija que alertaba de que su madre había apuñalado a su padre en la calle Remo número 30. Hasta la segunda planta del edificio se desplazaron con rapidez patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia. Allí, en el rellano, se encontraron al hombre de 61 años consciente pero con abundante sangrado en el costado, fruto de una cuchillada...
| etiquetas: almería , apuñalamientos , delincuencia
Pero que podría malir sal?. Pos nada, se dan palos hasta que a uno se le vaya la olla y se cargue al otro, muy sano todo.
Divorciarte te empuja a la pobreza y más si no tienes alternativa habitacional. Y con una hija ya... Para qué quieres más.
Quién le iba a decir a la ultraderecha que por fin han encontrado una manera de frenar los divorcios de "los pobres" pero no de los ricos. La putada es que "los pobres" todavía pueden acceder al aborto y a planificación familiar, que si no ya nos tenían atados como a principios de la dictadura.
De todas formas vendes el piso (hoy te lo compran), te quitas lo que quede de hipoteca y se reparte el resto, es lo que hay, pero no se puede convivir con personas a las que no soportas ni te soportan a ti. Siempre va a acabar mal. Si no la mata el, lo mata ella. Si no se cargan a la niña por en medio ni bien ni mal y… » ver todo el comentario
#1 solo que esta vez, es ella la que ha atacado con un cuchillo a su ex. Queda como ejercicio al alumnado meneante qué hubiera pasado si hubiera sido al revés.
Dieron un paso en la dirección correcta, el divorcio. Pero eso de vivir juntos 2 personas que ya no se aguantan y que saben sacar de quicio a la otra con 2 palabras no es muy buena idea.
A mi nadie me saca tanto de mis casillas como mi mujer, y me tengo que controlar, por que si cualquier otra persona, ya sea un maromo de 2,10m me dice lo que me esta diciendo ella, lo mato .
Creo que es normal que mi mujer este mas protegida que yo. Ella aunque me pegase con todas sus fuerzas, no me haría ni cosquillas y yo a ella la puedo dejar muy muy muy mal de un solo puñetazo. Siempre hablo desde mi situación personal… » ver todo el comentario
Yo llevo con ella desde los 19 y 5 años de casados, desde luego que sabemos atacarnos psicológicamente, lo suyo es quedarse ahí y no pasar a mas .
Además es increíble que algunas veces una tonteria puede desenvocar en una discusión de las gordas, de me piro de casa, de no se que de no se cual, yo pago esto y tu no, blablablablabla. Se dicen muchas mierdas y te sacan de quicio.
Yo ya he dicho, muchas veces me tengo que controlar porque eso que me esta diciendo me lo dice cualquiera por la calle y le arranco la cabeza.
Si la da una mujer es por la difícil convivencia de un matrimonio roto
¡IROS A LA MIERDA YA!