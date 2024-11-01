edición general
El apuñalamiento en Pescadería destapa la convivencia rota de un matrimonio divorciado

El apuñalamiento en Pescadería destapa la convivencia rota de un matrimonio divorciado

La tarde del martes en el barrio de Pescadería estuvo marcada por el sobresalto. El reloj se acercaba a las siete menos cuarto cuando el 112 recibió la llamada angustiada de una hija que alertaba de que su madre había apuñalado a su padre en la calle Remo número 30. Hasta la segunda planta del edificio se desplazaron con rapidez patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia. Allí, en el rellano, se encontraron al hombre de 61 años consciente pero con abundante sangrado en el costado, fruto de una cuchillada...

etiquetas: almería , apuñalamientos , delincuencia
16 comentarios
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Como se nota que la que apuñaló era la fémina eh....xD
plutanasio #8 plutanasio
#4 no es viogen
SMaSeR #1 SMaSeR
"La pareja se encontraba divorciada, con un régimen peculiar que les llevaba a turnarse el uso del domicilio cada seis meses. Sin embargo, en la práctica convivían de manera irregular, lo que habría dado lugar a discusiones constantes y a un clima de conflictividad doméstica prolongada. Ambos cuentan con antecedentes y ya habían protagonizado episodios de enfrentamientos previos."

Pero que podría malir sal?. Pos nada, se dan palos hasta que a uno se le vaya la olla y se cargue al otro, muy sano todo.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Clásico caso de pareja de tontos del culo miembros del lumpen de la sociedad que no pueden estar ni juntos ni separaos. Cualquier intento de sacar punta a esto hacia el lado que sea, Voxemita o feminista, es hacer el ridículo.
oyisti #3 oyisti
#2 o divorcios en los que no se pueden permitir tener dos viviendas.
Divorciarte te empuja a la pobreza y más si no tienes alternativa habitacional. Y con una hija ya... Para qué quieres más.
Dragstat #7 Dragstat
#3 El tema de la vivienda hace que mucha gente tenga que convivir por obligacion, y muchos a no divorciarse. Y eso cuando los hogares con una sola persona no paran de crecer.
ochoceros #9 ochoceros
#3 Ríete, pero esta crisis inmobiliaria es peor que ilegalizar el divorcio viendo los precios de las viviendas y los salarios que cobra la mayoría de la gente. Raro es que no pasen más a menudo cosas como las de este meneo.

Quién le iba a decir a la ultraderecha que por fin han encontrado una manera de frenar los divorcios de "los pobres" pero no de los ricos. La putada es que "los pobres" todavía pueden acceder al aborto y a planificación familiar, que si no ya nos tenían atados como a principios de la dictadura.
SMaSeR #10 SMaSeR *
#3 Yo ya lo he dicho, antes de eso me voy a vivir a un camping. Esto es una olla a presión que puede acabar extremadamente mal, prefiero malvivir en una tienda de campaña xD.
De todas formas vendes el piso (hoy te lo compran), te quitas lo que quede de hipoteca y se reparte el resto, es lo que hay, pero no se puede convivir con personas a las que no soportas ni te soportan a ti. Siempre va a acabar mal. Si no la mata el, lo mata ella. Si no se cargan a la niña por en medio ni bien ni mal y…   » ver todo el comentario
#5 xavigo
Pues nada… un caso que NO es violencia de género.

#1 solo que esta vez, es ella la que ha atacado con un cuchillo a su ex. Queda como ejercicio al alumnado meneante qué hubiera pasado si hubiera sido al revés.
SMaSeR #6 SMaSeR
#5 A ver pero se están pegando los 2 a lo largo del tiempo xD. No hay otra lectura posible aquí aunque fuese al revés.
Dieron un paso en la dirección correcta, el divorcio. Pero eso de vivir juntos 2 personas que ya no se aguantan y que saben sacar de quicio a la otra con 2 palabras no es muy buena idea.

A mi nadie me saca tanto de mis casillas como mi mujer, y me tengo que controlar, por que si cualquier otra persona, ya sea un maromo de 2,10m me dice lo que me esta diciendo ella, lo mato xD.
#11 xavigo
#6 Se pegarán los dos, pero no es lo mismo según quien agreda.
SMaSeR #12 SMaSeR *
#11 Hombre pues desde luego, mi mujer no llega a 50Kg y mide 1.60. Yo mido 1.90 y peso 110 KG. Si ella fuese un hombre de ese tamaño, no me dejarían pegarme con el en un cuadrilátero por ejemplo y me podrían meter hasta agravantes en una denuncia de una pelea.

Creo que es normal que mi mujer este mas protegida que yo. Ella aunque me pegase con todas sus fuerzas, no me haría ni cosquillas y yo a ella la puedo dejar muy muy muy mal de un solo puñetazo. Siempre hablo desde mi situación personal…   » ver todo el comentario
#14 MADMax2
#6 y lo que te hace no es violencia psicológica?
SMaSeR #15 SMaSeR *
#14 Y lo que le hago yo a ella?. Cualquiera que viva con su pareja sabe que es la única persona que te saca de tus casillas con 2 palabras y viceversa.
Yo llevo con ella desde los 19 y 5 años de casados, desde luego que sabemos atacarnos psicológicamente, lo suyo es quedarse ahí y no pasar a mas xD.

Además es increíble que algunas veces una tonteria puede desenvocar en una discusión de las gordas, de me piro de casa, de no se que de no se cual, yo pago esto y tu no, blablablablabla. Se dicen muchas mierdas y te sacan de quicio.

Yo ya he dicho, muchas veces me tengo que controlar porque eso que me esta diciendo me lo dice cualquiera por la calle y le arranco la cabeza.
vicenfox2 #16 vicenfox2
#15 parece una relación muy sana, si... :roll:
#13 MADMax2 *
Joder, si el que da la puñalada es un hombre, es violencia machista si o si.

Si la da una mujer es por la difícil convivencia de un matrimonio roto


¡IROS A LA MIERDA YA!
