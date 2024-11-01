El apuñalamiento en Pescadería destapa la convivencia rota de un matrimonio divorciado

La tarde del martes en el barrio de Pescadería estuvo marcada por el sobresalto. El reloj se acercaba a las siete menos cuarto cuando el 112 recibió la llamada angustiada de una hija que alertaba de que su madre había apuñalado a su padre en la calle Remo número 30. Hasta la segunda planta del edificio se desplazaron con rapidez patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia. Allí, en el rellano, se encontraron al hombre de 61 años consciente pero con abundante sangrado en el costado, fruto de una cuchillada...