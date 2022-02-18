edición general
La agitadora Pilar Baselga será juzgada por difundir el bulo de que Begoña Gómez es transexual

La difusora de teorías de la conspiración, que llegó a denunciar varias veces sin éxito a la esposa del presidente por su actividad en la Complutense, se sentará en el banquillo el próximo mes de marzo por afirmar en el canal DistritoTV que Begoña Gómez "en un inicio fue Begoño"

Comentarios destacados:          
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Que manía de hacer transexuales a las primeras damas.
11 K 118
#5 MADMax2
#2 sería al contrario . Los peones se pueden transformar en damas, alfiles, caballos ...
6 K 43
Kyoko #18 Kyoko *
#2 En Francia se difundió el mismo rumor, y Brigitte Macron tambien demandó (muy bien hecho)
es.euronews.com/2022/02/18/brigitte-macron-presenta-una-querella-contr
www.latercera.com/mundo/noticia/tribunal-de-paris-condena-a-diez-perso
Ver #14 tambien.

El problema es la lentitud de la justicia española. Se van a juzgar ahora por unas declaraciones de 2022! Si la justicia fuera mas rapida la gente denunciaria más las barbaridades que se dicen impunemente...
4 K 40
Glidingdemon #27 Glidingdemon
#18 El FGE seguro que no piensa lo mismo, mira lo que han tardado en mandarle al carrer
0 K 7
Verdaderofalso #29 Verdaderofalso
#18 y a Michelle Obama
1 K 23
StuartMcNight #25 StuartMcNight *
#2 Porque la extrema derecha mundial esta coordinada y repiten todos el mismo argumentario que va inventandose el alt-right americano.

Empezo con Michelle Obama. Y de ahi el analfabetismo europeo que no tiene ni media neurona de pensamiento original se lo copio para Brigitte Macron. Begoña.
5 K 25
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Hombre, de esto me alegro porque esta sabandija luego se acobardó cuando vio que le podían meter un paquete legal. Primero a sembrar rumores, y luego a hacerse caquita.
12 K 90
themarquesito #12 themarquesito
La habitual falta de originalidad de la derecha; este bulo sobre la mujer del que manda lo hemos visto ha sobre Michelle Obama y sobre Brigitte Macron con anterioridad
5 K 79
jewel_throne #4 jewel_throne
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

ME RÍO DE TODOS VOSOTROS, LOS IMBÉCILES QUE OS LO HABÍAIS CREÍDO Y DIFUNDIDO DURANTE TODO ESTE TIEMPO.

Dais ascopena.
5 K 60
mono #6 mono
#4 ¿tú crees que alguien se lo había creido?
7 K 67
jewel_throne #8 jewel_throne
#6 hay mucha gente subnormal (porque está por debajo de lo normal) que sí lo creyó.
1 K 25
#11 UNX *
#6 "El Begoño no tiene coño" se coreó en muchas manifestaciones, principalmente por gente que no tiene muchas luces.
2 K 30
#15 gadish
#6 tengo un tío que si, se lo creyó, y sigue diciendo que es cierto pero que el Perro lo oculta.
2 K 26
#17 Eukherio *
#6 Te sorprendería la cantidad de gente que dice lo de Begoño sin nota alguna de ironía. Incluso después de que les expliques que no es un bulo propio, que lo copiaron de los americanos, que ya lo inventaron sobre la mujer de Obama.
1 K 24
tommyx #19 tommyx
#6 yo conocí un puto subnormal que cada día en el clon fascista de Menéame estaba con esta matraca
0 K 8
#23 MADMax2
#19 ¿Cuál es el clon fascista de MNM y qué hacías ahí?
0 K 10
tommyx #24 tommyx *
#23 pues al principio crei que era una cosa y al final me fui cuenta que sacaba lo peor de mi discutiendo con terraplanistas, derechuzos, comechoppeds, anticatalanistas...
media tize se llama el antro ( todo junto). No quiero dar visibilidad a ese estercolero.

Tienen una etiqueta de catetonia dedicará a Catalunya directamente
0 K 8
#32 MADMax2
#24 ahh, ese ¿aun funciona?
0 K 10
tommyx #36 tommyx
#32 ni idea, espero que no. Ni lo voy a buscar.
0 K 8
LeDYoM #26 LeDYoM
#6 Hay gente que vota a Vox.
0 K 10
#34 Eldelcable
#6 No me da ninguna alegría decir que tengo algún familiar que lo cree y lo seguirá creyendo. Hay peña que cree lo que quiere creer aunque venga el mismísimo Dios a darle un pollazo de realidad en toda la boca.
0 K 6
#3 MADMax2 *
Y si lo fuera ¿qué más da?
3 K 44
Mikhail #10 Mikhail
#3 No importaría nada, pero es un bulo y merece que le metan un paquete por mentir.
13 K 128
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#3 En efecto, da igual. El problema es cuando se dirige el bulo a quienes no les da igual con el propósito de desacreditar.
1 K 16
#16 MADMax2
#13 Sea bulo o no, no se deberían utilizar esas cosas, como cuando se decía que Rajoy era gay. Me suena que de algún otro también.
2 K 30
theMooche #20 theMooche
#16 Efectivamente, la vida personal de cualquier individuo no es de nuestra incumbencia, por muy mal o bien que nos caiga.
3 K 33
Un_señor_de_Cuenca #35 Un_señor_de_Cuenca
#16 Así es, todo eso debería quedar fuera de la vida pública.
0 K 13
kwisatz_haderach #30 kwisatz_haderach
#3 No lo entiendes... no lo entiendes.... es todo parte de la conspiracion que los trans quieren convertirnos a todos.... /S  media
1 K 17
Kantinero #14 Kantinero
En Francia acaban de juzgar por lo mismo a 10 personas que decían que la mujer de Macron era tío, evidentemente han salido culpables con penas de cárcel, solo uno deberá de cumplir la condena de 6 meses
www.lemonde.fr/societe/article/2026/01/05/les-cyberharceleurs-de-brigi
3 K 41
elgranpilaf #9 elgranpilaf
"En un inicio fue Begoño".
Jo, que país este
1 K 23
Anfiarao #7 Anfiarao
Sería unas risas poner en el buscador de mnm la palabra "begoño" y descubrir qué meneantes derechuzos usaban ese término despectivamente.

Lo más gracioso es que no hace falta hacer esa búsqueda. Todo el mundo sabe quién son esos meneantes reges.
1 K 14
Carnedegato #21 Carnedegato
#7 Pues para empezar vas a salir tú en los resultados.
1 K 16
madeagle #31 madeagle
Recordatorio de que esta señora tambien ha sido hasta hace bien poco (si no actualmente) una de las pocas que sigue moviendo en redes el bulo del Bar España
0 K 9
Raúl_Rattlehead #28 Raúl_Rattlehead
Ojala la denuncia se ampliara a toda la escoria que habita en esta web que apoya este tipo de difamaciones. Cuando mueran todos no va a haber suficiente espacio en el infierno o en el vertedero para acogerlos a todos.
0 K 6
Donal_Trom #22 Donal_Trom *
Y eso además la convierte en inocente ante otras acusaciones de corrupción, poco más o menos viene a querer decir la noticia.
0 K 6
Glidingdemon #33 Glidingdemon
#22 Pues no seré yo quien ponga la mano en el fuego, pero si investigasen a las familias de todos los políticos, como lo hacen con ella, habría que hacer unas cuantas cárceles más para enchironar a todas las familias del PP.
0 K 7

