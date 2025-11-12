edición general
38 meneos
124 clics
Los agentes de la UCO que registraron el despacho del fiscal general declaran ante el Supremo: "Literalmente no sabía lo que estaba buscando"

Los agentes de la UCO que registraron el despacho del fiscal general declaran ante el Supremo: "Literalmente no sabía lo que estaba buscando"

Los agentes de la UCO confirman ante el tribunal que hicieron un volcado total de todos los dispositivos de Álvaro García Ortiz y que la letrada de la administración de justicia se llevó "una copia del correo personal del acusado". Un registro de diez horas en el que los testimonios confirman que se efectuó un registro masivo sin acotar el contenido del material incautado.

| etiquetas: fiscal general , uco , justicia
27 11 0 K 358 actualidad
12 comentarios
27 11 0 K 358 actualidad
Comentarios destacados:      
Ze7eN #5 Ze7eN *
Un proceso judicial orquestado desde la derecha y sus aparatos mediático y judicial con visos de acabar en un descrédito total y absoluto hacia el juez Hurtado, la Fiscalía de Madrid y la justicia española.

Lo que ha quedado en manifiesto es una guerra política en la Fiscalía Provincial de la Comunidad de Madrid, de dónde parece proceder la filtración. Cierto partido que gobierna en la CAM se ha movido interesadamente para tapar un escándalo que afecta a la pareja de la Presidenta de la Comunidad y podía suponer su muerte política, que tarde o temprano debería llegar, y de paso les está sirviendo para intentar atacar y tumbar a Pedro Sánchez. Y el Fiscal General, convertido en víctima útil y colateral.
10 K 138
#10 cKr1 *
#5 Justamente. Y Almudena Lastra está totalmente en el ajo. Lo que le habrá prometido Ayuso por los servicios prestados a Roma.
0 K 7
#1 _3605
Investigación prospectiva, es decir: juez delincuente.
7 K 87
javibaz #2 javibaz
Que vergüenza de justicia.
1 K 35
#4 Quillotro *
Lo mismo que están haciendo con Begoña: Prolongamos la instrucción otros seis meses a ver si de una p... vez encontramos algo realmente delictivo, y mientras Inda&co pueden seguir enfangando
2 K 28
#8 Marisadoro
El origen....
"Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"
0 K 13
#6 Suleiman
Menuda vergüenza. Deberían meter a prisión al que inició toda esta fiesta.
0 K 12
plutanasio #7 plutanasio
Hoy toca uco buena por lo visto. Ya ha entrado toda la purria a recibir sus cacahuetes
1 K 11
mis_cojones_en_bata #11 mis_cojones_en_bata *
#7 ¿qué es eso blanco que te chorrea por la comisura? ?(
0 K 12
rendri #9 rendri
Les mandaron a hacerse la foto entrando y saliendo, con eso ya valía
0 K 10
#3 Leon_Bocanegra
Y todavía se preguntan los extremocentristas que por qué el fiscal borro su móvil.
Para no borrarlo.
0 K 9
#12 _3605
Hizo bien borrando el móvil, sabiendo que trata con Torquemadas franquistas.
0 K 8

menéame