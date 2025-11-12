Los agentes de la UCO que registraron el despacho del fiscal general declaran ante el Supremo: "Literalmente no sabía lo que estaba buscando"

Los agentes de la UCO confirman ante el tribunal que hicieron un volcado total de todos los dispositivos de Álvaro García Ortiz y que la letrada de la administración de justicia se llevó "una copia del correo personal del acusado". Un registro de diez horas en el que los testimonios confirman que se efectuó un registro masivo sin acotar el contenido del material incautado.
Lo que ha quedado en manifiesto es una guerra política en la Fiscalía Provincial de la Comunidad de Madrid, de dónde parece proceder la filtración. Cierto partido que gobierna en la CAM se ha movido interesadamente para tapar un escándalo que afecta a la pareja de la Presidenta de la Comunidad y podía suponer su muerte política, que tarde o temprano debería llegar, y de paso les está sirviendo para intentar atacar y tumbar a Pedro Sánchez. Y el Fiscal General, convertido en víctima útil y colateral.
"Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"
Para no borrarlo.