Las miradas en el juicio se vuelven hacia la Fiscalía de la Comunidad de Madrid

Los testimonios de dos periodistas coinciden en que tuvieron la información sobre el caso del novio de Ayuso antes que el fiscal general y que la recibieron de fuentes de la Fiscalía Superior de Madrid, que dirige Almudena Lastra.
Así son de miserables. Así controla controla la agendd política y la opinión pública la derecha, controlando justicia y medios.
Almudena Lastraesa fiscal de la que usted me habla.
Ni te van a dar dinero.
Que te van a robar, cojones. Que se ríen en tu cara. Que tienes mucho orgullo pero te mea un poderoso y le das las gracias.