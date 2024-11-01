edición general
Las miradas en el juicio se vuelven hacia la Fiscalía de la Comunidad de Madrid

Los testimonios de dos periodistas coinciden en que tuvieron la información sobre el caso del novio de Ayuso antes que el fiscal general y que la recibieron de fuentes de la Fiscalía Superior de Madrid, que dirige Almudena Lastra.

XtrMnIO
Esta es la que ha cortado todos los juicios de los ancianos que dejaron morir como perros en las residencias públicas, no?
6
javibaz
Sorpeson. Bueno, no.
1
HeilHynkel
La fiscal defensora de la corrupción.
2
Ze7eN
Fijaos como de claras empiezan a estar las cosas, que hasta las cuentas de jueces influencers de derechas en X, que llevan meses atacando al Fiscal General y al Pedro Sánchez por la filtración, ya están recogiendo cable y empiezan a preparar el relato:

x.com/JudgeTheZipper/status/1988358210541990202

Así son de miserables. Así controla controla la agendd política y la opinión pública la derecha, controlando justicia y medios.
1
concentrado
Estoy seguro de que ahora algún juez ordenará una investigación en dicha fiscalía. Pero seguro, seguro.
1
Antipalancas21
La Almudena trepa y mentirosa le esta saliendo el tiro por la culata.
0
Rogue
Lastra, siempre al servicio de las alcantarillas peperas.
1
camvalf
Esto esta empezando a sonar como una puñalada trapera desde dentro del partido a la titeresa. :roll:
0
Leon_Bocanegra
Almudena Lastra esa fiscal de la que usted me habla.
0
dclunedo
Jajaja en este juicio según la izquierda se juzga y condena de antemano a todos menos al acusado... patético. Ayusame.
0
Andreham
#10 Que no te la vas a follar.

Ni te van a dar dinero.

Que te van a robar, cojones. Que se ríen en tu cara. Que tienes mucho orgullo pero te mea un poderoso y le das las gracias.
1

