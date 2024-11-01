Abogados Cristianos sienta en banquillo al Ayuntamiento de Ciudad Real por el cuadernillo sobre diversidad familiar

La vista se ha celebrado en los juzgados de Ciudad Real, donde Abogados Cristianos se ha ratificado en su demanda, alegando que el Ayuntamiento vulneró el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a decidir la educación moral de sus hijos, así como el artículo 103, por considerar la actividad “contraria a los intereses generales”. La fundación reclama la nulidad de una actividad escolar por "minusvalorar la familia natural", mientras el Ayuntamiento defiende que el material se limita a reflejar la realidad social