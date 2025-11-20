20-N: la operación judicial que anticipa un golpe blando en España

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Los indicios no superaban el umbral mínimo para descartar explicaciones alternativas. Por eso tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron la absolución. La lógica jurídica apuntaba a un destino inequívoco: la absolución; la lógica del poder ha impuesto otro.
A por ellos que son pocos y cobardes.
A trabajar contra fascismo. En particular contra el fascismo de los jueces.
Llevo tiempo diciendo que deberíamos convocar una manifestación contra los jueces ultras. Cuando la sentencia de la manada hubo una que sirvió para pararles los pies en su prepotencia machista.
Es el FGE Nelson Mandela?
No se puede condenar a alguien del psoe?
No te parece un golpe de estado blando, hablar al DÍA SIGUIENTE, de indultar a un personaje así solo por ser del partido?
Las tropelías se pagan, sea quien sea quien las haga.
Pero los fanboys sin criterio alguno, el día ur condenen al novio de ayuso, saldrán diciendo las mismas tontería sure tu, que le condenan por política y blablabl.
PPSOE la misma mierda es, y sus palmeros igual.
Nos preocupamos porque han condenado a alguien de la órbita del PSOE sin habernos leído siquiera la sentencia, con el principal argumento de que "ah, los periodistas han dicho que él no lo filtró" como si no pudiese haber intermediarios. Argumento… » ver todo el comentario
Pero se ha cogido el "in dubio pro reo", que este era un caso de manual debido a que varias personas decían que no había sido él ni de coña, y se ha hecho un "in dubio pro elquepuedahacerquehaga".
Y como tu dices, como decían en El Mundo Today ayer, si ahora cogen a cualquier persona (incluso a alguien del PP, pero bueno, ya sabemos que no va a pasar) y le condenan a pesar de presentar a 7… » ver todo el comentario
es que ya se acaba el día.
Si cantara el gallo rojo
otro gallo cantaría.
Sonais igual de ridículos que esos peperos diciendo que; M. Rajoy podía ser cualquiera. Que no había pruebas suficientes para suponer que era Mariano.
Malditos hooligans de la política. Que cáncer.
#28 Por supuesto son pruebas. Si no ¿para qué declaran bajo juramento?
Imagina que dices "Pepe me dijo que había que matar a Juan. Yo le he matado, pero no soy culpable, es que me lo han dicho"
Primero hay que ver quien lo ha filtrado, que es culpable porque no hay obediencia debida. Y luego, si ha seguido órdenes culpar al otro. Pero si no se sabe ni quien ni como ¿por qué ha tenido que ser él por otro interpuesto?
Si eso es una posibilidad, habría que haber buscado a esa persona.
Imagina que sea un asesinato. Hay un testigo que dice que a la hora del crimen tu estabas en otro sitio, y la condena es por si has dicho a alguien que le mate ¿a qué parece estúpido?
Y puede ser cierto, pero habría que encontrar a esa persona y esa orden. Y no ha aparecido.
Recuerda que unas 400 personas tenían acceso a ese correo. Se ha investigado sólo a una.
Por ejemplo, si alguien dice que “no estaba en el CECOPI a tal hora” y la defensa aporta prueba de que sí, pues habría que ver la prueba que afirma que no estaba.
1) El FGE filtra el correo a un Sr. X
2) El Sr. X manda ese correo a los periodistas.
3) Los periodistas afirman que el correo no lo han recibido del FGE.
¿ Ves ? Los periodistas puede que "no mientan" y al mismo tiempo el FGE es quién filtra el correo.
Ojalá condenen a esos periodistas de falso testimonio, pero no es fácil de demostrar y quizás, no "mienten".
Y por cierto, mentirían igual porque han afirmado que tenían ese correo antes que el FGE.
Ya veo que no te cabe ninguna duda que todos mienten menos el de pelo blanco que se ha demostrado que mintió en fase de instrucción. Curioso.
Lo que a nadie se le ha ocurrido es que haya sido otra de las 400 personas que tenían acceso a ese correo. Y antes que el FGE
Pero, buen intento.
De esas 400, ¿ alguna estuvo pidiendo que le mandaran urgentemente el correo que no era de su incumbencia a una dirección de Gmail, pocas horas antes de que se publicara la filtración ?
¿Tú también tienes pelo blanco y hay que creerte por ello?
Pero eso no se puede demostrar fácilmente. Es mi opinión.
Y te estas dejando que esta probado que tenían el correo o al menos su contenido antes que lo tuviera el FGE. Así que tu teoría no se sostiene (aparte que habría que condenar también a los periodistas por mentir, que hay las mismas pruebas)
1-El acceso a la información era por parte de centenares de personas.
2-El email le llego a varios periodistas antes que al acusado.
3-Algunos han dicho que no van a revelar la fuente pero han confirmado que no es el acusado.
No se Rick, muy pocas pruebas solidas.
Ahora podemos ver otros detalles:
1-Se ataca al único funcionario que hace daño al gobierno actual.
2-El novio de ayuso puede salir libre de su juicio por esta sentencia.
3-Antes de publicar la sentencia argumentada,… » ver todo el comentario
Alucinante la neura que me llevan.
cc #23
En un caso no se ha condenado con pruebas y en otro se ha condenado sin ellas.
Eso demuestra que a tí no te molestó el bochornoso "no sabemos quién es M.Rajoy" sino que al psoe no le permitan hacer lo mismo.
Eso demuestra que había pruebas solidas contra M.Rajoy y no hay ni una sola prueba solida que lleve a que el FGE sea culpable..si tu no ves la diferencia tienes un problema.
www.lavanguardia.com/politica/20211028/7823298/apunte-fantasma-m-rajoy
Pero claro, intenta explicarle eso a un hooligan de la política. Para ellos, la democracia consiste básicamente en que gane lo que les interesa; si no, los demás son “fachas” o “rojos”.
Se puede decir mas alto, pero no mas claro.
Lo de los juicios a podemos durante años hasta que basicamente se lo cargaron con pruebas falsas fabricadas ya para otro dia.
Mientras tanto el deliencuente confeso , sin cortarse compra un piso a mitad de precio por que el lo vale y la lideresa va por su vigesimoquinto escandalo pero es inocente porque no hay pruebas (tampoco se van a poner a buscarlas, eso es mucho trabajo y hase mucho calor, por lo visto)
Si aquí se ha condenado, es por que hay más que de sobra, el correo, los tiempos, quien lo tenía y quien no, y a quien le mandó hacer una publicación pública con fragmentos de ese correo.
Por mucho que agitéis que no hay pruebas , SI LAS HAY.
El gobierno y muchos cargos socialistas han hecho el ridículo defendiendo 6 meses al FGE, dejad de hacerlo en menéame que encima ni cobráis por ello.
#18 Dos de los jueces incluso condenaron al PP de la Gurtel, pero claro, que el FGE es de los nuestros!
Como el que haces una acusación sin pruebas eres tú, te tendré que reportar por bulo, y que sea lo que tenga que ser.
Y mira que no reporto nunca a nadie...
pero pedir pruebas de que NO se ha hecho una cosa ya es de traca, hombre.
Comunistas eran Fidel y Tito. ¿Dónde están las expropiaciones a los latifundistas? Y a la iglesia? Y las colectivizaciones industriales y agrarias?Tampoco veo hoces y martillos en las instituciones, ni imponentes estatuas brutalistas con los lemas del partido. Hasta que eso no llegue... ¡esto ni es comunismo ni es ná!
Condenar a alguien sin pruebas es precisamente lo que ocurre en estados totalitarios. Se lo han hecho al fiscal general ¿Que no podrán hacer contigo?
Que lo mismo que un fiscal general puede ser juzgado, un juez también.
Sentaos y pensad: ¿cuántas fachipperos están condenados en España? ¿cuál es el único partido condenado por ladrón?
Si queréis rizar el rizo, ¿cuántos condenados del psoe por aquello de los ere fueron absueltos? (creo que son seis)
Porque si la justicia está politizada por un solo partido (porque estarlo, lo está), la respuesta a ambas preguntas no cuadrarían.
¿Que la sentencia es política?… » ver todo el comentario
Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno
www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-
Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez
elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo
Que tanta gente justifique la utilización por el gobierno de la fiscalía para atacar a sus rivales asusta. Y esto señores si es fascismo. Un estado integral donde los jueces y los legisladores estén al servicio del líder Sánchez.
Si gobernase el PP arderian las calles.
Luego que la izquierda es crítica con los suyos. Pedazo de secta sin cerebro.
Vas al medico te dice que tienes cancer y el medico le manda un mensaje a todos tus contactos con el resultado.
Tienes cancer si.
Lo tiene que saber todo cristo pues no.
Si una persona publica una noticia mintiendo afirmando que el médico es un chapuza porque ha dicho que tienes cáncer y no es cierto ¿puede el médico negarlo o es condenable?
Escarmiento con los fachas y no con los robagallinas.
Lleva un par de años en marcha.
Desde que el jefe del ejército de las tinieblas dijo aquello de "el que pueda hacer que haga".
Aquel día lo tienen marcado en el calendario para hacerlo fiesta nazional (el día del advenimiento o algo así) cuando culmine el golpe de estado, al que llamarán liberación nazional o algo por el estilo.
www.meneame.net/story/indignacion-tras-nuevas-revelaciones-hizo-mazon-
Pero ni de coña.
Es lo que tiene copiar y pegar, que repites las mismas faltas.
A no ser que tengas otra explicación y , por supuesto , pruebas.
Que te informas todas las mañanas?
Por cierto , Vito quiles si es subnomal