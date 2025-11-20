edición general
20-N: la operación judicial que anticipa un golpe blando en España

20-N: la operación judicial que anticipa un golpe blando en España

Los indicios no superaban el umbral mínimo para descartar explicaciones alternativas. Por eso tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron la absolución. La lógica jurídica apuntaba a un destino inequívoco: la absolución; la lógica del poder ha impuesto otro.

#9 Fiscalia y Abogacia del estado... dependen del gobierno, esta claro que la iban a pedir. Vaya argumento
#2 Ninrojo
Siempre ganan ellos, da igual la época, el régimen, nunca se han marchado, hoy es un día triste para este país, han vuelto a ganar y volverán a ganar.
35 K 286
PabloPani #5 PabloPani
#2 aquí no se rinde nadie.
A por ellos que son pocos y cobardes.
14 K 100
riazor97 #71 riazor97
#5 No son tan pocos, y tienen mucho poder, controlan jueces, medios y empresas. Ante eso no hay nada que hacer.
2 K 20
jacm #83 jacm
#5 Estoy con #5:
A trabajar contra fascismo. En particular contra el fascismo de los jueces.
Llevo tiempo diciendo que deberíamos convocar una manifestación contra los jueces ultras. Cuando la sentencia de la manada hubo una que sirvió para pararles los pies en su prepotencia machista.
1 K 20
lameiro #81 lameiro
#2 Nos quedan las urnas, ahí podemos devoverles el golpe.
0 K 10
#86 Crtx89
#2 venga la buambulancia, se leen unas tonterías alucinante.
Es el FGE Nelson Mandela?
No se puede condenar a alguien del psoe?
No te parece un golpe de estado blando, hablar al DÍA SIGUIENTE, de indultar a un personaje así solo por ser del partido?
Las tropelías se pagan, sea quien sea quien las haga.
Pero los fanboys sin criterio alguno, el día ur condenen al novio de ayuso, saldrán diciendo las mismas tontería sure tu, que le condenan por política y blablabl.
PPSOE la misma mierda es, y sus palmeros igual.
2 K 26
#99 Porrancho
#86 Para ir de equidistante , inclito defensor de la justicia para todos, solo te veo atacar siempre a los mismos.?(
0 K 10
#92 Mesetarian
#2 las pelis que os montáis algunos
2 K 18
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La democracia no retrocede por derrumbe súbito, sino por acumulación de anomalías. Este 20-N deja una de las más graves: un poder judicial que actúa, en nombre del Rey, abiertamente como actor político, que se siente autorizado para orientar el curso institucional y que ejerce su influencia sin rendir cuentas al principio democrático.
24 K 208
Penrose #85 Penrose *
#1 Como siempre en la cámara de eco de la izquierda patinete, que el fiscal general use su correo de gmail, que borre el móvil, que sus subordinados le pidan copia de las órdenes por escrito, etc etc, todo esto no es motivo de preocupación.

Nos preocupamos porque han condenado a alguien de la órbita del PSOE sin habernos leído siquiera la sentencia, con el principal argumento de que "ah, los periodistas han dicho que él no lo filtró" como si no pudiese haber intermediarios. Argumento…   » ver todo el comentario
6 K 55
#91 cantarranas
#85 No se puede leer la sentencia porque no la hay, el supremo ha "filtrado" la decisión. Algo muy parecido al hecho por el que se ha juzgado al fiscal, cada uno en su esfera de poder. Lo hacen porque el objetivo de la condena es político, no penal. Y encima lo filtran el 20N, con todo el simbolismo que tiene. Cada uno elige cómo se retrata.
1 K 29
Pablosky #93 Pablosky
#85 Que las actuaciones del fiscal pudieran ser raras te lo compro.

Pero se ha cogido el "in dubio pro reo", que este era un caso de manual debido a que varias personas decían que no había sido él ni de coña, y se ha hecho un "in dubio pro elquepuedahacerquehaga".

Y como tu dices, como decían en El Mundo Today ayer, si ahora cogen a cualquier persona (incluso a alguien del PP, pero bueno, ya sabemos que no va a pasar) y le condenan a pesar de presentar a 7…   » ver todo el comentario
0 K 10
Asimismov #3 Asimismov
Cuando canta el gallo negro
es que ya se acaba el día.
Si cantara el gallo rojo
otro gallo cantaría.
15 K 126
Quel #11 Quel *
Relato, relato, relato ...
:roll:

Sonais igual de ridículos que esos peperos diciendo que; M. Rajoy podía ser cualquiera. Que no había pruebas suficientes para suponer que era Mariano.
:palm:

Malditos hooligans de la política. Que cáncer.
14 K 123
Peka #23 Peka
#11 En este caso los periodistas que han declarado en el juicio le han descartado a el como la fuente. Mayor prueba que esa imposible.
1 K 21
Quel #27 Quel *
#23 Sr. Juez, mi cliente es inocente de haber descuartizado a ese grupo de jóvenes bañistas. Ya sé que tiene las manos manchadas de sangre y se le vio por esos lares y que curiosamente ha destruido todas las pruebas, pero ... no tiene pruebas y ... además tengo aquí a un periodista que dice que sabe quien es el verdadero asesino, pero no nos dirá quien. Pero que no ha dicho que no es el.
:shit:
7 K 45
#35 muerola
#27 en este caso no tenía la manos manchadas de sangre y había centenares de personas por allí, lo que es cierto es que no había ninguna prueba
2 K 28
Quel #36 Quel
#35 Ok ... :roll:
0 K 6
#39 fingulod
#27 Supongo que defiendes que abran proceso contra todos esos periodistas por falso testimonio ¿no?

#28 Por supuesto son pruebas. Si no ¿para qué declaran bajo juramento?
0 K 7
Torrezzno #42 Torrezzno *
#39 lo que me refiero es que NO prueba que el fiscal no lo filtrase. Solo que a ellos no se los filtró el en persona. Creo que es de perogrullo.
2 K 33
#44 fingulod
#42 Es que si no lo filtró el, no es culpable. El culpable es otro.

Imagina que dices "Pepe me dijo que había que matar a Juan. Yo le he matado, pero no soy culpable, es que me lo han dicho"

Primero hay que ver quien lo ha filtrado, que es culpable porque no hay obediencia debida. Y luego, si ha seguido órdenes culpar al otro. Pero si no se sabe ni quien ni como ¿por qué ha tenido que ser él por otro interpuesto?
0 K 7
Torrezzno #47 Torrezzno
#44 pero vamos a ver. Yo te lo filtro a ti y tu a un periodista. ¿Prueba acaso la declaración del periodista que yo no lo filtrase?
0 K 20
#49 fingulod
#47 Es que el que lo filtro soy yo, no eres tú, y el que tiene que ir a la trena soy yo. Luego lo mismo tú también.

Si eso es una posibilidad, habría que haber buscado a esa persona.
0 K 7
Torrezzno #50 Torrezzno
#49 en eso estamos de acuerdo
0 K 20
#52 fingulod
#50 Pues mientras no aparezca...

Imagina que sea un asesinato. Hay un testigo que dice que a la hora del crimen tu estabas en otro sitio, y la condena es por si has dicho a alguien que le mate ¿a qué parece estúpido?

Y puede ser cierto, pero habría que encontrar a esa persona y esa orden. Y no ha aparecido.

Recuerda que unas 400 personas tenían acceso a ese correo. Se ha investigado sólo a una.
0 K 7
#82 xavigo
#44 #47 #51 Es que no se puede aportar prueba de una negación. Se puede descartar una prueba mediante otra que haga a la primera imposible.

Por ejemplo, si alguien dice que “no estaba en el CECOPI a tal hora” y la defensa aporta prueba de que sí, pues habría que ver la prueba que afirma que no estaba.
0 K 7
Quel #51 Quel
#39 Imaginemos la siguiente situación.
1) El FGE filtra el correo a un Sr. X
2) El Sr. X manda ese correo a los periodistas.
3) Los periodistas afirman que el correo no lo han recibido del FGE.

¿ Ves ? Los periodistas puede que "no mientan" y al mismo tiempo el FGE es quién filtra el correo.

Ojalá condenen a esos periodistas de falso testimonio, pero no es fácil de demostrar y quizás, no "mienten".
0 K 6
#55 fingulod
#51 Entonces el responsable de la filtración es el Sr X, no el FGE. Ese Señor X que nadie ha buscado.

Y por cierto, mentirían igual porque han afirmado que tenían ese correo antes que el FGE.

Ya veo que no te cabe ninguna duda que todos mienten menos el de pelo blanco que se ha demostrado que mintió en fase de instrucción. Curioso.

Lo que a nadie se le ha ocurrido es que haya sido otra de las 400 personas que tenían acceso a ese correo. Y antes que el FGE
0 K 7
Quel #56 Quel *
#55 Si el Sr. X es alguien que no debería tener ese correo, el culpable de la filtración es el FGE.

Pero, buen intento.

De esas 400, ¿ alguna estuvo pidiendo que le mandaran urgentemente el correo que no era de su incumbencia a una dirección de Gmail, pocas horas antes de que se publicara la filtración ?
:roll:
0 K 6
#58 fingulod
#56 Primero hay que demostrar que existe el señor X, y que no deba tener ese correo ¿no?

¿Tú también tienes pelo blanco y hay que creerte por ello?
0 K 7
Quel #61 Quel
#58 Yo no creo que exista ningún Sr. X. Yo creo que el FGE le mandó el correo a los periodistas y que mienten. O peor aún, ni siquiera tienen el correo pero les han ordenado que hagan el numerito.

Pero eso no se puede demostrar fácilmente. Es mi opinión.
1 K 15
#63 fingulod
#61 Si no se puede demostrar, hay que declarar no culpable. Por eso de la presunción de inocencia y demás.

Y te estas dejando que esta probado que tenían el correo o al menos su contenido antes que lo tuviera el FGE. Así que tu teoría no se sostiene (aparte que habría que condenar también a los periodistas por mentir, que hay las mismas pruebas)
0 K 7
#59 fingulod
#56 Te recuerdo que los periodistas han declarado que tenían el correo antes que lo tuviera el FGE. Y que la primera noticia publicada con datos de ese correo es anterior a que lo tuviera el FGE.
0 K 7
Peka #78 Peka
#27 Hechos:

1-El acceso a la información era por parte de centenares de personas.
2-El email le llego a varios periodistas antes que al acusado.
3-Algunos han dicho que no van a revelar la fuente pero han confirmado que no es el acusado.

No se Rick, muy pocas pruebas solidas.

Ahora podemos ver otros detalles:

1-Se ataca al único funcionario que hace daño al gobierno actual.
2-El novio de ayuso puede salir libre de su juicio por esta sentencia.
3-Antes de publicar la sentencia argumentada,…   » ver todo el comentario
1 K 18
#88 Crtx89
#27 tal cual, y encima sacan ese argumento sin reírse ni un poco.
Alucinante la neura que me llevan.
0 K 6
Torrezzno #28 Torrezzno
#23 eso no es una prueba :palm: .
1 K 13
Peka #80 Peka *
#28 PRUEBA TESTIFICAL. Joder macho, si no sabes de algo, no hables para no quedar en ridículo.

cc #23
1 K 18
Suspicious #40 Suspicious
#23 alguien dice que no es culpable y esa es la mayor prueba? xD
0 K 9
#46 fingulod
#40 Es mucha mayor prueba que alguien dice que tiene el pelo blanco y eso le hace pensar que ha sido el otro. Desde luego.
0 K 7
Kurtido #43 Kurtido
#23 Ni caso a #11 . Ni si quiera sabe lo que es una duda razonable y mira como te contesta con falacias y fantasía.
0 K 10
#24 uvi
#11 Si, si ya se vio la condena a M.Rajoy y a todos los que aparecen en los papeles de Barcenas...en ese caso por lo que sea no había pruebas, en este caso tampoco las hay pero eso tampoco importa mucho.
2 K 16
Quel #25 Quel
#24 Bien. Al menos admites que en ambos casos es ridículo intentar mantener la inocencia de M.Rajoy y del FGE.
2 K 14
#30 uvi
#25 Vuelve a leer antes de poner conclusiones que no he dicho.

En un caso no se ha condenado con pruebas y en otro se ha condenado sin ellas.
1 K 13
Quel #41 Quel
#30 Relato, relato, relato ...
:roll:
0 K 6
Quel #45 Quel
#24 Fue indignante. A algunos queréis que se vuelva a repetir porque ahora los beneficiados serían "los tuyos".
Eso demuestra que a tí no te molestó el bochornoso "no sabemos quién es M.Rajoy" sino que al psoe no le permitan hacer lo mismo.
2 K 14
#64 uvi
#45 No son los míos, no voto centro-derecha, y tampoco soy un hincha político.

Eso demuestra que había pruebas solidas contra M.Rajoy y no hay ni una sola prueba solida que lleve a que el FGE sea culpable..si tu no ves la diferencia tienes un problema.
1 K 13
Quel #70 Quel
#64 Yo no. El que tiene un problema es el FGE.
:troll:
0 K 6
pedroj #73 pedroj
#24 El apunte de M.Rajoy és falso pero sigue dando mucho juego.
www.lavanguardia.com/politica/20211028/7823298/apunte-fantasma-m-rajoy
0 K 5
#66 khain
#11 Totalmente de acuerdo contigo. Siempre he defendido que una democracia sana debe respetar el voto y la separación de poderes. Además, los verdaderos demócratas deben defender la mayor separación de poderes posible.

Pero claro, intenta explicarle eso a un hooligan de la política. Para ellos, la democracia consiste básicamente en que gane lo que les interesa; si no, los demás son “fachas” o “rojos”.
1 K 12
Quel #69 Quel
#66 Para ellos, la democracia consiste básicamente en que gane lo que les interesa; si no, los demás son “fachas” o “rojos”.

Se puede decir mas alto, pero no mas claro.
0 K 6
#26 Porrancho
A este tio le han condenado sin ni una puta prueba, y a la mujer del presidente del gobierno la estan dando por culo pero bien sin ni una puta prueba otra vez.

Lo de los juicios a podemos durante años hasta que basicamente se lo cargaron con pruebas falsas fabricadas ya para otro dia.

Mientras tanto el deliencuente confeso , sin cortarse compra un piso a mitad de precio por que el lo vale y la lideresa va por su vigesimoquinto escandalo pero es inocente porque no hay pruebas (tampoco se van a poner a buscarlas, eso es mucho trabajo y hase mucho calor, por lo visto)
10 K 86
#90 Crtx89
#26 lo de podemos es buen ejemplo, por que ya que las pruebas eran falsas, todo quedó en nada, 0 condenas.

Si aquí se ha condenado, es por que hay más que de sobra, el correo, los tiempos, quien lo tenía y quien no, y a quien le mandó hacer una publicación pública con fragmentos de ese correo.

Por mucho que agitéis que no hay pruebas , SI LAS HAY.
El gobierno y muchos cargos socialistas han hecho el ridículo defendiendo 6 meses al FGE, dejad de hacerlo en menéame que encima ni cobráis por ello.
1 K 15
#96 walk_kindly_shout *
#90 ah pero no son pruebas de las que les gustan, de las que acusan al equipo contrario, por lo que son inválidas. Por cierto, que rápido se ha pasado del "un imputado debería apartarse del cargo" al "está condenado, pero los jueces no me gustan así que no cuenta". Cuanta hipocresía...
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
Fiscalia y Abogacia del estado... dependen del gobierno, esta claro que la iban a pedir. Vaya argumento
5 K 64
Torrezzno #18 Torrezzno
Fijaos la perversión de la idea de jueces progresistas y conservadores como forma sutil de decir a sueldo de uno u otro
1 K 34
#34 muerola
#18 lo perverso es que es una realidad
0 K 10
kumo #79 kumo
Nadie se ha leído la sentencia, pero ya es están todos hablando de golpe (mismas consignas, mismos mantras, todos) pese a que parece más que evidente que el FGE ha hecho algo ilegal y se le ha condenado por ello. A retórica y relato no gana nadie a esta gente. Y por lo que se ve a corrupción está también difícil.


#18 Dos de los jueces incluso condenaron al PP de la Gurtel, pero claro, que el FGE es de los nuestros!
0 K 6
#7 pedromoralesnn_62a8fccf7
Cuanto tarado hay por ahí...
3 K 30
Feindesland #89 Feindesland *
:palm:

Como el que haces una acusación sin pruebas eres tú, te tendré que reportar por bulo, y que sea lo que tenga que ser.

Y mira que no reporto nunca a nadie...

pero pedir pruebas de que NO se ha hecho una cosa ya es de traca, hombre.
1 K 29
#6 dclunedo
Golpe blando, no tienen vergüenza ni prudencia. Los fachas son ellos si no les bailan su musical pasan a los dejes totalitaristas en cero coma, eso si de buenos comunistas para nuestro bien :wall:
12 K 27
SeñorMarron #10 SeñorMarron
#6 No has visto el comunismo en tu puta vida, Hulio! El PSOE no llega ni a socialista (si acaso socioliberal, centro-derecha). Debes saber que si hoy Ana Botín, o Flo se levantan mosqueados, con una llamadita que le hagan el perro a la tarde ha dimitido. Los que mandan y mantienen este sistema son ellos, no el perro o quien haya puesto en Moncloa las urnas.
Comunistas eran Fidel y Tito. ¿Dónde están las expropiaciones a los latifundistas? Y a la iglesia? Y las colectivizaciones industriales y agrarias?Tampoco veo hoces y martillos en las instituciones, ni imponentes estatuas brutalistas con los lemas del partido. Hasta que eso no llegue... ¡esto ni es comunismo ni es ná!
32 K 237
#17 detectordefalacias
#6 Deja de usar palabras cuyo significado desconoces.

Condenar a alguien sin pruebas es precisamente lo que ocurre en estados totalitarios. Se lo han hecho al fiscal general ¿Que no podrán hacer contigo?
4 K 38
#29 Eretmocerus38
Si está tan claro que le han acusado sin pruebas pues que apelen la sentencia y denuncien por prevaricación al juez, o que recurran en Europa.

Que lo mismo que un fiscal general puede ser juzgado, un juez también.
2 K 24
#12 Sobraoyjeta
Yo estoy con las palomitas porque al jurista, opinador o palillero español medio le dió lo mismo, o incluso le pareció bien condenar a 13 años de prisión a un grupo de políticos por montar un referendum, el resultado del cual ni siquiera quiso implementar. Pero ahora todos a correr porque le salvan el culo a Lady Dimitrescu. ¿Qué esperabais?
2 K 21
CarlosGoP #13 CarlosGoP
#12 otra vez blanqueando a los prevaricadores?
3 K 30
#75 Sobraoyjeta
#13 vete a chillar "¡a por ellos!" con las cazuelas después de la siesta
0 K 10
Gamer1983 #53 Gamer1983
Un análisis muy contundente. La elección del 20-N para anunciar el fallo no es casual, tiene una carga simbólica indudable. Lo que más preocupa es esa actuación del poder judicial como actor político, anunciando veredictos sin motivación. El timing perfecto para desviar la atención de los casos de corrupción del PP en Almería y el tema del ático de Ayuso. Cesarismo judicial en toda regla.
2 K 20
XtrMnIO #19 XtrMnIO
Golpe de Estado, son los modos de la derecha cuando no pueden ganar democráticamente.
1 K 19
mefistófeles #95 mefistófeles
Leo lo que en mi opinión son demasiadas tonterías (con perdón) causada por el fanatismo político.

Sentaos y pensad: ¿cuántas fachipperos están condenados en España? ¿cuál es el único partido condenado por ladrón?

Si queréis rizar el rizo, ¿cuántos condenados del psoe por aquello de los ere fueron absueltos? (creo que son seis)

Porque si la justicia está politizada por un solo partido (porque estarlo, lo está), la respuesta a ambas preguntas no cuadrarían.

¿Que la sentencia es política?…   » ver todo el comentario
1 K 19
Doisneau #15 Doisneau
Como permitamos el bucle articulos a la carta-denuncia con estos articulos como unica prueba- condena, se lo pueden cargar todo. Lo peor es que el apoyo a esa gentuza esta en maximos historicos
1 K 18
#60 capitansevilla
Estaba todo atado y bien atado:

Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno

www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-

Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez

elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo
2 K 18
juanju_carretero #94 juanju_carretero
Nadie está por encima de la ley, ni el fiscal ni Sánchez ni su hermano ni Abalos ni Cerda,
Que tanta gente justifique la utilización por el gobierno de la fiscalía para atacar a sus rivales asusta. Y esto señores si es fascismo. Un estado integral donde los jueces y los legisladores estén al servicio del líder Sánchez.
1 K 16
AlienRoja #32 AlienRoja
Y le llamaron juicio...  media
1 K 14
ClonA43 #48 ClonA43
20 N. Comienza la ofensiva del PSOE para tirar balones fuera con otro caso de corrupción del chorro que lleva.
Si gobernase el PP arderian las calles.
Luego que la izquierda es crítica con los suyos. Pedazo de secta sin cerebro.
2 K 14
millanin #74 millanin
El que pueda hacer que haga.
1 K 14
nitro6669 #57 nitro6669
A llorar a la lloreria un delito no quita a otro.
Vas al medico te dice que tienes cancer y el medico le manda un mensaje a todos tus contactos con el resultado.
Tienes cancer si.
Lo tiene que saber todo cristo pues no.
2 K 14
#68 fingulod
#57 Yo ahí tengo una duda.

Si una persona publica una noticia mintiendo afirmando que el médico es un chapuza porque ha dicho que tienes cáncer y no es cierto ¿puede el médico negarlo o es condenable?
0 K 7
riska #54 riska
El problema de la izquierda es que cuando tiene el poder no lo ejerce con la misma contundencia que los fachas y así nos va.
Escarmiento con los fachas y no con los robagallinas.
0 K 10
duende #76 duende
La bebida es mala.
0 K 10
Lutin #38 Lutin
Hace falta que a estos jueces les expliquen como funciona la justicia, porque se conoce que no lo saben.
0 K 9
#67 Cincocuatrotres
Rodeado de mierda por todas partes, pero es todo culpa de la ultraderecha, con estos postulados vamos a hacer un país cojonudo, alguno quiere morir matando
0 K 8
EldelaPepi #98 EldelaPepi
¿Anticipa?
Lleva un par de años en marcha.
Desde que el jefe del ejército de las tinieblas dijo aquello de "el que pueda hacer que haga".
Aquel día lo tienen marcado en el calendario para hacerlo fiesta nazional (el día del advenimiento o algo así) cuando culmine el golpe de estado, al que llamarán liberación nazional o algo por el estilo.
0 K 8
#33 vituwaf
El PP quiere llegar al poder mediante trucos sucios. No sé yo. No lo veo.
0 K 7
#62 Emotivo
Europa debe decir algo al respecto en defensa de la democracia que está siendo vapuleada.
0 K 7
#97 pepe_lopez_canario
Golpe blando!! muahahah si es que son retrasados xD xD
0 K 6
#8 alamajar
#4 hola recién nacido
10 K 94
totope #14 totope
#4 porque claro, lo sentenciar sin pruebas contundentes pero si indicios.... y encima, oh! Casualidad, publicar la sentencia un 20N, es que... mas evidente imposible.
2 K 23
#21 Buscador
#14 Sólo han publicado el fallo, la sentencia ya si eso cuando tengan tiempo de escribirla.
1 K 19
totope #22 totope
#21 da igual, es culpable de eso y de lo que quieran, total, ya no hacen falta pruebas.
0 K 6
#37 fingulod
#21 Es que el fallo ya lo sabían desde hace ya. La sentencia habrá que poner algo.
0 K 7
jacm #84 jacm
#21 El siguiente paso después de condenar sin pruebas es condenar sin escribir la sentencia.
0 K 10
#16 LaMinaEnMiPuerta
#4 Celebrar que se murió el mayor HP que ha habido en España debería ser fiesta Nacional. Siempre hay alguien que celebra el dolor que causo y es difícil de entender.
5 K 56
Peka #20 Peka
#4 Otro cobarde que se abre cuenta en noviembre de 2025 para sacrificarla.
5 K 64
Kurtido #65 Kurtido
#20 Ni te molestes. Pillamos a @Feindesland con @habitante de clon en el comentario 4 y 5 de:
www.meneame.net/story/indignacion-tras-nuevas-revelaciones-hizo-mazon-

Avisamos a los @admin y han sudado tela. Ni te molestes en denunciar clones aquí.
1 K 21
Feindesland #72 Feindesland
#65 Es que no es verdad que sea clon de @habitante

xD xD

Pero ni de coña.
0 K 20
Kurtido #87 Kurtido
#72 ¿Y la solcuión al tema de la slluvias torrenciales?

Es lo que tiene copiar y pegar, que repites las mismas faltas.

A no ser que tengas otra explicación y , por supuesto , pruebas.
0 K 10
habitante #100 habitante *
#65 Con tanta perspicacia usted está perdiendo el tiempo aquí. Aproveche esa mente tan prodigiosa que la naturaleza le ha regalado.
0 K 9
#77 coldchiliandhotchilly
#4 tu cuenta es del 20n de 2025? Ya te han mandado venir a decir bufonadas los gurús del grupo de Telegram de cuñaos con palillo en boca y pulserita nacional del
Que te informas todas las mañanas?

Por cierto , Vito quiles si es subnomal
1 K 20

