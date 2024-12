Soy Ángel L. Fernández, nuevo responsable de Menéame. Pregúntame

Soy Ángel L. Fernández, nuevo responsable de Menéame. Mi formación es de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (US) y Psicología (UOC). Hasta 2011 mi trayectoria profesional ha estado relacionada con el sector de las Tecnologías de la Información, un poco como en la serie Halt and Catch Fire. Me he relacionado desde siempre con gente a través de las redes, desde las BBS en los 80/90 a los chats (irc's) y foros. Fue precisamente en un foro donde conocí a gente muy rara y muy interesante y con ellos (y sin conocernos personalmente) puse en marcha en magacín Jot Down.



Tengo el aval de los cinco socios de Menéame para que bajo mi gestión se consigan tres metas que paso a detallar.



1. Volver a la senda de los beneficios económicos. Desde enero Menéame tiene pérdidas mensuales por la disminución de los ingresos por publicidad (esto es un clásico en estos tiempos). A partir de octubre, con mi llegada, ya estamos en la senda de los beneficios. No he hecho nada mágico: reducir costes y aumentar ingresos.



2. Que la comunidad forme parte activa de la plataforma. Para ello he creado el Consejo consultivo que toma decisiones al respecto. En octubre se decidió descartar la plantilla (diseño) nuevo para dejar solo la plantilla clásica. En noviembre decidimos pasar de una moderación «amateur» a una profesionalizada con la incorporación en diciembre de @Eirene y con una nueva incorporación en enero. Ambas personas serán las únicas que, como norma general, podrán banear o strikear y tienen como mandato la atención al usuario.



3. Dinamizar la comunidad potenciando nuevas cabeceras y contenido propio. También queremos facilitar la operativa a los nuevos usuarios.



En todo este viaje me acompaña activamente @Benjami



Este pregúntame lo responderé solo en la web el día 16 de diciembre. Intentaré contestar a todo el mundo incluido a @Livingstone85 y su obsesión con las cuentaparticipaciones.