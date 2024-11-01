edición general
14 meneos
152 clics
Windows 11 pierde su localhost tras la actualización KB5066835

Windows 11 pierde su localhost tras la actualización KB5066835  

El parche de octubre (KB5066835) ha dejado fuera de juego a millones de programadores que ahora no pueden ejecutar sus proyectos ni depurar código localmente, ya que Microsoft ha destrozado en Windows 11 su localhost, desatando las críticas a nivel mundial. Romper el acceso a “localhost”, el elemento fundamental que permite a los desarrolladores ejecutar y probar aplicaciones web en sus propios equipos es realmente algo complicado de reventar, pero ha pasado, y de hecho, el cómo ha salido a la palestra es algo también curioso.

| etiquetas: windows , bug , parche , localhost , informatica , microsoft , cagada
12 2 0 K 178 tecnología
25 comentarios
12 2 0 K 178 tecnología
Comentarios destacados:      
DrToxic #2 DrToxic
Dos horas perdí yo ayer en el curro por esto. Y lo arreglé revirtiendo la instalación del parche según instrucciones que encontré en superuser. El problema es que me ha vuelto a detectar que no tengo ese parche, lo ha vuelto a descargar y me ha pedido instalarlo. Le he puesto al equipo de desarrollo una moratoria de dos semanas sin buscar parches, a ver si ese tiempo lo arreglan y este parche no se instala.

Cual ha sido mi sorpresa al apagar el equipo hoy al finalizar la jornada que el parche se ha instalado por sus huevos morenos. Así que el lunes me tocará desinstalarlo otra vez. Si es que no lo arreglan este finde y sacan un parche de urgencia, como ya ha pasado otras veces.
5 K 62
Veelicus #4 Veelicus
#2 Habeis pensado la opcion de desarrollar en maquinas virtuales?, yo en una empresa lo hacia asi y era muy comodo porque tu entorno de desarrollo estaba perfecto
4 K 58
DrToxic #5 DrToxic
#4 Pues la verdad es que no, y podría ser muy cómodo. Pero me da un perezón tremendo montarlo todo sin una directiva clara de la empresa, la verdad. También podríamos dockerizar unas cuantas cosas y no se hace. En fins, ya se sabe. Empresas grandes, inercia del copón, etc.
2 K 35
Veelicus #9 Veelicus
#5 Si, lo entiendo, pero te comento porque es muy comodo sobre todo porque puedes preparar un entorno de trabajo especifico para cada tipo de proyecto, yo tenia varias maquinas virtuales para segun que cosa y venia muy bien tambien cuando entraba alguien en la empresa o alguien se tenia que poner en algun proyecto de esos, se le pasaba la maquina virtual y listo.
Eso si, los archivos siempre fuera de la maquina virtual, para asi asegurarte que si se muere no pierdes el trabajo y para poder hacer bakcups diarios del codigo de manera facil
0 K 15
joffer #21 joffer
#9 el tema de las maquinas virtuales parece maravilloso pero luego te das cuenta que en vez de un equipo tienes varios que debes mantener configurado, actualizado, backups... Tiene sus pro y sus contras
0 K 11
Veelicus #25 Veelicus
#21 realmente solo tienes que mantener uno y luego haces copias para quienes tengan que usar ese entorno de trabajo.
0 K 15
#15 flixter
#5 es bastante común, la verdad. Tener un servicio que te crea un entorno de desarrollo efímero con todos los componentes que tendrá tu aplicación en producción te permite desarrolar con el mismo entorno de produccion. Terraform te despliega la infrastructura en pocos minutos, y con ansible haces la configuración en un plis. Como todo el codigo deberia estar en git, esto lo puedes tirar abajo cuando quieras.
1 K 10
#10 Pingocho *
#4 Si trabajas en una empresa con políticas de seguridad muy restrictivas y cerradas puede ser un problema tratar de acceder a los servidores desde una máquina que no esté debidamente configurada. Y más cuando la seguridad depende de otra área diferente a la tuya o está subcontratada.
1 K 24
Veelicus #13 Veelicus
#10 Si, pero no es tanto tema de seguridad como de cultura empresarial, a mi me resultaba muy comodo sobre todo porque a mi me tocaba ir cambiando de entorno en entorno y esto era muy comodo y realmente muy seguro tambien, porque el codigo lo tenia en local en una carpeta determinada, con una subcarpeta para cada entorno y luego todos los dias al ir a apagar el equipo se lanzaba un procedimiento que subia al backup todo lo que habia debajo de esa subcarpeta maestra.
0 K 15
#14 Pingocho
#13 Sí, supongo que depende del entorno de trabajo. Por curiosidad, ¿las máquinas virtuales las tienes en tu equipo o en un servidor? ¿Qué software de virtualización usas?
0 K 10
Veelicus #17 Veelicus
#14 Pues teníamos las dos cosas.
En local usaba VMWare Workstation ( la version no recuerdo fijo pero me suena la 9), la que mas usaba tenia VS 2015 y MSSQL Server y cuando me marche cuando se estaba montando, si no me falla la memoria, una VMWare ESXi
0 K 15
Ed_Hunter #18 Ed_Hunter
#4 ¿Y la licencia del Windows de la máquina virtual? ¿La compras o te la dicta Jack Sparrow?
0 K 7
Veelicus #19 Veelicus
#18 dejomoslo ahi...
0 K 15
alcama #24 alcama
#2 Que si quiere bolsa
0 K 5
#11 soberao *
2025-10 Cumulative Update for Windows 11, version 25H2 for arm64-based Systems (KB5066835) (26200.6899) Windows 11 3728.6 MB
Más de 3 gigas y medio de actualización... Mas que una actualización es una nueva versión con el mismo escritorio, jo-der.
2 K 40
#23 guillersk
#11 por qué es acumulativo, incluye todos los parches de la 24h2
0 K 7
Torrezzno #1 Torrezzno
Siempre quedara 127.0.0.0
1 K 28
#12 Pingocho *
#1 #8 ¿Pero es que ha dejado de funcionar incluso enmascarando la IP local en el archivo hosts? :-O
0 K 10
joffer #20 joffer
#12 #1 madre a donde han llegado los de la Liga.
1 K 14
pip #3 pip
Para que queréis un localhost si ya está todo en la nube LOL saludos.
1 K 22
TheIpodHuman #8 TheIpodHuman *
> > > :-D  media
0 K 11
maxxcan #7 maxxcan
Docker es vuestro amigo
0 K 10
mecheroconluz #22 mecheroconluz
Me hace gracia la gente que dice que si Linux es una mierda, que si no sé qué porque no entienden cómo funciona, pero luego se tragan las cagadas de Microsoft.
0 K 10
#16 flixter
Pero... No se puede añadir otra vez en el fichero de hosts, y listo?
0 K 7
#6 NoMeVeas *
Menos programadores y mas IA trae estas cositas. Yo no se como aun no me ha saltado este problema, pero entiendo que si me sucede, con ir a 127.0.0.1 tendría.
0 K 7

menéame