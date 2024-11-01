Windows 11 pierde su localhost tras la actualización KB5066835  

El parche de octubre (KB5066835) ha dejado fuera de juego a millones de programadores que ahora no pueden ejecutar sus proyectos ni depurar código localmente, ya que Microsoft ha destrozado en Windows 11 su localhost, desatando las críticas a nivel mundial. Romper el acceso a “localhost”, el elemento fundamental que permite a los desarrolladores ejecutar y probar aplicaciones web en sus propios equipos es realmente algo complicado de reventar, pero ha pasado, y de hecho, el cómo ha salido a la palestra es algo también curioso.
Cual ha sido mi sorpresa al apagar el equipo hoy al finalizar la jornada que el parche se ha instalado por sus huevos morenos. Así que el lunes me tocará desinstalarlo otra vez. Si es que no lo arreglan este finde y sacan un parche de urgencia, como ya ha pasado otras veces.
Eso si, los archivos siempre fuera de la maquina virtual, para asi asegurarte que si se muere no pierdes el trabajo y para poder hacer bakcups diarios del codigo de manera facil
En local usaba VMWare Workstation ( la version no recuerdo fijo pero me suena la 9), la que mas usaba tenia VS 2015 y MSSQL Server y cuando me marche cuando se estaba montando, si no me falla la memoria, una VMWare ESXi
Más de 3 gigas y medio de actualización... Mas que una actualización es una nueva versión con el mismo escritorio, jo-der.