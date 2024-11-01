Los votantes de Nigel Farage están sorprendidos por su oposición a mejorar los derechos de los trabajadores [EN]

Los votantes del distrito electoral de Nigel Farage quedaron impactados por su aparente oposición a mejores derechos para los trabajadores. El líder de Reform UK y los otros cuatro parlamentarios de su partido votaron en contra del proyecto de ley de derechos laborales del gobierno en la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley impedirá que las empresas despidan a trabajadores que no acepten salarios más bajos y peores condiciones, y evitará que las empresas se deshagan de empleados sin motivo si tienen menos de dos años de servicio.