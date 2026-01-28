edición general
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"

El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"

"Esto no va de 'Hora Veintipico', va de cómo los nazis van ganando terreno sin que nadie haga nada", dicen a 'Público' los integrantes del show. Los cómicos llevaban un tiempo en el foco de la extrema derecha y han convivido con violencia verbal que amenazaba con traspasar las redes sociales y convertirse en real.

#7 Creo que ahora mismo esta Juan Soto Ivars sin camiseta, a pecho descubierto, dirigiendose hacia la SER a inmolarse por esta inadmisible afrenta a la libertad de expresión. Creo se enteró por el Hormiguero en el minuto de reflexión que hizo Pablo Motos sobre lo jodido que se esta poniendo en este país hacer humor sobre segun qué cosas que estaba también Mariló Montero indignadisima con las amenazas recibidas por los compañeros de la SER. No me cabe duda de que en poco tiempos saldrá el comunicado de repulsa de la Asociacion de la Prensa de Madrid.
Creo que ahora mismo esta Juan Soto Ivars sin camiseta, a pecho descubierto, dirigiendose hacia la SER a inmolarse por esta inadmisible afrenta a la libertad de expresión. Creo se enteró por el Hormiguero en el minuto de reflexión que hizo Pablo Motos sobre lo jodido que se esta poniendo en este país hacer humor sobre segun qué cosas que estaba también Mariló Montero indignadisima con las amenazas recibidas por los compañeros de la SER. No me cabe duda de que en poco tiempos saldrá el comunicado de repulsa de la Asociacion de la Prensa de Madrid.
#7 Curioso que los que nos han dado una turra tremenda durante años con que ya no se pueda hacer humor con nada y que la izquierda güoque solo quiere cancelar a los disidentes, sean los mismos que se alegran ahora que se retire un cómico amenazado por hacer humor.

Que cosas, oye.
#7 Ahora Hector de Miguel protesta porque le cancelan a él, lo que cual es un ataque a su libertad de expresión, y tiene toda la razón. Estés de acuerdo o no con lo que dice, debería tener el derecho a decirlo. Pero... ¿protesto él cuando cancelaban a Soto Ivars? ¿porque iba Soto Ivars a salir a defender a alguien que muy posiblemente aplaudió cuando le cancelaban a él?
#64 Joder es verdad se me habia olvidado, a Soto Ivars le cancelaron... Por eso solo sale en prime time en todos los medios. Es exactamente la misma situación que digan que eres un idiota porque dices idioteces y un sector se movilice para no comprar tus libros ni ir a tus conferencias.... que una piara de nazis te lance amenazas y se organice para darte una paliza porque eres un rojo de mierda y tu empleador ante las incapacidad de garantizar la seguridad decida cancelar tus cositas.

Exactisimamente lo mismo, vamos habria que tener un ojo muy muy cinico para notar la sutil diferencia entre las dos situaciones.
La "libertad" de la extrema derecha es esta.
#1 Libertad solo para la mitad de los españoles, los de bandera de pollo y pulserita.
#1 Los que se quejan por la supuesta cancelación son los que cancelan... no se podía saber

PD: Siguen a dedillo el manual de propaganda nazi de goebbles, principio de transposición "acusa a los demás de tus propios errores o defectos", es decir, acusa a los demás de cancelarte cuando eres tú el que lo hace.
#61 Y una polla como una olla
#61 un equidistante por aquí, id poniendo conos...
#61 Nadie ha amenazado a Pérez-Reverte con ir a aplaudirle la cara ni nada parecido. Uno de los ponentes le ha criticado el planteamiento y se ha dado de baja, lo cual ha hecho que otros ponentes hicieran lo mismo; probablemente por la desafortunada respuesta de Pére-Reverte.
#61 no existe en España la extrema izquierda.
#1 Más bien, eso es "el toque de atención" de la extrema derecha. La "libertad" de esa escoria, es un terrenito de 2x2 metros en una cuneta o descampado. Otra variante de esa "libertad" es la versión Gaza.
"No andaría tranquilo por la calle siendo tan puto miserable de la vida. Pagaréis las risas de las víctimas. Putas sabandijas". "Lo mismo me apunto a alguna [actuación del show] para decirte a la puta cara que con los muertos no se juega".

Estos putos miserables les entra una falsa dignidad que es vomitiva.

No se juega con los muertos, pero cada vez que hay una mujer asesinada refuercen la cosa para justificar que se lo merecía.

Cada vez que sale cualquier cosa…   » ver todo el comentario
Cualquier persona de izquierdas expuesta públicamente debería saber aunque fuera algo de autodefensa, llevar siempre encima un spray pimienta y, si es posible, tener permiso de armas y alguna en casa.

Por lo que se viene, mayormente.
#5 Julio Anguita ya llevaba una pistola encima. no dices nada nuevo. De todos modos para que un arma? cuantas agresiones físicas hay a personas publicas de izquierda?
#21 Aun recuerdo las amenazas a muerte a Cardenas de grupos de ultramegaizquierda y como tuvieron que cerrarle el programa aun siendo uno de los más populares de la parrilla por su contenido excelso. Tienes razón. Me retracto, soy un hipócrita y tu lógica aplastante me ha desenmascarado, corro a refugiarme en la Cuba de los Castro.
#30 No te cebes con el, que me da que es un LLM, esta alucinando ...
Osea, que los nazis han ganado. Su objetivo era que echasen el cierre y lo han conseguido...

Así ¿Como se espera que no lo hagan otra vez?
#4 Eso es muy fácil decirlo cuando un uno es el blanco de las amenazas
#43 No, si yo les entiendo, pero entonces los nazis ganan. Una cosa no quita la otra
#4 los nazis ganan por qué desde las instituciones se les alienta y en los juzgados se protege años terroristas.
Y no te preocupes que cuando el pueblo empiece a reaccionar a esos si se les parará a la primera.
#4 Si la sociedad no hace algo para ser intolerante con el intolerante, tendremos un problema. Un ejemplo, si el Dani desokupao este pisara trena por las barbaridades entonces otros llevarian mas cuidado, eso es lo que tiene que hacer la fiscalía y la judicatura, pero la cosa esta podrida a un nivel muy chungo.
Es que criticar a ese segmento de la ultra derecha llena de zumbados y tarados sociópatas es cada vez más peligroso. Pronto será como meterse con integristas islámicos dibujando una caricatura de Mahoma. Al final son mierdas similares, fanáticos gilipollas que solamente entienden ganar por la fuerza bruta, las amenazas y el miedo. Es la libertad del fascismo que se está entendiendo en el mundo entero.
#15 ¿Este comentario es una broma no?

Tenemos a la señora Ayuso llamando "frustrados de la izquierda" a la asociación de víctimas de las residencias de ancianos y vienes tú, aquí, a solar bilis sin justificación ninguna.

Sois unos desarmados
#28 el siguiente movimiento progre será sumar los muertos del tren al numerito de Ayuso?
#34 El siguiente movimiento "progre" será que gentuza como tú vuelva a la cueva de la que nunca debió salir.
2 K 37
#15 Vete a terminar la ESO, que ahora hay clases para desahuciados mentales.
#38 gracias por tanto, me acabas de sacar una risa muy necesaria =)
No no no son de derechas. Solo " piensan diferente". El argumento estrella de todos los clones que pululan por aquí. Te dicen que odian los extremismos pero te glorifican/justifican el alzamiento y la dictadura y se escudan con lo de " el comunismo mató más".
Vamos a peor... cualquier día harán lo mismo pq presentan un libro.
#2 muy sutil
#29 Dale dale, reporta sin miedo que a mi me la trae al pairo. A mi no me calla la amenaza de banneo.
Si eres un iletrado que obviamente no se ha dignado a leer la noticia y esta metiendo mierda debido (en el mejor de los casos) a su ignorancia. Pues se dice y punto. Que no te mola? Me la suda.

Si simplemente es un despiste, quizas la proxima vez leas antes de abrir la bocaza.
Si eres gentuza desinformando a sabiendas? Te llevas la mitad de lo que te mereces.
#45 a estas horas y ya con tan mala sangre? cuidate hombre!!! que la internec te sea como un escape para soltar tanta rabia te puede causar una ulcera intenta desahogarte en verdad con las personas de tu entorno. bechis :-*
#50 Hahaha pero que pringao la virgen santa.

Muy malotes pa decir cuatro mentiras pero en cuanto se os confronta minimamente os vais por peteneras y con el rabín entre las piernas.

Cobarde,

Que tal llevas lo de no saber leer? Dime, enmierdador profesional, iletrado o ambas?
#57 respiran hondo, di conmigo "Om Mani Padme Hum" a ver si te va a sentar mas las pastillas de litio, Om Mani Padme Hum repite conmigo
#59 Iletrado o enmierdador? Dejate de cuentos y de intentar desviar el tema.

En realidad tus respuestas ya lo han demostrado asi que poco mas se me ha perdido aqui.

Agur, cobarde.
#63 pues llevate esta!!!!! :troll: :troll:
#45 Te esta diciendo que cuidado con insultar que te pueden banear, pero que él no va a ser el que te va a reportar ese comentario, yo no sé donde ves ahí amenazas
#15 Ya sabemos que tus padres son primos, pero no hace falta que lo recalques en cada comentario con estulticia e incapacidad.

todavía sigo esperando como se organiza grupúsculos que utilicen a los muertos para cargar contra Óscar puente
Es culpa de Oscar Puente para que alguien se organice contra él? Porque en el caso de Ayuso hay protocolos (estos reales) firmados por ella y su equipo de gobierno para DEJAR MORIR A GENTE.. Hasta el punto de que esto lo denuncia uno de…   » ver todo el comentario
pues no creo que los directivos de la SER sean ultraderecha y el que haga la programacion sean demasiado de ultraderecha, ya me diran como...:popcorn: por gente que no es audiencia del programa ni de la cadena?
#3 Fue Hector de Miguel quien dejó el programa, no los echaron (también me trague el bulo, de que había sido cosa de la Ser)

Al parecer el remate fue que los nazis se organizaran en Móstoles animados por Dani desokupa y compañia , para irrumpir en el show o esperarlos a las puertas ;

De todas formas se supone que es un descanso no el fin del programa ,ya se vera .
#8 Hasta que a esos llamamientos no se les llame y se les trate como lo que son: terrorismo, seguiremos igual.
#8 No es que lo haya echado la ser, pero sí es que le han amenazado los fascistas.
#3 #6 El programa no se ha cancelado. Quequé, el presentador, ha pedido un descanso por salud mental cansado de tantas amenazas de gente de ultraderecha.
#10 Si cree que esas amenazas son serias y pueden llegar a cometerse, que lo denuncie en una comisaria
#3 Que cojones dices? Pero has leído la noticia, zoquete?
9 K 77
#23 eso de insultar...ahora te cae un strike por insulto directo y la culpa que si la extremaderecha...(no te chines, no te reporto aqui habemos venido a jugar)
3 K 24
#29 Si miras sus comentarios, verás que insultar y faltar al respesto es su modus operandi habitual. Para mí ya está en el ignore. Menudo personaje tóxico.
#33 pues ves el comentario...
#_33 Agur titán! Total toxicidad con la gentuza mentirosa y/o fascista. Con absoluto orgullo

CC #29
#3 No parecen de ultraderecha pero, en los proximos años, vamos a ver como programas de izquierdas hacen un viraje mas a la derecha para no perder ayudas ni ser el foco para cuando entre la derecha al poder.
#3 en realidad la nueva jefatura del grupo prisa es muy de derechas, el dueño principal es Joseph Oughourlian y el fondo Amber Capital, el fondo de inversión de Joseph Oughourlian, que está activamente implicado en el sector de la defensa a través de su participación significativa en Indra Sistemas, una empresa clave en la industria armamentística española y europea, valorando positivamente su división de defensa y abogando por un mayor rearme europeo, lo que genera debate debido a su propiedad de Prisa y sus medios, conectados con el impulso de la industria militar.

de nada
#53 a ver si al final es todo una falsa bandera rebuscada, poniendo a gente asi para que la poblacion le pille tirria y cuando lo descabecen se vuelvan mas radicales por lo que la poblacion le pillara mas tirria aun :popcorn:
Tenemos un serio problema con una judicatura y unas fuerzas de seguridad del estado con un sentido Nacionalcatolicista que se suponía desaparecido en la transición, pero que parece que tiene cabida en la constitución acordada bajo la tutela de ejercito fascista,que estableció su visión de la democracia en su redacción.
#17 Se supondría, pero desde después de la dictadura se veía claramente que no era así. Pero como estaba la ETA, su actitud quedaba como justificada/ aceptada.
#17 " sentido Nacionalcatolicista " ni saben lo que es. Lo que ha quedado es la rabia, analfabetismo total y/o funcional mezclado con mucha frustración y falta de empatía. Es lo que son estas bandas, nada más. No les da para una ideología clara.

El problema es arrugarse cuando se ponen un poco nerviosos.
#15 a las personas de izquierda nos da vergüenza quedar para ir a gritar como gañanes que son: introduzca nombre hijo de puta.

Y si, es justo lo que pasa cuando eres de izquierda / socialista el bienestar social lo desechados, lo importante es el dinero y que gobierne el capital.

Por eso los fascistas están tan preocupados porque se repartan los bienes y que lo más importante de su discurso sean las personas.
Pobrecitos que hicieron humor sobre las victimas de un descarrilamiento y ahora les dicen cosas malas, joder que pena me dan los pobres, cuanta justicia e ultraderecha, ¿Qué era lo que decía la izquierda sobre la cultura de la cancelación? ah si que no existe, que simplemente ahora la gente responde y que había que asumir los actos, vaya.... se ve que ellos no.
#56 que hicieron humor sobre las victimas de un descarrilamiento
No, no lo hicieron. Y que digas que es asi solo muestra que o bien ni viste el clip o bien no fuiste capaz de entenderlo.

Se rieron del presentardor amarillista y de sus formas, no de victima alguna.

Y tu comentario no habla de ellos sino de tu incapacidad.

que simplemente ahora la gente responde
Entiendo que no te preocupa que cuatro nazis vayan a esperar a comicos a una actuación porque tu eres el quinto.

PD: www.youtube.com/watch?v=wockCXFCcDk ahi tienes el video, a ver si eres capaz de senhalarme (sin cagarte por encima) donde se rien de las victimas.
#56 Otro bulero de mierda. Al ignore...
#56 estoy de acuerdo. Hay que coger a todos esos que amenazan y decirles un par de cosas. Ya que las instituciones no actúan... Si se puede amenazar, vamos a amenazarles un poquito más nosotros, esperarles en la puerta de su casa como si fueran Pablo iglesias e ir a su trabajo a hacerles unas caricias como el cerdo nazi con el cómico. Está claro que hay que jugar a eso.
#21 o somos personas con un ci en la media capaces de analizar un corto de humor y entender sobre qué va, sin tragarnos propaganda.
Y eso aunque no nos guste el programa.
Venga, el paseo por la sombra.
Mano dura con los nazis, fascistas, violentos e intolerantes. No podemos dejar que aterroricen a la sociedad para imponer sus carencias mentales y emocionales torcidas.
Nazi que vuela, nazi a la cazuela. VIvo o muerto.
Ya podrían hacer como decía Gila: si no les gusta una broma, que se vayan del pueblo
Están organizandos y hay mucha pasta detrás. Sería interesante saber quién financia todo el tinglado.
#89 mira, prueba a hacer esto, te vas a un entierro y te pones a cantar esto www.youtube.com/watch?v=UwS-coeTRaE pero tu dices que a ti es que te encanta cantar y que eso es un temazo

A ver, cuánta gente de esa multineuronal no te increpa luego
Nazis nunca más - Reincidentes
www.youtube.com/watch?v=YsxtTPYOG10&list=RDYsxtTPYOG10&start_r

Son pocos
Son bobos
Pero organiza'os
Si no estamos al loro
Ya te la han liao’
Defienden racismo
Machismo, violencia irracional
Orden, moralidad, raza, castidad
Obediencia ciega

Hay que andar espabila'os
No estamos equivoca'os
Que no vuelvan nunca más
Machacar sin compasión
Quien da primero da mejor
Nazis nunca, nunca más

Se hace
Urgente
Es necesidad
Pararles los pies
A esos…   » ver todo el comentario
Cuando todo es nazi, nada es nazi.

Absolutamente SIEMPRE que he sido critico con algunas partes del discurso de izquierdas, se me ha tildado de facha, nazi… y curiosamente, sin contraargumentar mi opinion.
Lo de siempre, es esa gente de ultraderecha con el cerebro como un queso gruyere carcomido por el gusano del odio, y con financiación oscura detrás. Se llama fascismo.

Ánimo a esos cómicos y cualquiera que sigue en píe contra esas alimañas, ellos intentarán que lo penséis, pero no estáis solos.
El problema es que esto no se arregla con comunicados, con condenas públicas, con tweets o con declaraciones institucionales.
Esto es como lo de Trump, las palabras o la diplomacia no funcionan, estamos ya en otra fase del problema. O se empieza a cortar de raíz mediante leyes que protejan o condenen estas cosas o vamos a tener problemas graves.

Lo gracioso es que la ultraderecha política está todo el día en las TV's quejándose de que se les silencia. Cuando son ellos los que, aun sin llegar al poder tienen un brazo armado (e impune) ya silenciando a medios, programas, cómicos o personas que no son de su cuerda política.

Ahora imaginad en que se va a convertir esto cuando lleguen al poder.
Pues en esta noticia se ve que les ha pillado fuera de horario a los escuadristas, porque en esta relacionada anterior estaban todos de guardia: www.meneame.net/story/queque-fumigado-han-ganado-nazis
Y con cada paso que dan esos hdlgp no hay vuelta atrás.

Se van adueñando de todo y van echando al que no es de su cuerda.

En España no hay un contrapoder. El psoe no está por la labor, están ocupados "cada perro lamiendo su pijo".

Quequé debería contactar a sus afines para construir una plataforma a la que pueda unirse más gente e ir ganando fuerza. Ellos nos cazan uno a uno.

Los likes de las redes no valen de nada.
#48 el PSOE piensa que le da votos. Y la realidad es que no sirve para pararlos, está muy cómodo con esto.
Aquí los que hablan de nazis y demás proyecciones, no estaría de más que esa misma gente viera el "chiste" sobre el tren que hace la colaboradora delante de quequé

Y eso no le ha debido gustar a algún ejecutivo

Mientras tanto seguid con la fantasía de que "la malvada extrema derecha" ha cancelado el programa
#6 Veo que el tema de los bulos lo llevas sobre railes
#12 tu comentario dice muchísimo de la clase de persona que eres
#25 jaajajajajaj

siiiiiii, claaaaaaaaaaaro la oreja de van gogh xD xD

me encanta como proyectas tus filias y fobias xD

Tengo muchos más principios que tu, eres libre de defender un chiste de mal gusto, pero te define más a ti que a mi
#83 www.youtube.com/watch?v=QmhcdlvUIUY

"En el momento que vi tu mirada buscando mi cara
La madrugada del 20 de enero, saliendo del tren
Me pregunté qué sería, sin ti, el resto de mi vida
Y desde entonces, te quiero, te adoro y te vuelvo a querer"

Era el 20 de enero y empezaron el rpograma con una canción que menciona el 20 de Enero de un grupo cuya historia an mencionado en varias ocasiones en el programa. Programa hecho por gente que se junta para cantar en…   » ver todo el comentario
#84 Me parece estupendo... ¿y?

Tu crees que a algún afectado, le cuentas eso y te dice aaaaaahhhhhhh vaaaaaaaale, que justamente cuando ha pasado el accidente, te la pela, muy bien
#88 Cualquier afectado que tenga dos neuronas si... Si ela fectado es ademas un indigente mental pues no se podrá hacer nada.

Cual es la terrible ofensa que "Un afectado" estaría viendo? Segun tus palabras, adelante.

Que se cante? Que se use la palabra tren? Estaba prohibido habalr de trenes?

Asumamos tu hipotesis descabellada absurda y fuera de contexto. Cual es el insulto? Cual es la mofa terrible e insultante que a "un afectado" haría sufrir?
#13 si juanjolo estás tu muy preocupao... Tus comentarios destilan empatía, una sensibilidad con otras personas que no se porque no te dieron en Nobel de la paz a ti (y mira que estaba este año lleno de joyas)

Cuando alguien se acoge a la falsa dignidad se huele a kilómetros, y da puto asco.
#14 todavía sigo esperando como se organiza grupúsculos que utilicen a los muertos para cargar contra Óscar puente exigiéndole dimisiones. Ah no, eso solo se hace contra la derecha. En este caso el protocolo es no buscar culpables y arropar a las familias ayudándolas. Proyectas hipocresia a borbotones.
#13 La realidad es que no te da la cabeza pa entender un programa de humor, crees ser mu macho y te montas tus peliculas por internet.

Yo es lo que acabo de leer
#16 ah que es un programa de humor.

Cárdenas tubo su programa de humor los viernes en la tele con Rajoy y Podemos se inventó los "viernes negros" haciendo manifestaciones semanales para despedirlo. Sois unos hipócritas de escándalo.
#13 Yo vi el spot y en ningún momento se burla de las víctimas.

De quien se burla es de Nacho Abad, que ese si hizo un desprecio a las victimas al sacarlas en video en su programa.

Precisamente de lo que iba el Spot era de DENUNCIAR el desprecio a las victimas de Nacho Abad.
#18 ah, que no ves burla. Pues por eso tú no se lo has echado en cara. Pero sí hay burla.
#13 No, no lo hizo. Lo que hizo fue parodiar a un presentador de un programa que habían convertido a las víctimas en puro morbo. E hizo muy, muy bien.

Te voto por bulo.
#24 Qué raro, la ultraderecha usando un bulo para justificar la violencia... Me recuerda al panadero muerto en Pamplona por el bulo del 11M. Cualquier excusa les vale mientras usan a las víctimas como escudo.
#13 Eres bobo y por eso no entiendes lo que ves.

No, no se rie de los familiares, zote, y mucho menos de las victimas. Se rie de un presentador subnormal que hacía amarillismo y literalmente cita las frases textuales de este.
#13 Crees que vas por libre, pero no es así. No has visto el programa, pero te has tragado el bulo nazi de que se reían de los fallecidos, y ese bulo estaba organizado. No te enteras porque eres demasiado necio, pero formas parte de la estrategia fascista.
#13 lo que convierte al pais en una mierda son los lameculos que aplauden todo lo que les cuentan los esparcebulos pagados con mis impuestos.
Sabes a qué clase de subnormales a los que me refiero? Esos subnormales que ven manipulación en los trabajos científicos mientras aplauden y repiten las consignas de aramco como estúpidos, esos que van contra las élites siguiendo a pies puntillas lo que les dice elon musk, seguro que ya entiendes la clase de borregos subnormales a los que me refiero,…   » ver todo el comentario
#13 viendo como interpretais según que cosas es comprensible que cuestiones más complejas como las que atañen a la sociedad y a la política las entendáis de aquella manera.
