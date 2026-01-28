El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"

"Esto no va de 'Hora Veintipico', va de cómo los nazis van ganando terreno sin que nadie haga nada", dicen a 'Público' los integrantes del show. Los cómicos llevaban un tiempo en el foco de la extrema derecha y han convivido con violencia verbal que amenazaba con traspasar las redes sociales y convertirse en real.
Que cosas, oye.
Exactisimamente lo mismo, vamos habria que tener un ojo muy muy cinico para notar la sutil diferencia entre las dos situaciones.
PD: Siguen a dedillo el manual de propaganda nazi de goebbles, principio de transposición "acusa a los demás de tus propios errores o defectos", es decir, acusa a los demás de cancelarte cuando eres tú el que lo hace.
Hay por ambos lados para dar y regalar; no solo se polariza desde un extremo.
Estos putos miserables les entra una falsa dignidad que es vomitiva.
No se juega con los muertos, pero cada vez que hay una mujer asesinada refuercen la cosa para justificar que se lo merecía.
Por lo que se viene, mayormente.
Así ¿Como se espera que no lo hagan otra vez?
Y no te preocupes que cuando el pueblo empiece a reaccionar a esos si se les parará a la primera.
Tenemos a la señora Ayuso llamando "frustrados de la izquierda" a la asociación de víctimas de las residencias de ancianos y vienes tú, aquí, a solar bilis sin justificación ninguna.
Sois unos desarmados
Si eres un iletrado que obviamente no se ha dignado a leer la noticia y esta metiendo mierda debido (en el mejor de los casos) a su ignorancia. Pues se dice y punto. Que no te mola? Me la suda.
Si simplemente es un despiste, quizas la proxima vez leas antes de abrir la bocaza.
Si eres gentuza desinformando a sabiendas? Te llevas la mitad de lo que te mereces.
Muy malotes pa decir cuatro mentiras pero en cuanto se os confronta minimamente os vais por peteneras y con el rabín entre las piernas.
Cobarde,
Que tal llevas lo de no saber leer? Dime, enmierdador profesional, iletrado o ambas?
En realidad tus respuestas ya lo han demostrado asi que poco mas se me ha perdido aqui.
Agur, cobarde.
todavía sigo esperando como se organiza grupúsculos que utilicen a los muertos para cargar contra Óscar puente
Es culpa de Oscar Puente para que alguien se organice contra él? Porque en el caso de Ayuso hay protocolos (estos reales) firmados por ella y su equipo de gobierno para DEJAR MORIR A GENTE.. Hasta el punto de que esto lo denuncia uno de… » ver todo el comentario
Al parecer el remate fue que los nazis se organizaran en Móstoles animados por Dani desokupa y compañia , para irrumpir en el show o esperarlos a las puertas ;
De todas formas se supone que es un descanso no el fin del programa ,ya se vera .
El problema es arrugarse cuando se ponen un poco nerviosos.
Y si, es justo lo que pasa cuando eres de izquierda / socialista el bienestar social lo desechados, lo importante es el dinero y que gobierne el capital.
Por eso los fascistas están tan preocupados porque se repartan los bienes y que lo más importante de su discurso sean las personas.
No, no lo hicieron. Y que digas que es asi solo muestra que o bien ni viste el clip o bien no fuiste capaz de entenderlo.
Se rieron del presentardor amarillista y de sus formas, no de victima alguna.
Y tu comentario no habla de ellos sino de tu incapacidad.
que simplemente ahora la gente responde
Entiendo que no te preocupa que cuatro nazis vayan a esperar a comicos a una actuación porque tu eres el quinto.
PD: www.youtube.com/watch?v=wockCXFCcDk ahi tienes el video, a ver si eres capaz de senhalarme (sin cagarte por encima) donde se rien de las victimas.
Y eso aunque no nos guste el programa.
Venga, el paseo por la sombra.
A ver, cuánta gente de esa multineuronal no te increpa luego
Son pocos
Son bobos
Pero organiza'os
Si no estamos al loro
Ya te la han liao’
Defienden racismo
Machismo, violencia irracional
Orden, moralidad, raza, castidad
Obediencia ciega
Hay que andar espabila'os
No estamos equivoca'os
Que no vuelvan nunca más
Machacar sin compasión
Quien da primero da mejor
Nazis nunca, nunca más
Se hace
Urgente
Es necesidad
Pararles los pies
Absolutamente SIEMPRE que he sido critico con algunas partes del discurso de izquierdas, se me ha tildado de facha, nazi… y curiosamente, sin contraargumentar mi opinion.
Ánimo a esos cómicos y cualquiera que sigue en píe contra esas alimañas, ellos intentarán que lo penséis, pero no estáis solos.
Esto es como lo de Trump, las palabras o la diplomacia no funcionan, estamos ya en otra fase del problema. O se empieza a cortar de raíz mediante leyes que protejan o condenen estas cosas o vamos a tener problemas graves.
Lo gracioso es que la ultraderecha política está todo el día en las TV's quejándose de que se les silencia. Cuando son ellos los que, aun sin llegar al poder tienen un brazo armado (e impune) ya silenciando a medios, programas, cómicos o personas que no son de su cuerda política.
Ahora imaginad en que se va a convertir esto cuando lleguen al poder.
Se van adueñando de todo y van echando al que no es de su cuerda.
En España no hay un contrapoder. El psoe no está por la labor, están ocupados "cada perro lamiendo su pijo".
Quequé debería contactar a sus afines para construir una plataforma a la que pueda unirse más gente e ir ganando fuerza. Ellos nos cazan uno a uno.
Los likes de las redes no valen de nada.
Y eso no le ha debido gustar a algún ejecutivo
Mientras tanto seguid con la fantasía de que "la malvada extrema derecha" ha cancelado el programa
siiiiiii, claaaaaaaaaaaro la oreja de van gogh
me encanta como proyectas tus filias y fobias
Tengo muchos más principios que tu, eres libre de defender un chiste de mal gusto, pero te define más a ti que a mi
"En el momento que vi tu mirada buscando mi cara
La madrugada del 20 de enero, saliendo del tren
Me pregunté qué sería, sin ti, el resto de mi vida
Y desde entonces, te quiero, te adoro y te vuelvo a querer"
Era el 20 de enero y empezaron el rpograma con una canción que menciona el 20 de Enero de un grupo cuya historia an mencionado en varias ocasiones en el programa. Programa hecho por gente que se junta para cantar en… » ver todo el comentario
Tu crees que a algún afectado, le cuentas eso y te dice aaaaaahhhhhhh vaaaaaaaale, que justamente cuando ha pasado el accidente, te la pela, muy bien
Cual es la terrible ofensa que "Un afectado" estaría viendo? Segun tus palabras, adelante.
Que se cante? Que se use la palabra tren? Estaba prohibido habalr de trenes?
Asumamos tu hipotesis descabellada absurda y fuera de contexto. Cual es el insulto? Cual es la mofa terrible e insultante que a "un afectado" haría sufrir?
Cuando alguien se acoge a la falsa dignidad se huele a kilómetros, y da puto asco.
Yo es lo que acabo de leer
Cárdenas tubo su programa de humor los viernes en la tele con Rajoy y Podemos se inventó los "viernes negros" haciendo manifestaciones semanales para despedirlo. Sois unos hipócritas de escándalo.
De quien se burla es de Nacho Abad, que ese si hizo un desprecio a las victimas al sacarlas en video en su programa.
Precisamente de lo que iba el Spot era de DENUNCIAR el desprecio a las victimas de Nacho Abad.
Te voto por bulo.
No, no se rie de los familiares, zote, y mucho menos de las victimas. Se rie de un presentador subnormal que hacía amarillismo y literalmente cita las frases textuales de este.
Sabes a qué clase de subnormales a los que me refiero? Esos subnormales que ven manipulación en los trabajos científicos mientras aplauden y repiten las consignas de aramco como estúpidos, esos que van contra las élites siguiendo a pies puntillas lo que les dice elon musk, seguro que ya entiendes la clase de borregos subnormales a los que me refiero,… » ver todo el comentario