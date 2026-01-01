edición general
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Quequé fumigado: han ganado los nazis

Quequé fumigado: han ganado los nazis

El miedo es poderoso, nadie quiere ser mártir y la policía de Marlaska anda infiltrada en grupos ecologistas, no vayan a desplegar una pancarta

skaworld #3 skaworld *
"Ojalá un Ministerio de Interior controlado por un gobierno de izquierdas para que estas cosas no pasen"


Desde el dia que una nanci de mierda fue a pegarle a un humorista, a cara descubierta, con camaras grabando, lo publico en tuiter para que todo el mundo viese lo macho que era y la policia ni el fisacal ni nadie actuó de oficio... Pos igual en este pais hay un sector al que el terrorismo, entendiendose como lo que es, el acto de imponer tu ideología política por medio del terror, definición de puta RAE, le sale gratis.

Eh, pero en silencio eh, que aqui los oprimidos son los patriotitas que al parecer no pueden enseñar su bandera (ojo, la suya eh, no tuya) en livertaz
51 K 400
kosako #10 kosako
#3 No solo no actuó de oficio. Si no que el humorista (Caravaca?) se disculpó y rechazo denunciar. Lo de la disculpa no tan mal porque nunca sobra. Pero que no denuncie al matón de medio metro ese por miedo.. y que al final no pasara nada.. si me parece terrible.
1 K 22
Suspicious #21 Suspicious *
#3 #4 #10 Y por qué fue a pegar a ese cómico?
3 K 19
vvega #25 vvega
#21 Porque es un violento.
0 K 10
Suspicious #27 Suspicious *
#25 #26 #28 Queréis decir que simplemente se levantó un día y decidió agredir a ese tío sin más?
5 K 4
vvega #30 vvega
#27 Queremos decir que la gente que no es violenta no dirime sus asuntos con violencia, así sin más.
3 K 43
Suspicious #32 Suspicious
#30 Y qué asuntos son esos que ha acabado resolviendo con violencia?
2 K 13
#54 TripodeDeEbano
#32 Alguien dice algo molesto y el otro le ha respondido con violencia. Estas justificando eso?
Esa es la cuestión.
0 K 6
kosako #34 kosako
#27 No. Digo que no le gustó algo que hizo el otro y decidió que amenazar y usar la violencia era la solución.
0 K 10
Suspicious #37 Suspicious *
#34 Y qué cosa fue la que hizo el otro?
2 K 14
kosako #40 kosako
#37 mira acabamos antes si me sueltas tú opinión directa y no andamos al juego de preguntita a preguntita.
0 K 10
Suspicious #43 Suspicious *
#40 Yo quiero conocer la historia, no sé porqué cuesta tanto responder a mis preguntas. Qué fue lo que hizo el cómico?
1 K 4
kosako #46 kosako
#43 venga jugamos.

El cómico se dedica a hacer chistes y algunos le molestó al nazi. Porque el humor debe tener límites.
0 K 10
Suspicious #49 Suspicious
#46 Y qué chiste hizo? Podrías contarlo?
2 K 16
kosako #50 kosako
#49 Pregúntale al ofendido que chiste le ofendió.
0 K 10
Suspicious #53 Suspicious
#50 Vaya por dios xD Por qué será que nadie me cuenta lo que hizo el cómico? xD
1 K 4
kosako #61 kosako
#53 Porque ninguno somos pugilato. Te interesa mucho y dices que no conoces la historia pero vaya por dios te resulta complicadísimo buscarlo. Vaya por dios ;)
1 K 30
Niltsiar #74 Niltsiar *
#50 Puedes dejar de alimentar al troll y/o al menos negativizarlo, por dios santo!?
0 K 9
#51 TripodeDeEbano
#27 No el cómico dijo algo molesto, pero estas entrando en un terreno pantanoso por defender acciones desproporcionadas. reflexiona sobre ello
Igual un dia resultas tu molesto a alquilen y decide actuar desproporcionadamente contra ti.
No es la primera vez en la historia que alguien se arrepiente de dar poder a gente para acabar con los "molestos" hasta que un dia descubre que el molesto para esa gente es el.
1 K 26
chemari #60 chemari *
#27 Mas o menos.
Pero una cosa es que te hagan un chiste grosero en la cara y respondas con un sopapo del calentón, y otra muy distinta es ver un chiste en internet, levantarte al día siguiente, comprar un billete de tren, y plantarte en un show del cómico en otra ciudad, llevandote a un colega para que grabe commo le das una galleta y que todo internet vea lo machito que eres.
1 K 30
DORO.C #64 DORO.C
#60 #27 No digo que esté justificado, pero es a lo que te arriesgas cuando vas mentando la sexualidad de los niños pequeños de la peña. No todo el mundo se comporta de forma racional cuando se cruzan ciertas líneas.
1 K 26
chemari #69 chemari *
#64 No está justificado, pero es a lo que te arriesgas si sales con una falda muy corta por la noche.

Cuidado con esa construcción del "no, pero..." porque eso se puede aplicar a todo, compañero. Tu frase suena a que un poquito de culpa si que tiene.
0 K 10
#26 C.Nutrio
#21 Porque el agresor era un bastardo que en lugar de hablar con la boca, rebuzna con los puños.
0 K 7
kosako #28 kosako
#21 Porque no tiene mucha luces
1 K 17
skaworld #38 skaworld
#21 Porque alguien abre la boca en internete, otro le contesta, y como es mas facil vencer por la fuerza que convencer con palabras se va a buscarle a intentar acariciarle la cara y amenazarle de muerte?

Y eso... al parecer es excusable por algunos? Ese es el camino que quieres que sigan las discusiones de internete? Todas o solo las muy acaloradas? Lo aceptarias tambien por el otro lado? Asi rollo abertxale te pareceria bien rollo intimidar con ojo no te metas a decir segun que cosas porque nosotros mal? A que suena feo?
0 K 12
Suspicious #41 Suspicious
#38 Y qué dijo exactamente el cómico por internet?
1 K 20
skaworld #57 skaworld
#41 Hizo un chiste con su hijo o hija sinceramente ni me acuerdo del genero, con que ojalá su descendencia fuese homosexual y tuviese una pareja pobre y racializada. Exactamente eso. Lo cual primero es un mensaje politico, no habla de su hijo si no de racismo, clsismo y homofobia y por grave que te parezca, el que algo te ofenda no es obice para ninguna concesion porque por la misma yo podria decir que el estar justificando la violencia con fines intimidatorios por tu parte me resulta profundamente ofensivo y creo que no te va a gustar que me presente en tu lugar de trabajo y te enseñe "respeto"
0 K 12
#45 TripodeDeEbano
#21 Porque dijo algo molesto. Estas defendiendo que cada vez que hagas algo alguien responsa desproporcionadamente contra ti.
0 K 6
Suspicious #48 Suspicious
#45 Estoy preguntando qué pasó. Dónde defiendo a nadie?

Qué fue lo que dijo para molestarlo tanto?
1 K 20
valar_morghulis #55 valar_morghulis
#21 porque era un nazi
0 K 9
skaworld #22 skaworld
#10 Hombre si ves que nadie detiene al maton, te amenaza, sabe donde vives y tiene mas gente detras y tu estas solo... Tu le echas en cara que no quiera una guerra en la que sabe que tiene todo para perder?
Molaba que no, molaba que se viniese arriba pero no puedes exigirle a nadie desde la seguridad de tu sofa que se inmole... Yo al tipo lo entiendo y tiene todo mi respeto, lo jodido no es que el tenga miedo, es algo comprensible, lo jodido es que el sistema ante un acto de intimidacion tan evidente... calle
3 K 24
kosako #31 kosako
#22 No claro que el motivo es lo primero. Pero da coraje. Da mucho coraje que se vea intocable. Yo llego a estar y seguramente me pongo delante del cómico, entre ambos, y el tipejo lo mismo se lo piensa más. Y quizás ese gesto hace que alguno más se levante conmigo.

Pero no ocurrió.

Y lo peor es que encima se vea sin la fortaleza de denunciar porque le puede acabar costando más de un disgusto y sin repercusión para el chiquitito.
1 K 22
#35 Eukherio
#10 El nazi después de la hostia se pasó meses amenazando a otros cómicos y periodistas por redes sociales. Es abiertamente nazi y sigue teniendo sus cuentas de redes sociales desde las que amenaza a gente sin que le pase nada. Está claro que si intuyes que el sistema lo protege lo último que vas a querer hacer es ir a por él.

Es más, no me extrañaría nada que si algún día fuese él el que terminase en el hospital después de ir a zurrarle a uno que se las devolvió acabasen jodiendo a los otros.
0 K 8
kosako #39 kosako
#35 E insisto.. 0 repercusión que fuera abiertamente nazi, amenazador. Y demás..

Se ve protegido.
0 K 10
#47 Eukherio
#39 Se ve protegido y está protegido. Ponte tú ahora en Twitter a amenazar a políticos del PP y Vox y a ultras en redes y a decirles que vas a pasarte por sus próximos actos a soltarle un par de aplausos. A ver lo que te dura la cuenta, y lo que tarda la policía en investigarte. Este tío agredió a Caravaca hace año y medio, y amenazó después a muchos más, y ahí sigue.
1 K 18
el_Tupac #42 el_Tupac *
#3 sinceramente, al humorista y a todos los demás nos dio una valiosa lección sobre la vida: No se discute con nazis.

En serio ¿Qué esperaba? ¿Darle un zasca? ¿Que el nazi admitiese humildemente su inferioridad dialéctica? ¿Que el nazi reconociese que estaba equivocado?

Poco nos pasa para lo flipados que estamos.
0 K 11
arisoyo #58 arisoyo
#3 A mi me encantaría saber realmente cuáles son los cálculos políticos/sociales/personales que hace un tipo como Marlaska, y en general toda la cúpula del PSOE. Aunque la gente normal llevemos avisando de que si no se les pone freno, los derechistas no sólo se van a quedar en acosar y atosigar judicialmente a Iglesias, a cómicos y a clínicas abortivas, y así lo vemos con Begoña, esta gente tiene un inmovilismo difícil de entender.
No sé si es que el gobierno se siente en tan minoría y tan al…   » ver todo el comentario
1 K 21
skaworld #65 skaworld
#58 Intuyo q el calculo politico es que la amenaza de la españa negra moviliza el "voto util" que les cae a ellos y han de azuzarlo. Por eso un gobierno en solitario de esta gente... Nunca ha salido muy bien... necesitas q esten atados a coalicion
0 K 12
Mangione #4 Mangione *
Un saludo desde aquí a todos los/as mierdas secas que defendisteis al nazi de Pugilato cuando le pegó a Jaime Caravaca, encima basados en mentiras y sensacionalismo.

Así nos jode el fascismo y así de barato nos vendéis a todos.
29 K 222
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Desayunan odio, comen odio, cenan odio ...

Cagan odio por la boca por que es lo que comen.
14 K 119
#6 Zamarro
PABLO MOTOS Y ALFONSO GUERRA diciendo que ya no se puede hablar de nada, a ver si salen ahora a defender a queque --> www.youtube.com/watch?v=oFu4j_jc3-Q
11 K 107
ku21 #29 ku21 *
Claro claro, el tema de hacer chistes con el accidente de tren al dia siguiente de la tragedia no tiene nada que ver… pobre martiiiiir!

P.d: Recordemos esa entrevista/mamada que le hizo a Oscar Puente, que me recuerda a la escena de Lisa Simpson: “Señor Puente, su campaña parece tener el impulso de un tren desbocado. ¿Por qué es tan popular?” Cruelmente ironico en estas circunstancias
3 K 38
#72 Nostradameus
#29 Otro sinvergüenza. Que no hizo chistes sobre la tragedia sino que precisamente lo que hizo fue una sátira de cómo alguna gente con muy poca ética saca cuerpos desmembrados en su programa para intentar ganar décimas de audiencia. Eso no os parece mal. Pues que os jodan.
0 K 6
selina_kyle #11 selina_kyle
Los famosos nazis de la ser
3 K 37
cax #9 cax
Y la vergüenza de Nacho Abad bien calladito.
2 K 29
Mltfrtk #17 Mltfrtk
Estos perros andan por aquí, acosando a la gente y creando cuentas falsas para hundir noticias. Hay que sacar esta basura.
3 K 27
DORO.C #66 DORO.C
#62 A Quequé le mola mucho eso de tachar de nazi a los que no piensan como el. Positivo por el avatar de la mascarada {0x1f619}
1 K 26
kosako #67 kosako
#66 lo tengo desde los inicios y me da pereza cambiarlo..me pilló con la enganchada al juego xD
0 K 10
DORO.C #68 DORO.C
#67 Viciada mítica! xD
0 K 15
Brill #5 Brill
Otra voz disidente apagada. Así es como la democracia se va a tomar por culo.
1 K 17
#20 Crtx89
#5 democracia? Queque insultando a todo el que le paree, con una calidad dudosa es democracia?

Si te pones a insultar, te pones a recibir.
Lo que hizo queque fue una falta de vergüenza, empatía y dignidad peque pocas veces he visto en un personaje público.
No el extraña que la gente lo critique y se lo afee.
No decíais que a los fachas no les moleste que les llamen fachas? Pues con Queque igual, si haces el imbecil, no te hagas el ofendidito por qué te llamen imbecil.
9 K 11
#71 Nostradameus
#20 eres un sinvergüenza, sabes de sobra que no hizo eso pero como es un rojo que me le jodan. Además no le han "llamado imbécil", le han amenazado. Eso no es hacerse el ofendidito, eso es temer que un imbécil con pocas luces te de unas hostias por un chiste y entiendo que no quiera. Me dais putísimo asco.
0 K 6
chemari #63 chemari
#5 También un poco culpa suya por exponerse en ese antro de nazis que es twitter. Hay muchos otros sitios donde dar la batalla. Cuanto antes salgamos todos de allí mucho mejor.
0 K 10
DORO.C #15 DORO.C
Hombre, como no, otro artículo del subnormal de Gerardo Tecé. Si no te gusta mi humor de mierda eres un nazi.
15 K 15
kosako #44 kosako
#15 No me gusta su humor, no me gusta nada el rollito de Gerardo. Y del mismo modo pugilato me parece un nazi gelipollas.

Creo que puede ser compatible. O debería.
1 K 19
DORO.C #59 DORO.C
#44 Hombre ya, es que el pugilato es un nazi con todas las letras, en ese sentido no se esconde. El tema es que he visto con estos ojitos a Quequé tildando de nazi a quien discrepaba de forma respetuosa de alguna de sus subnormalidades. No me da ninguna pena, recoge lo que siembra.
1 K 26
kosako #62 kosako
#59 Desconozco a quién tilda y deja de tildar. La verdad. No soy seguidor. Pero tampoco soy fan del rollito "todos nazis" si no piensan como yo
1 K 25
domadordeboquerones #13 domadordeboquerones
El comodín de la ultraderecha está más quemao que la pipa un indio!
10 K 12
#12 capitan.meneito
Coño, Quequé lo ha dejaod? No me he enterado,. qué ha pasado?
0 K 10
the_fuck_right #33 the_fuck_right *
El artículo una puta mierda, como siempre, ahora, lo de Quequé, también una puta mierda, ojalá no se hubiese doblegado y hubiese aguantado, a mí me hizo mucha gracia.

Hasta la polla de los censores, grupos de presión y canceladores, pero que no se hagan los dignos los gilipollas de Ctxt, que les encantaría si hubiese sido al revés.
0 K 10
#14 KaBeKa
Pues si, no compensa jugarse el tipo y tener siempre la mosca detrás de la oreja por si viene alguien a agredirte por un chiste que has hecho.
Y ni falta que hace en este país, no hacen falta ni un mártil ni un valiente, hace falta una justicia sana para que determinadas actitudes ni se planteen hacerlas por las repercusiones que tendrían.
En la realidad es tan poco sería que se utilizan contra titiriteros para hacer lawfare, a ese punto hemos llegado.
0 K 10
ku21 #75 ku21
antes de mandar a que jodan a nadie, usa la cabeza para pensar lo mas minimo. El 20 de enero inicio su progama cantando la cancion de LODVG del tren el 20 de enero, y dijo en tono jocoso “Hoy no es el dia mas adecuado para esa cancion”

Pero eh, si en tu cabeza llena de sliganes e idearios que no te paras ni a razonar, puedes llamarme sinvergüenza o lo que te apetezca, que el que queda ridiculizado eres tu
0 K 9
#73 AMartian
El fascismo siempre avanza de la misma forma, como los camisas negras italianos, en USA ya tienen el ICE y por aquí dentro de poco la version moderna de los falangistas
0 K 7
#70 Megustaelgris
Lo mismo llamando nazi a cualquier cosa no nos hacemos ningún favor.
0 K 7
#36 jaramero
El silencio de los hombres buenos permite que pasen estas cosas.

Conviene recordar que tenemos "democracia" porque la gente salió masivamente a la calle en contra del atentado terrorista de derechas contra los abogados de Atocha.

La izquierda que ha prosperado debe organizarse, creando medios de contrapoder. Ayudar a que haya más jueces de izquierdas, más policías de izquierdas para equilibrar las cosas.

La derechusma está organizada y tienen recursos para cometer fechorías sin consecuencias.
0 K 7
salchipapa77 #18 salchipapa77
¿Le ha echado La Cadena SER?
0 K 7
#2 adamuz
La culpa es de franco
3 K 6
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
tampoco es que se lo hayan puesto dificil, haciendo el retarded, amen los que lo han hechado no han sido los señores nacionalsocialistas sino los de la propia ser.
4 K 0
#19 Givetuban
#16 Para que ni le quieran en ese estercolero que es la SER...
5 K 8
#8 --847508--
Ser gilipollas no debería ser delito
4 K -6
kumo #23 kumo
#8 Bueno, no va preso. Simplemente ha dejado de hacer su programa. Una pérdida de la que algunos espero puedan recuperarse pronto y seguir con su vida mientras sale el siguiente titular con el que inflamarse.
2 K 19
#56 benkenube
#8 ¿Ya te han acusado?
0 K 10
platypu #7 platypu *
Gerardo Tecé xD xD xD xD  media
21 K -85

