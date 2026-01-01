Quequé fumigado: han ganado los nazis

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
El miedo es poderoso, nadie quiere ser mártir y la policía de Marlaska anda infiltrada en grupos ecologistas, no vayan a desplegar una pancarta
Desde el dia que una nanci de mierda fue a pegarle a un humorista, a cara descubierta, con camaras grabando, lo publico en tuiter para que todo el mundo viese lo macho que era y la policia ni el fisacal ni nadie actuó de oficio... Pos igual en este pais hay un sector al que el terrorismo, entendiendose como lo que es, el acto de imponer tu ideología política por medio del terror, definición de puta RAE, le sale gratis.
Eh, pero en silencio eh, que aqui los oprimidos son los patriotitas que al parecer no pueden enseñar su bandera (ojo, la suya eh, no tuya) en livertaz
Esa es la cuestión.
El cómico se dedica a hacer chistes y algunos le molestó al nazi. Porque el humor debe tener límites.
Igual un dia resultas tu molesto a alquilen y decide actuar desproporcionadamente contra ti.
No es la primera vez en la historia que alguien se arrepiente de dar poder a gente para acabar con los "molestos" hasta que un dia descubre que el molesto para esa gente es el.
Pero una cosa es que te hagan un chiste grosero en la cara y respondas con un sopapo del calentón, y otra muy distinta es ver un chiste en internet, levantarte al día siguiente, comprar un billete de tren, y plantarte en un show del cómico en otra ciudad, llevandote a un colega para que grabe commo le das una galleta y que todo internet vea lo machito que eres.
Cuidado con esa construcción del "no, pero..." porque eso se puede aplicar a todo, compañero. Tu frase suena a que un poquito de culpa si que tiene.
Y eso... al parecer es excusable por algunos? Ese es el camino que quieres que sigan las discusiones de internete? Todas o solo las muy acaloradas? Lo aceptarias tambien por el otro lado? Asi rollo abertxale te pareceria bien rollo intimidar con ojo no te metas a decir segun que cosas porque nosotros mal? A que suena feo?
Qué fue lo que dijo para molestarlo tanto?
Molaba que no, molaba que se viniese arriba pero no puedes exigirle a nadie desde la seguridad de tu sofa que se inmole... Yo al tipo lo entiendo y tiene todo mi respeto, lo jodido no es que el tenga miedo, es algo comprensible, lo jodido es que el sistema ante un acto de intimidacion tan evidente... calle
Pero no ocurrió.
Y lo peor es que encima se vea sin la fortaleza de denunciar porque le puede acabar costando más de un disgusto y sin repercusión para el chiquitito.
Es más, no me extrañaría nada que si algún día fuese él el que terminase en el hospital después de ir a zurrarle a uno que se las devolvió acabasen jodiendo a los otros.
Se ve protegido.
En serio ¿Qué esperaba? ¿Darle un zasca? ¿Que el nazi admitiese humildemente su inferioridad dialéctica? ¿Que el nazi reconociese que estaba equivocado?
Poco nos pasa para lo flipados que estamos.
No sé si es que el gobierno se siente en tan minoría y tan al… » ver todo el comentario
Así nos jode el fascismo y así de barato nos vendéis a todos.
Cagan odio por la boca por que es lo que comen.
P.d: Recordemos esa entrevista/mamada que le hizo a Oscar Puente, que me recuerda a la escena de Lisa Simpson: “Señor Puente, su campaña parece tener el impulso de un tren desbocado. ¿Por qué es tan popular?” Cruelmente ironico en estas circunstancias
Si te pones a insultar, te pones a recibir.
Lo que hizo queque fue una falta de vergüenza, empatía y dignidad peque pocas veces he visto en un personaje público.
No el extraña que la gente lo critique y se lo afee.
No decíais que a los fachas no les moleste que les llamen fachas? Pues con Queque igual, si haces el imbecil, no te hagas el ofendidito por qué te llamen imbecil.
Creo que puede ser compatible. O debería.
Hasta la polla de los censores, grupos de presión y canceladores, pero que no se hagan los dignos los gilipollas de Ctxt, que les encantaría si hubiese sido al revés.
Y ni falta que hace en este país, no hacen falta ni un mártil ni un valiente, hace falta una justicia sana para que determinadas actitudes ni se planteen hacerlas por las repercusiones que tendrían.
En la realidad es tan poco sería que se utilizan contra titiriteros para hacer lawfare, a ese punto hemos llegado.
Pero eh, si en tu cabeza llena de sliganes e idearios que no te paras ni a razonar, puedes llamarme sinvergüenza o lo que te apetezca, que el que queda ridiculizado eres tu
Conviene recordar que tenemos "democracia" porque la gente salió masivamente a la calle en contra del atentado terrorista de derechas contra los abogados de Atocha.
La izquierda que ha prosperado debe organizarse, creando medios de contrapoder. Ayudar a que haya más jueces de izquierdas, más policías de izquierdas para equilibrar las cosas.
La derechusma está organizada y tienen recursos para cometer fechorías sin consecuencias.