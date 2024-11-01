¡La SER silenciada! N4zis financiados por Ayuso y el PP amenazan a Queque  

Quequé deja su programa por las amenazas de la extrema derecha financiada por gobiernos de derechas. Un análisis crítico y sin filtros sobre la situación de la SER, las amenazas recibidas por grupos extremistas y la relación con el poder político. Este video no solo denuncia, sino que invita a la reflexión sobre la libertad de prensa, la educación cívica y la importancia de cuestionar la información que recibimos. Una mirada directa, explosiva y pedagógica sobre cómo la intimidación política amenaza nuestras voces y nuestra democracia.
La verdad es que tiene que ser muy difícil hacer estas cosas en este ambiente... las togas parece que no son capaces de quitarse el pestazo a caca de aguilucho.
Ha perdido anunciantes y lo han largado por esto.
Digo de la línea roja porque de la raya ya se ha pasado muchas veces. Ya me entienden.
Metéroslo por donde os quepa!
En EEUU estaríais apoyando los asesinatos de ICE, nos queda claro. Sois unos sinvergüenzas!
La lista de la infamia:
Pozz, Enero2025, ....
Elsev, vicvic, nilien, Pozz, Enero2025, ....
- "No hombre! pero eso no se puede haceeer..., está prohibidísimo, es pecado capital por lo menos ..."
- "Ah, que está mal señalar a los que apoyan las acciones fascistas... peeerooo... y entonces, qué hacemos? Quedarnos cada uno en su casa esperando a que vengan a por nosotros de uno en uno???"
Es decir, aquí se juntan 4 fachas y pueden impedir que una noticia llegue a portada votando negativo en los primeros momentos por cualquier motivo, sólo para silenciar una verdad incómoda. Y a penas les cuesta nada.
Y lo mismo con enlazar medios que se dedican a manipular la política claramente (últ. ejemplo el Inmundo), por lo que no veo el motivo para darles visitas aunque sea con noticias "neutrales" sin contenido político. Debería penalizar subir contendio de webs así. Hay que castigar a los manipuladores!