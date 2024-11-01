¡La SER silenciada! N4zis financiados por Ayuso y el PP amenazan a Queque  

Quequé deja su programa por las amenazas de la extrema derecha financiada por gobiernos de derechas. Un análisis crítico y sin filtros sobre la situación de la SER, las amenazas recibidas por grupos extremistas y la relación con el poder político. Este video no solo denuncia, sino que invita a la reflexión sobre la libertad de prensa, la educación cívica y la importancia de cuestionar la información que recibimos. Una mirada directa, explosiva y pedagógica sobre cómo la intimidación política amenaza nuestras voces y nuestra democracia.