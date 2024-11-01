La vida de los españoles en la "distopía" de Minnesota: "Salgo a la calle con pasaporte, el ICE puede arrestarme solo por mi apellido"

Los residentes españoles en el estado norteño cuentan a 20minutos su "miedo y tristeza" por la presencia de las brigadas migratorias, que han cambiado la vida cotidiana en la región: "Siempre hay miedo a que acabes horas retenida en uno de sus centros", relata Mónica.
"La gente se organiza con silbatos, y cuando suenan es que van a pasar las patrullas"
Son todo eslóganes creados en favor de los intereses de los poderosos y los que mueven el cotarro. Como lo de "la justicia es igual para todos" o "hacienda somos todos". Simplemente para que el populacho no moleste y se someta a las normas que no son para ellos.
O en una cárcel de El Salvador.