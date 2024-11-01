edición general
La vida de los españoles en la "distopía" de Minnesota: "Salgo a la calle con pasaporte, el ICE puede arrestarme solo por mi apellido"

Los residentes españoles en el estado norteño cuentan a 20minutos su "miedo y tristeza" por la presencia de las brigadas migratorias, que han cambiado la vida cotidiana en la región: "Siempre hay miedo a que acabes horas retenida en uno de sus centros", relata Mónica.

freeclimb #1 freeclimb *
"Es vergonzoso que en un país como este, la llamada 'tierra de las libertades', tengamos que ir por la calle con el pasaporte por miedo"

"La gente se organiza con silbatos, y cuando suenan es que van a pasar las patrullas"
traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
#1 el que se crea el cuento mil veces repetido de tierra de libertades es que es, por decirlo muy suave, un ingenuo.
Dragstat #4 Dragstat *
#1 "la llamada 'tierra de las libertades'"

Son todo eslóganes creados en favor de los intereses de los poderosos y los que mueven el cotarro. Como lo de "la justicia es igual para todos" o "hacienda somos todos". Simplemente para que el populacho no moleste y se someta a las normas que no son para ellos.
Ovlak #2 Ovlak
"Siempre hay miedo a que acabes horas retenida en uno de sus centros"
O en una cárcel de El Salvador.
Guanarteme #6 Guanarteme
Hay que tener los huevos (o los ovarios, en este caso) como sandías de verano para meterse en esa pocilga de país y encima pretender vivir con tranquilidad.
#5 endy
"Pese a tener también la nacionalidad estadounidense tras muchos años viviendo en el país, los españoles residentes en Minnesota explican a 20minutos que el miedo ha hecho mella en su vida diaria. "Cuando salgo de casa para ir al trabajo, voy con mi documentación y mi pasaporte estadounidense", comenta José Carlos"
