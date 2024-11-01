edición general
Los Veintisiete (UE) elogian que los países del Golfo no permitan lanzar ataques a Irán desde sus territorios

Los ministros de Exteriores de la UE han valorado positivamente que los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se hayan comprometido a que sus territorios no se usen para lanzar ataques contra Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.

19 comentarios
Comentarios destacados:    
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
La que ha liado el perro :troll:


Por cierto, ¿esto no empieza a tener cierto tufillo a que los países del Golfo están levantando la bandera blanca de rendición?

Los firmantes son:
- Arabia Saudí
- Baréin
- Kuwai
- Omán
- Qatar
- Emiratos Árabes Unidos
#2 carraxe
#1 ¡Ojalá!
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Ya lo he puesto en otro comentario. Esos países viven de la pasta y de los ricos. Si les empiezan a bombardear su petróleo y sus Disnelyland se ponen nerviosos.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 tiene pinta de que no quieren sufrir por las movidas de un "aliado" descerebrado que no les va a proteger.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#1 todo democracias que respetan los DDHH :troll: no como los iranís
#13 MenéameApesta *
#1 Por mucho que sean dictaduras también dependen en cierta medida del apoyo popular. Y aliarse con EEUU e Israel contra otro país musulman es difícil de vender a nivel interno, sobre todo cuando la religión juega un papel importante en el control social. Se han visto protestas ciudadanas en varios países en contra de la agresión a Irán e incluso han atacado varios consulados estadounidenses.
Conviene recordar lo nerviosos que se pusieron los países del golfo con la expansión del movimiento de…   » ver todo el comentario
WcPC #16 WcPC
#1 Hombre, la cosa es si Irán lo ve como "suficiente"...
Si en 4 días han conseguido esto no dudaría que les pidieran la retirada de las bases de USA.
#18 raul.ina
#1 hay un video por aquí de un profesor chino diciendo que la estrategia de Irán es atacar a los países del golfo para parar el flujo de petrodolares que se usa para alimentar la burbuja de AI, hundir la economía americana, y que no puedan permitirse seguir en la guerra (y posiblemente ni dar apoyo a Israel).
YoSoyTuPadre #19 YoSoyTuPadre *
#18 Sí, creo que lo ví ayer, si hablamos del mismo "chino" que creo es profesor en una universidad de Canadá, y tiene dos puntos fuertes su teoría:

1) Que la predicción de la derrota de EEUU en una guerra contra Irán la hizo antes de que Trump ganase estas últimas elecciones, donde también predijera la victoria de Trump.

2) Los países del Golfo son el eslabón más débil, sus ejércitos son de coña para la potencia económica que son especialmente en infantería, y psicológicamente no…   » ver todo el comentario
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Perro ha marcado el camino
#7 kaos_subversivo
#4 y se van a apuntar todos menos la infraderecha patria y los genocidas
#12 cajadecartonmojada
#4 Estaban todos deseando pero no se atrevían a contradecir al señorito, pero en cuanto hay uno que abre la espita...
alehopio #6 alehopio
Que no se preocupen por desmantelar las bases militares del imperio que tienen en sus territorios, de eso se están encargando Irán.

www.youtube.com/watch?v=Q2yQ3kBAQIk
eltxoa #8 eltxoa
Visto que USa no les puede defender, buscan que Irán no les ataque más. Razonable
#14 Stringerthanks
#8 ya lo estaba diciendo un analista en una televisión de uno de éstos paises (no recuerdo cuál). EEUU eice ser nuestro aliado pero sólamente defiende a Israel, a nosotros nos abandona.
eltxoa #15 eltxoa
#14 Así parece
#9 Suleiman
Lo único que quizás haga bajar la marcha puede ser el dinero, y si estos empiezan a moverse...
#11 omega7767
#9 el lenguaje de la fuerza, poder y dinero, es lo unico que les importa a estos dirigentes. Los civiles ya pues que sea lo que quiera
Ratef #17 Ratef
La UE está elogiando a Arabia Saudí por hacer exactamente lo que Sánchez hizo
