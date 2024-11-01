Los Veintisiete (UE) elogian que los países del Golfo no permitan lanzar ataques a Irán desde sus territorios

Los ministros de Exteriores de la UE han valorado positivamente que los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se hayan comprometido a que sus territorios no se usen para lanzar ataques contra Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.
| etiquetas: paises del golfo , guerra iran , eeuu , ue
Por cierto, ¿esto no empieza a tener cierto tufillo a que los países del Golfo están levantando la bandera blanca de rendición?
Los firmantes son:
- Arabia Saudí
- Baréin
- Kuwai
- Omán
- Qatar
- Emiratos Árabes Unidos
Conviene recordar lo nerviosos que se pusieron los países del golfo con la expansión del movimiento de… » ver todo el comentario
Si en 4 días han conseguido esto no dudaría que les pidieran la retirada de las bases de USA.
1) Que la predicción de la derrota de EEUU en una guerra contra Irán la hizo antes de que Trump ganase estas últimas elecciones, donde también predijera la victoria de Trump.
2) Los países del Golfo son el eslabón más débil, sus ejércitos son de coña para la potencia económica que son especialmente en infantería, y psicológicamente no… » ver todo el comentario
www.youtube.com/watch?v=Q2yQ3kBAQIk