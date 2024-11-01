Los Veintisiete (UE) elogian que los países del Golfo no permitan lanzar ataques a Irán desde sus territorios

Los ministros de Exteriores de la UE han valorado positivamente que los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se hayan comprometido a que sus territorios no se usen para lanzar ataques contra Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.