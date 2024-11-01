edición general
Por qué Trump quiere acabar con el régimen de Maduro

La presión estadounidense contra Venezuela va mucho más allá del petróleo. Donald Trump busca demostrar fuerza para ganar apoyo interno y justificar su mano dura antiinmigración. También quiere imponerse en América Latina como esfera de influencia frente a China. Sólo terminará retirándose del Caribe con alguna victoria, aunque sea parcial.

Comentarios destacados:    
#1 Joan_Pikutara
Para robar los hidrocarburos. Siguiente pregunta.
smilo #2 smilo
#1 sin recursos naturales no le importas a usa
Pertinax #3 Pertinax
Con el régimen de Maduro quieren acabar la mayoría de los venezolanos.
Pertinax #5 Pertinax *
#3 @Ysinembargosemueve Gracias por el negativo. ¿Por qué aún no conocemos a quienes vencieron en las elecciones venezolanas?

No hace falta que contestes. Democracia plena. Ya sabemos.
#7 Abril_2025
#3 Sí, es cierto. Pero si no fuera por el petróleo al señor naranja les daría igual.
Pertinax #9 Pertinax *
#7 Dos ratas y un churro. El problema es que una de las ratas es gordísima, inmensa, estratosférica. Y la pequeña es aún más estúpida.
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Curiosamente, por alguna inescrutable razón, no pocos putinistas defienden el gorilato madurense. Casualidad, supongo, nada que ver con que sean en realidad algo muy parecido a los fachas de toda la vida.
loborojo #4 loborojo
Usa la palabra régimen para referirse a quien no rapta y deporta y asesina a bombazos.
#8 Abril_2025
#4 No deportan porque para poder comer salen a miles del país.
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
Con el apoyo de los fascistas venezolanos y quienes les apoyan, pero los venezolanos no permitirán que regresen los escuacas odiadiores, una vez más fracasaran, y van.
Pertinax #10 Pertinax *
#6 Sin actas, la dictadura puede perpetuarse ad aeternum, efectivamente. Ejemplos tenemos.

Lo gracioso es que las golpistas habéis con tanto convencimiento, como si no fueseis algo tan, tan parecido a los fachas.
#11 arreglenenlacemagico
#10 si es amigo de putin a los ruscistas lo van a defender aunque mate a su pueblo de hambre
