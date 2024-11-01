Por qué Trump quiere acabar con el régimen de Maduro

La presión estadounidense contra Venezuela va mucho más allá del petróleo. Donald Trump busca demostrar fuerza para ganar apoyo interno y justificar su mano dura antiinmigración. También quiere imponerse en América Latina como esfera de influencia frente a China. Sólo terminará retirándose del Caribe con alguna victoria, aunque sea parcial.
| etiquetas: geopolítica , estados unidos , venezuela
No hace falta que contestes. Democracia plena. Ya sabemos.
Lo gracioso es que las golpistas habéis con tanto convencimiento, como si no fueseis algo tan, tan parecido a los fachas.