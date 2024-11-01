El abogado en el caso de los “safaris humanos” de Sarajevo: “Era gente adinerada, sádica y con el gusto de matar”

El oscuro recuerdo de las colinas de Sarajevo durante el brutal asedio de la capital bosnia entre 1992 y 1996 volvió estos días al centro de la actualidad en Italia. La Fiscalía de Milán había abierto pesquisas para indagar sobre la presunta existencia de grupos de ‘turistas francotiradores’ que habrían pagado enormes sumas de dinero al ejército serbobosnio para disparar contra civiles asediados.