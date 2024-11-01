edición general
38 meneos
58 clics
El abogado en el caso de los “safaris humanos” de Sarajevo: “Era gente adinerada, sádica y con el gusto de matar”

El abogado en el caso de los “safaris humanos” de Sarajevo: “Era gente adinerada, sádica y con el gusto de matar”

El oscuro recuerdo de las colinas de Sarajevo durante el brutal asedio de la capital bosnia entre 1992 y 1996 volvió estos días al centro de la actualidad en Italia. La Fiscalía de Milán había abierto pesquisas para indagar sobre la presunta existencia de grupos de ‘turistas francotiradores’ que habrían pagado enormes sumas de dinero al ejército serbobosnio para disparar contra civiles asediados.

| etiquetas: guerra balcanes , sarajevo , safari humano
31 7 1 K 249 actualidad
12 comentarios
31 7 1 K 249 actualidad
Comentarios destacados:    
karakol #4 karakol
No creo que este sea el único lugar donde puede haber pasado.

Los innumerables conflictos africanos son un escenario perfecto para que unos hijos de puta paguen fortunas por hacer estos safaris humanos. Sadismo e impunidad a golpe de talonario.

Y que de paso investiguen el genocidio palestino.
4 K 83
SerVicius #11 SerVicius
#4 Al enterarme, mi primer pensamiento se fue directo a Israel.
0 K 7
#2 pirat
Cuando el dinero ya no te da la felicidad tienes que recurrir a cosas más truculentas.
"Pasa como con los ricos, que cuando se dan cuenta que el ocio consumista compulsivo no les satisface, al contrario, les provoca ansiedad y vacío... encuentran en el humillar haciendo sufrir al que no es rico o no lo necesita, como único acercamiento a acariciar la sensación de plenitud en felicidad, por contraste... "
2 K 37
Aergon #7 Aergon *
#2 Y esa escoria demente es la que financia campañas electorales comprando lealtades sin importar ideologías. Aquí tenemos a toreros y cazadores disfrutando de leyes a diseñadas a medida en sus cortijos de escándalo. Mientrás en usa tienen a sus rambos y harrys los sucios jugando a matar y matonear dentro y fuera de sus fronteras.
0 K 12
#9 pirat
#7 Con la inestimable ayuda del consumidor sin criterio.
Igual que comprar en carrefur, lidel,,, es financiar el genocidio, hacerlo en mencabrona, a cárnicas el pozo, inditox,,, es financiar a vox.
Y aunque aparentemente cueste no hacerlo, luego te abre un mundo nuevo de ahorro, mejora en la dieta y placer por convicción en la sostenibilidad.
0 K 13
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El juego del calamar, versión real.
1 K 32
Aergon #5 Aergon
#3 Pero hace 30 años que ni sabíamos lo que era una "Battle Royal", imaginate lo que estarán haciendo ahora.
0 K 12
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#5

En su día algo de esto se dijo ... pero tampoco había pruebas y tampoco sabíamos si era cierto o no. Raro, como poco.
0 K 20
Fumanchu #6 Fumanchu
Muy de hijo de puta, pero como han señalado anteriormente seguramente en el África colonialista flipariamos en colores, en One Piece ahora mismo están en medio de un safari humano con puntuaciones y suculentos premios
1 K 17
Olepoint #10 Olepoint *
Gente adinerada, y luego hay trabajadores que votan al mismo partido que votan los "adinerados" porque "son los suyos". En serio, así nos va.

¿ Qué no sabes a qué partidon votan los adinerados ? Mira la renta per cápita por barrios y mira el porcentaje de votos que se reparten en dichos barrios por partido.

Uno de los datos más curioso (por no decir que es una demostración empírica de la estupidez humana) es que el caladero de votos de VOX está precisamente los 2 extremos opuestos, los barrios más elitistas y los barrios más pobres. Debe ser que los señores de la élite están equivocados... xD xD xD xD xD xD
0 K 7

menéame