Denuncian en Italia viajes para matar en la guerra de Bosnia

La Fiscalía de Milán investiga supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a las personas asediadas en Sarajevo entre 1992 y 1995 durante la guerra de Bosnia, a raíz de una denuncia interpuesta recientemente. La investigación de estos supuestos crímenes, que en Italia se han denominado 'safaris de la muerte', está a cargo del fiscal milanés Alessandro Gobbis y ha surgido por la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. "La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta in

| etiquetas: italia , guerra bosnia , balcanes , safaris de la muerte
6 comentarios
mikelx #1 mikelx
Hoy siguen haciendo safaris para disparar a "piratas" en la costa de marfil. Tambien hay gente con doble nacionalidad israeli de todo el mundo que está sirviendo en Gaza.
WcPC #3 WcPC *
#2 Capitalismo...
Lo de exacerbado es reiterativo...
Esto es una cosa que ocurría en los 90s, ha ocurrido antes y sigue ocurriendo ahora, como dice #1.
En el capitalismo todo está gobernado por el valor económico
Y si es así, la vida humana tiene cierto valor.
Cuando la vida humana es un producto más al final lo que importa es el precio.
#4 casicasi
#1 Recuerdo con bastante grima el caso de esa universitaria española e israelí que murió en el atentado de Hamás. Estaba haciendo su servicio militar en las IDF, y todo fueron homenajes, etc. Un puto asco: homenajes por ir voluntariamente a reprimir nativos pudiendo quedar pacíficamente en su casa en España renunciando a sus etno-privilegios.
cosmonauta #5 cosmonauta
La noticia habla de ciudadanos italianos pero hay varias nacionalidades.

Parece ser que en Sarajevo se montaron un lucrativo safari humano.
Casiopeo #6 Casiopeo
Espero que les detengan y les encierren de por vida. Hay gente que camina por- la tierra que no merece pertenecer al género humano.
#2 tednsi
El capitalismo exacerbado
