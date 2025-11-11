Denuncian en Italia viajes para matar en la guerra de Bosnia

La Fiscalía de Milán investiga supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a las personas asediadas en Sarajevo entre 1992 y 1995 durante la guerra de Bosnia, a raíz de una denuncia interpuesta recientemente. La investigación de estos supuestos crímenes, que en Italia se han denominado 'safaris de la muerte', está a cargo del fiscal milanés Alessandro Gobbis y ha surgido por la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. "La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta in
Lo de exacerbado es reiterativo...
Esto es una cosa que ocurría en los 90s, ha ocurrido antes y sigue ocurriendo ahora, como dice #1.
En el capitalismo todo está gobernado por el valor económico
Y si es así, la vida humana tiene cierto valor.
Cuando la vida humana es un producto más al final lo que importa es el precio.
Parece ser que en Sarajevo se montaron un lucrativo safari humano.