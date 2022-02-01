Trump publica una foto de un halcón muerto en Israel y dice: «¡El sector eólico está matando a todas nuestras hermosas águilas calvas!» [ENG]  

El presidente Donald Trump aparentemente no es aficionado a la observación de aves ni está dispuesto a comprobar la veracidad de sus publicaciones. El martes, el presidente difundió otro bulo en su larga cruzada contra los aerogeneradores, afirmando que las turbinas eólicas están acabando con la población de águilas calvas en Estados Unidos. Trump publicó capturas de pantalla de varias afirmaciones sobre la energía eólica y luego añadió una cuarta publicación con lo que parece ser un ave rapaz marrón muerta.