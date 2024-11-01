edición general
El capitalismo necesita líderes idiotas en el poder  

La sensación de que no hay ningún adulto en la sala; de que las decisiones que determinan si viviremos en paz o en crisis están en manos de personajes que parecen protagonistas de una sátira, no estadistas capacitados para gobernar... ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿para qué los necesitan?

capitalismo , trump , zelensky
kipper #1 kipper
Excelente. Un análisis descarnadamente lúcido.
#4 Mustela
Jose Miguel Villarroya lo tiene bastante claro y desde hace varios años.

www.meneame.net/story/cintora-conversa-villarroya-sobre-amos-cortijo-f
#2 BoosterFelix
No solo líderes. También necesita defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad y en la fraudulenta explotación.

No es capitalismo. Es elamocreamuchospuestosdetrabajismo.
Variable #3 Variable
Después de leerte el artículo lo comparas con la carrera política de Xi Jinping y es sangrante.
