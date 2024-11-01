“Trump necesita la ayuda de China para solucionar la crisis mundial del petróleo. Es poco probable que China coopere.”

Trump está pidiendo a China que ponga en riesgo sus propios activos militares en una guerra iniciada por Estados Unidos contra un país afín a Pekín, y amenazando con retirar la vía diplomática si no lo hace. «Trump está bastante solo en el mundo estos días; en realidad nadie lo apoya», dijo Henry Huiyao Wang, presidente del grupo de investigación con sede en Pekín Center for China and Globalization. «Ha alterado profundamente el mundo con la guerra en Irán y se encuentra en una situación bastante delicada».