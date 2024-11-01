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“Trump necesita la ayuda de China para solucionar la crisis mundial del petróleo. Es poco probable que China coopere.”

“Trump necesita la ayuda de China para solucionar la crisis mundial del petróleo. Es poco probable que China coopere.”

Trump está pidiendo a China que ponga en riesgo sus propios activos militares en una guerra iniciada por Estados Unidos contra un país afín a Pekín, y amenazando con retirar la vía diplomática si no lo hace. «Trump está bastante solo en el mundo estos días; en realidad nadie lo apoya», dijo Henry Huiyao Wang, presidente del grupo de investigación con sede en Pekín Center for China and Globalization. «Ha alterado profundamente el mundo con la guerra en Irán y se encuentra en una situación bastante delicada».

| etiquetas: trump , china , iran
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #4 Supercinexin
No sé por qué cojones la MDC (Malvada Dictadura China) iba a cooperar con USA para arreglar la catástrofe humanitaria y económica global sin precedentes que USA solita ha creado ella sola sin provocación previa de nadie, por órdenes de la colonia racista, teocrática y fascista de los fanáticos israelíes.

Menos todavía cuando llevan desde Obama tocándole los cojones a la MDC, sacando tropecientas noticias por semana en sus repugnantes medios de adoctrinamiento de lo muchísimo que…   » ver todo el comentario
6 K 97
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre *
#4 Y cuando le sigue llegando petróleo y gas iraní en cantidades record, a parte de poder comprar ahora abiertamente el ruso por el levantamiento por parte de EEUU de 1 mes de las sanciones


Y poruqe saben que tras terminar lo de Irán vendrá Cuba, pero después le toca a Trump liarla en Taiwán
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
Lo increíble es que el tipo después de liarla viene con su prepotencia habitual, no pidiendo ayuda, sino diciendo que otros se hagan cargo porque no es su problema y que EEUU les ayudará, pero sin arriesgar sus propios barcos. Y que han ganado, que Irán quiere negociar pero que él se niega y que EEUU lo ha hecho muy bien.

www.tribuneindia.com/news/usa-news/its-their-own-territory-trump-calls
4 K 85
josde #5 josde
#2 El loco asesino Trump y sus disparates diarios.
4 K 83
#6 sarri
TACO incoming...
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Que el dictador gringo necesita meter a China en la guerra ilegal que le han metido los sionistas...
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#7 omega7767
#1 y para que le ayuden a mantener abierto un canal que ya está abierto para China y el resto del mundo y solo cerrado para Israel/EEUU :-D :-D :-D
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Lenari #8 Lenari
Me la jugaría a que este era el plan de Trump. Y ojo, es muy bueno.

Palabras del propio Trump: "Un 1% del petróleo que usa EEUU pasa por Ormuz. Para China, es el 90%"

En resumen, está poniendo a China contra las cuerdas: o colabora para normalizar la situación en Irán, o tienen mucho más que perder que EEUU. Si China no colabora, se va a enfrentar al desabastecimiento de petróleo, que puede provocar una recesión en su economía. Si colabora, va a encontrarse en la posición de aliada de EEUU contra Irán.

Probablemente se haga de rogar, pero al final colabore. Los chinos son muy pragmáticos. De forma paradójica, esto podría llevar a una situación de alianza entre EEUU y China xD
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca *
#8 Pero por favor, ¿seguimos dando crédito al rollo ese de que Trump tiene una mentalidad calculadora y hace unos planes de la hostia en cinco dimensiones?
No tiene ni puta idea de por dónde se anda. Toma decisiones infantiles y temperamentales. No tenía ni zorra de que se iba a liar una enorme, haciendo subir los combustibles y el gas en todo el mundo (incluyendo EE.UU.). Ha perjudicado muchísimo a los aliados de EE.UU., que estaban a partir un piñón: Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Omán. Está…   » ver todo el comentario
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#9 sliana
La lia parda y la culpa es de china... Correcto, nivel de segundo de egb, como su expresión oral.
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menéame