“Trump necesita la ayuda de China para solucionar la crisis mundial del petróleo. Es poco probable que China coopere.”

Trump está pidiendo a China que ponga en riesgo sus propios activos militares en una guerra iniciada por Estados Unidos contra un país afín a Pekín, y amenazando con retirar la vía diplomática si no lo hace. «Trump está bastante solo en el mundo estos días; en realidad nadie lo apoya», dijo Henry Huiyao Wang, presidente del grupo de investigación con sede en Pekín Center for China and Globalization. «Ha alterado profundamente el mundo con la guerra en Irán y se encuentra en una situación bastante delicada».
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Menos todavía cuando llevan desde Obama tocándole los cojones a la MDC, sacando tropecientas noticias por semana en sus repugnantes medios de adoctrinamiento de lo muchísimo que… » ver todo el comentario
Y poruqe saben que tras terminar lo de Irán vendrá Cuba, pero después le toca a Trump liarla en Taiwán
www.tribuneindia.com/news/usa-news/its-their-own-territory-trump-calls
Palabras del propio Trump: "Un 1% del petróleo que usa EEUU pasa por Ormuz. Para China, es el 90%"
En resumen, está poniendo a China contra las cuerdas: o colabora para normalizar la situación en Irán, o tienen mucho más que perder que EEUU. Si China no colabora, se va a enfrentar al desabastecimiento de petróleo, que puede provocar una recesión en su economía. Si colabora, va a encontrarse en la posición de aliada de EEUU contra Irán.
Probablemente se haga de rogar, pero al final colabore. Los chinos son muy pragmáticos. De forma paradójica, esto podría llevar a una situación de alianza entre EEUU y China
No tiene ni puta idea de por dónde se anda. Toma decisiones infantiles y temperamentales. No tenía ni zorra de que se iba a liar una enorme, haciendo subir los combustibles y el gas en todo el mundo (incluyendo EE.UU.). Ha perjudicado muchísimo a los aliados de EE.UU., que estaban a partir un piñón: Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Omán. Está… » ver todo el comentario