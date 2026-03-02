·
547
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
694
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
566
InfluRatas
417
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación a Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de dos periodistas
428
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
Trump: "España es un aliado terrible, no queremos tener nada que ver con ellos"
"España no tiene nada que nosotros queramos. Es un pueblo fantástico pero un aliado terrible. No queremos tener nada que ver con ellos" "Vamos a cortar todas las negociaciones"
etiquetas:
trump
españa
politica
#7
espero que saque sus bases de españa lo antes posible, y si nos expulsan de la otan, mejor!
#7
Aokromes
espero que saque sus bases de españa lo antes posible, y si nos expulsan de la otan, mejor!
69
K
573
#8
MiguelDeUnamano
*
"no queremos tener nada que ver con ellos"
Genial, espero ver cómo desmantelan sus bases.
#7
Venía a decir lo mismo.
44
K
432
#36
javibaz
#8
y que se lleven a todos sus agentes que trabajan en Barajas.
1
K
15
#101
Aokromes
#36
y los del mosad tambien.
2
K
26
#108
snowdenknows
#7
#8
#10
estamos cerca de ver porqué Chipre no puede elegir no tener las bases americanas, nos vamos todos al paro cuando nos corten relaciones comerciales
0
K
10
#27
the_fuck_right
*
#7
no, luego ha dicho "ja, pero podemos seguir volando sobre las bases o utilizarlas, no tenemos que pedir permiso"
2
K
39
#46
BRPBNRS
#7
El mismo día que España sea expulsada de la OTAN perdemos Ceuta,Melilla y Las Canarias.
No solo porque nadie frene a Marruecos, es que probablemente estará financiado por EE.UU.
Enfrentarse al matón del barrio está muy bien y es muy valiente, pero lo ideal es ir a clases de defensa personal antes.
10
K
83
#48
DonaldBlake
#46
Lo dices como si perdiésemos tanto
5
K
6
#56
BRPBNRS
#48
Sería una pena por las Canarias.
3
K
24
#88
Aokromes
#48
uf, te van a meter negativos los de ni izquierdas ni derechas que no veas
1
K
14
#117
DonaldBlake
#88
La ironía sólo entiende una dirección: "to' pa'lante"
0
K
8
#59
montag
#46
Supongo que sabes que precisamente esos teritorios no están amparados por la Otan...
7
K
60
#63
BM75
#59
Las Canarias sí lo están.
1
K
14
#65
BRPBNRS
#63
#59
Y en la práctica las otras también. No entrará en el tratado explícitamente, pero la OTAN intervendría 100% un ataque a esos territorios.
0
K
9
#100
meta
#65
Estaria bien saber si la ptan intervendria... en cualqiier caso
1
K
12
#83
thror
#46
Deberiais informaros un poquito antes de soltar esas chorradas.
"El Tratado de Lisboa refuerza la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) frente a las amenazas exteriores introduciendo una cláusula de defensa mutua (artículo 42, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea). Dicha cláusula prevé que,
en caso de que un Estado miembro sea objeto de un ataque armado en su territorio, los demás Estados miembros le prestarán ayuda y asistencia por todos los medios de que dispongan
, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas."
eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/glossary/mutual-defence-clause.html
16
K
142
#96
jacm
#46
Creo que tu propuesta de sumisión al matón del barrio lo que consigue es que el matón se crezca e intente abusar más.
1
K
18
#121
varios
*
#46
Ceuta, Melilla y las Canarias son territorio UE. Deja de decir tonterias. En caso de ataque a un país de la UE a su territorio el resto apoyan y defienden al resto.
0
K
9
#73
Spirito
*
#7
Espero que se vayan de Rota y Morón y esas bases las ocupen nuestros legionarios valientes y (para mí) muy queridos.
0
K
9
#78
Niltsiar
#73
0
K
8
#82
Spirito
*
#78
Sí, quiero a la legión nuestra y nuestros militares de base.
Otra cosa son los corruptos generales y sus oficiales allegados que, creo y espero, están vigilados.
Pero los jueces también, hay mucho reyerzuelo ahí.
Ojalá entiendan unos y otros que todo es por el PUEBLO DE ESPAÑA, por el Pueblo.
0
K
9
#87
Niltsiar
#82
Ah.
0
K
8
#86
Spirito
#78
Qué.
Regáñame si quieres.
Pero, qué.
0
K
9
#89
Niltsiar
#86
Nada, nada.
0
K
8
#104
Spirito
#89
¿Te das cuenta por qué te haces de querer entre los enemigos?
0
K
9
#9
Kantinero
*
Que bien, primero el ABC ahora el Mundo, y el Español, les encanta a estos cuando alguien habla mal de España, patriotas de reservado cutre de puticlub
53
K
402
#51
_219
#9
De esos hay muchos en El Mundo, lo ratifico con conocimiento de causa.
2
K
33
#55
DonaldBlake
#9
Yo creo que eso es hablar bien de España.
1
K
18
#62
dirok
#9
pero si es portada en eldiario, público, elpaís...
0
K
9
#90
Dasold
#9
no veo a nadie hablando mal de España en esta noticia. Si un terrorista pedófilo genocida dice que no nos quiere en su club me parece que habla bien de España, me preocuparía lo contrario.
3
K
21
#91
Dramaba
#9
Lo graciosos es que estos "medios de comunicación" están haciéndoles gratis la campaña electoral a Pedro Sánchez, ya sea este año o el siguiente.
0
K
10
#5
cabobronson
El zanahorio ladra, eso es que cabalgamos
49
K
388
#116
napsco
#5
"España no tiene nada que nosotros queramos". Resumen: No estamos a rebosar de petróleo.
A USA hay que leerla siempre entre lineas y en el mismo sentido. No entenderán nunca que nuestra riqueza no reside en el dinero. Por eso España es súper popular en el mundo y todo casi todo el mundo la quiere, y USA lo contrario. Y Trump ganándose aún más enemigas para que no la termine de odiar ni un sólo país en el mundo.
0
K
6
#10
IkkiFenix
*
Trump carga contra España por su 'no' a usar las bases para atacar Irán: “Es horrible, he pedido cortar las relaciones comerciales”
www.eldiario.es/internacional/trump-espana-sido-terrible-iran_1_130374
En breve tendremos a los patriotas pidiendo que secuestren a Sánchez o bombardeen España.
41
K
321
#12
NanakiXIII
#10
Yo ya lo he escuchado en 10 minutos desde la noticia.
6
K
82
#24
tul
#10
andas tarde, lo llevan pidiendo desde el secuestro de maduro
6
K
77
#39
Wachoski
#10
ayer estaba lleno x con esas consignas
1
K
21
#60
Supercinexin
#39
X es basura y exclusivamente representativo de la ultraderecha global.
3
K
42
#103
Thony
#10
Pero no lo harán porque en el fondo, Trump y Pedro se llevan muy bien.
Una cosa son los titulares, otra, la realidad:
"España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025"
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
1
K
13
#11
soberao
*
"Es un pueblo fantástico pero un aliado terrible."
Ojo, que va a apoyar "un cambio de régimen", como en Irán, que "el pueblo es fantástico" pero el problema es el ayatolá supremo de Sanchez. Esperemos que cuando vayan a buscarle a lo Maduro se equivoquen y se lleven a Felipe VI, así nos exilia a los Borbones y nos traen la República en el mismo tiro.
42
K
281
#2
JackNorte
Menos mal sino estariamos invadidos.
29
K
248
#1
Anfiarao
26
K
243
#43
capitan.meneito
*
#1
gracias Trumpetero
2
K
24
#13
SeñorPresunciones
Nos van a dar por el culo con Marruecos y probablemente intenten un golpe de estado por medio de estos partidos y columnistas que se dicen ultrapatriotas. A ver si pepitos y voceros saben estar a la altura de las circunstancias o eligen ser unos buitres.
30
K
230
#15
soberao
#13
Con la que tiene Trump ahora mismo encima, no está para organizar nada más.
5
K
58
#17
Alfon_Dc
#13
Acaso los dudas??
4
K
39
#20
SeñorPresunciones
#17
Ni por un segundo.
2
K
19
#18
Almirantecaraculo
#13
jajajajajaja, a la altura dice.
6
K
57
#21
Almirantecaraculo
#18
jajajaj
1
K
27
#37
Derko_89
#18
A la altura de la cintura o de las rodillas le harán la reverencia al caracheto.
2
K
38
#30
Pitchford
#13
En enero y febrero llegaron irregularmente a Ceuta 1.257 inmigrantes, un 700% más que en 2025
www.rtvce.es/articulo/sociedad/enero-febrero-llegaron-ceuta-12/2026030
3
K
46
#40
Barriales
#13
la b
1
K
11
#41
Wizardd
#13
Ayuso ya está babeando.
3
K
39
#93
Dramaba
#41
Y MAR también, pero no por lo mismo...
0
K
10
#44
Wachoski
#13
la clave está en... No tienen nada que queramos... Y ya se sabía,no pintamos nada
Podemos estar panchos
0
K
6
#47
HeilHynkel
#13
No tengas ninguna duda ... van a ser unos carroñeros.
0
K
13
#84
el_Tupac
#13
la segunda, siempre. Ya tienen el país vendido.
0
K
9
#85
txelin
#13
tu pregunta se responde sola
Lo segundo, por supuesto
Es su sueño húmedo, revivir el pasado
0
K
8
#14
PerritaPiloto
Menos mal que dice que quiere cortar relaciones comerciales. Casi pienso lo contrario cuando nos puso aranceles unilateralmente.
Con un poco de suerte alguna empresa o administración corta relaciones con Microsoft y Oracle. No muchas. Pero al menos una.
15
K
136
#28
MacMagic
¿Y en que afecta realmente esto a España? Porque según tengo entendido, los pactos son de la Unión Europea - USA, no individualmente.
13
K
125
#31
NanakiXIII
#28
Puede cortar contratos federales con empresas españolas. Por ejemplo hace poco paralizó un contrato importante de construcción de parques eólicos marinos. También puede con algunos ferroviarios.
Creo que es a lo máximo que podría llegar. Porque un embargo comercial es inviable por mucha pataleta que tenga.
6
K
61
#34
Cantro
#31
y del otro, tiene que pagar penalizaciones
1
K
14
#50
Priorat
#28
Trump pasará. De pie, que no moriremos, no exageremos.
1
K
31
#58
robustiano
#28
Ni con guiñoles entendería eso el Naranjito y sus secuaces...
0
K
19
#68
ostiayajoder
#28
La balanza comercial España USA indica q nos venden mas de lo q les vendemos.
Asi q tendran q buscarse compradores para sus mierdas.
3
K
42
#95
TripodeDeEbano
*
#68
Lo que pasa que les compramos petroleo. Pero va a ser dificil bloqeuar solo a espana en la UE. No estoy diciendo que haya que meterse en una guerra al contrario, pero remarco este hecho.
0
K
7
#42
oce
Puto perro, si al final con estas cosas acaba ganando las elecciones y todo, juega al ajedrez 3D mientras feijoy está jugando a la oca.
10
K
104
#53
fliper
#42
Bueno, bueno tampoco te vengas arriba
Feijoo todavía está buscando los dados, que sabe que se los dejó a un amigo pero no recuerda a cual
5
K
47
#72
AGlC
#53
Los perdio en el yate de Marcial, que se le cayeron por la borda.
0
K
7
#76
Alqui
#42
Feijoo todavía está intentando entender como funciona eso de tirar una moneda al aire.
0
K
7
#22
guuilesmiz
Nos vas a comer los huevos trump.
7
K
71
#19
marcotolo
ole! bienvenido sea
seguro que china, india, rusia y demas ,
les gusta esta noticia,
lo mejor que puede hacer cualquier pais es alejarse de eeuu
y que se lo pongan en bandeja es el mejor escenario
7
K
61
#77
wachington
#19
A mi ya me gusta cortar lazos con Estados Unidos, pero si es para comerciar con Rusia mejor me quedo como estoy.
0
K
11
#79
marcotolo
#77
pues ahora mismo sin energia de oriente medio y sin energia de eeuu,
pocas opciones habria
0
K
9
#4
concentrado
Con Trump es mejor mantenerse lejos. Que ni sepa que existimos.
7
K
59
#112
Zamarro
#4
Tiene a un apesebrado de ABC alli en las ruedas de prensa que le va tirando a Trump preguntas capciosas para envenenar al naranjiuto contra España, lleva 1 añito malmetiendo, y aprece que lo va consiguiendo.
Tener a un dictadorzuelo en nuestra contra? Pues mas leyenda negra a nuestras espaldas. Nada nuevo bajo el sol
1
K
21
#38
Priorat
*
Yo por dignidad y patriotismo estoy con España y el presidente. Ya vale de matones.
Y espero que la UE esté del lado de no desintegrarse. Si no hay apoyo unánime y total es para marcharse.
5
K
55
#25
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Cuando desalojan las bases?
3
K
52
#16
Mediorco
*
Pues peor para los americanos, la balanza comercial nos es muy favorable, y nosotros podemos encontrar otros mercados. España no pierde mucho si no exporta nada a EEUU.
4
K
45
#61
llorencs
#16
Pero importa mucho, servicios. Jode mucho como bloquee Google, Amazon...
0
K
10
#97
Dramaba
#61
No creo que pase. Si una economía potente como la española puede, aún sufriendo una buena temporada, prescindir de los servicios digitales usanos, el resto de países europeos irían detrás.
1
K
13
#6
CharlesBrowson
A ver si es verdad, jopo!
4
K
38
#23
SeuMadruga
Ojalá, y échanos de la OTAN también, melón. Estamos esperando.
2
K
31
#3
fremen11
Somos BRICS....
2
K
23
#57
FunFrock
Nuestro principal proveedor de Gas.
Como el gobierno ya jodió al anterior proveedor de gas (Argelia), pues ahora, vamos a joder con el que nos suministra la mitad del gas. Y como las nucleares no las queremos e ibamos a darlo todo al Gas, ahora vamos a disfrutar lo votado.
veremos q ocurre.
3
K
22
#70
AGlC
#57
Pues nada, asesinemos a civiles inocentes para que tu estes calentito. Y de paso si quieres vamos con Trump a violar niñas a la Isla de Epstein para tenerle contento.
3
K
21
#98
FunFrock
#70
a mi me gustaría saber la Lista Sabiniano
0
K
10
#71
pascuaI
#57
Es decir, que según tú, no se debería haber puesto ninguna sanción a Rusia tras la invasión de Ucrania en relación con los recursos energéticos que consumíamos en la UE, porque estábamos jodiendo también al que nos suministraba gas, petroleo.
Es una postura razonable, claro que no esperaba ver a nadie del entorno PP/Vox defenderla.
2
K
24
#99
FunFrock
#71
es decir... Nada de eso lo he dicho yo. P
0
K
10
#105
pascuaI
#99
Ah, ya veo, que al final lo de "joder al del gas" era lo de menos. A ti lo que te preocupa es que nuestro presidente no se preste a lamerle las botas a quien ocupa la Casa Blanca. Pues oye, podías haberlo dicho tal cual y ya está, no hacía falta montarse películas.
2
K
30
#75
pitercio
No hay huevos, Trump.
0
K
17
#67
AGlC
El presidente estadounidense ha calificado a España como "un aliado terrible"
= Hay un señor que me dice que no a cosas (en lugar de comerme los huevos como todos los demás... intolerable)
1
K
16
#29
Gotsel
Qué hacemos ahora, nos arrodillamos o morimos de pie?
1
K
16
#45
meroespectador
#29
De pie y con el dedo corazón extendido.
4
K
29
#64
juanac
#29
Creo que es un falso dilema. Hay otra opción que es ir buscando nuevos amigos en oriente. Amigos que no te hagan bullying.
2
K
22
#69
xosevp
*
como unas maracas el pelopollo:
( de
elpais.com/internacional/2026-03-03/ultima-hora-del-ataque-de-ee-uu-e-
) :
«
España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Tienen gente estupenda
»
1
K
15
#26
MenéameApesta
A tomar por culo, zanahorio malparido.
1
K
13
#92
harverto
Eso nos gustaría, pero va a terminar de hundir la maltrecha economía europea, y nos va a terminar jodiendo.
Sólo espero que el plan le reviente a él primero.
1
K
13
#32
marcotolo
pues si pueden desagregarnos de la ue para ese pacto concreto con eeuu,
bien aprovechado ser un hub de productos chinos para europa con un acuerdo exlclusivo,
puede ser muy beneficioso
1
K
12
#33
Cantro
Espera a que se dé cuenta de que tenemos déficit comercial con ellos, y una buena relación con China
0
K
11
#49
meroespectador
Trump no tiene el apoyo ni de su propio pueblo para esto, está jodido, jodido, ha provocado una guerra para mantenerse en el poder:
thedailyadda.com/2026/03/02/trumps-disapproval-just-broke-every-histor
0
K
11
#35
alfre2
Bah, no se atreverá. Desde que lo intente se va a ver enfrente con Ursula Von Der Leyen recordándole que toda la UE está con España. No estamos solos!
0
K
11
#74
AGlC
#35
Menuda vendida la HdlGP
1
K
18
#52
taranganas
Os acordáis de la peineta de Barcenas?? "Pos" eso
0
K
9
#66
capitansevilla
Sin duda, estamos en el lado bueno de la historia
0
K
9
#80
Nies
Nos repudia el tio de tomar chupitos de lejía contra el covid ...
1
K
9
#54
Tks4dTip
¿Y qué ha dicho Merz?
0
K
9
#81
Metabarón
#54
Nada, porque tenía la lengua metida en el culo de Trump.
0
K
8
#94
wonsterboy
Aliado AKA estado vasallo.
0
K
7
