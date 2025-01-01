edición general
21 meneos
35 clics
Trump analiza castigar a funcionarios europeos que hagan cumplir la Ley de Servicios Digitales

Trump analiza castigar a funcionarios europeos que hagan cumplir la Ley de Servicios Digitales

Estados Unidos y Europa podrían estar frente a un potencial nuevo conflicto, cuando los ánimos entre las partes ya llevan algún tiempo caldeados. Según reporta Reuters, la administración de Donald Trump analiza castigar a los funcionarios de la Unión Europea o de sus países miembro que hagan cumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) contra compañías estadounidenses. Todavía no se ha tomado una decisión final sobre esta posibilidad, y se desconoce el alcance real de la misma, pero está generando bastante ruido. En tal sentido...

| etiquetas: eeuu , europa , ley , servicios , digitales , vlop
18 3 0 K 281 actualidad
8 comentarios
18 3 0 K 281 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Si castigan a fiscales y jueces por perseguir genocidios como el de Israel o golpistas como Bolsonaro imaginar a otro personal por ir contra sus intereses empresariales
6 K 98
#4 soberao
#1 Que lo haga rápido y que las sanciones sean bien contundentes, y que invada ya Groelandia, que en Europa hace falta ya mano dura de fascista aliado de pais extranjero para que empiecen las caídas del guindo de la ultraderecha europea. Queremos duelo de fascistas a hostias con la mano abierta y que se admitan apuestas y se retransmita por TV.
1 K 25
delcarglo #8 delcarglo
#4 ¡Juicio por combate! ¡Juicio por combate!
0 K 10
#2 Suleiman
Como buen emperador le tiene que decir a sus colonias lo que tiene que decir o hacer y si no represalias....
3 K 45
Veelicus #3 Veelicus
Ahora sale Von der Pfizer diciendo que si la soberania europea y tal... vaya asco de corruptos y traidores que mandan en la UE
3 K 40
powernergia #5 powernergia
Mientras sigan sin ver que es el enemigo, hace muy bien en seguir por este camino, le funciona.
0 K 13
Dene #6 Dene *
Cuanto antes amplie sus represalias, antes se dará cuenta la población de quien es el enemigo... A ver si sancionan a varios millones de europeos y tomamos conciencia del problema que supone la dictadura en USA
Europa haría bien en ir metiendo a USA en sus listados de paises peligrosos para viajeros
0 K 13
orangutan #7 orangutan
Claro que sí, lo que diga el emperador  media
0 K 11

menéame