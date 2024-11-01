edición general
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]

En América del Norte abundan las lágrimas... de risa. La única excepción es Antigua y Barbuda (también un emoji triste es, dentro ya de Estados Unidos, el más usado en los estados de Alaska, Illinois y Missouri). El 5° emoji más empleado en el Reino Unido es muy particular, se trata del corazón azul y es debido al apoyo que recibió el NHS durante la pandemia de covid-19. En Oriente Medio hay dos países en los que el primer puesto no es ni el emoji de la risa ni el corazón: en Arabia Saudí es el corazón blanco y en Kuwait un pin de ubicación.

