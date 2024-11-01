·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
139
meneos
512
clics
Sanchez invitado a la firma entre Israel y Hamas
El gobierno egipcio ha invitado a Pedro Sanchez a la firma en egipto para el fin de la guerra entre Hamas e Israel
|
etiquetas
:
sanchez
,
paz
,
israel
,
hamas
,
egipto
72
67
0
K
431
actualidad
46 comentarios
72
67
0
K
431
actualidad
Comentarios destacados:
#4
Albarkas
Feijoo no irá porque no quiere
42
K
389
#12
santim123
#4
Tiene plan con marcial o unos de Inditex o eso.
1
K
30
#1
OCLuis
Seguro que hay alguna perspectiva desde la que el PP o sus voceros pueden criticar esto.
Dadles tiempo.
38
K
372
#3
Kmisetas
#1
Tranquilo, que tiempo tendrán… igual que tuvo Sánchez para posar en Egipto hablando de paz con una mano mientras con la otra firmaba contratos de armas y subvenciones para sus “amigos del desierto”. Lo suyo no es diplomacia, es turismo de hipocresía institucional.
9
K
75
#13
Wachoski
*
#3
estás describiendo/descubriendo primero de política... No sé si Sánchez lo hace todo el día, pero es como funciona en general.
4
K
27
#10
el_Tupac
#1
están los que redactan el ideario echando humo a ver cómo le dan la vuelta para que sea algo malo
2
K
45
#18
encurtido
#1
La crítica en general es que Sánchez ha entrado en una deriva anti occidental, anti otan y antisemita. No es de ahora, cualquier político e influencer de pp-vox-junts está en esas muy activamente.
1
K
14
#21
Supercinexin
#1
"Hamás invita a Sánchez como interlocutor ante Israel".
Ya lo tienes. Gratis total, estoy leyendo Menéame mientras cago, pero hay hijoputas que cobran sueldos de asesor del Partido por exactamente ésto. Tengo que echar mi currículum en el PP.
14
K
139
#30
Tannhauser
#21
Si te inventas estudios te cogen fijo, es la norma.
1
K
13
#42
frg
#30
"Caganet en Menéame" tiene muy poco gancho ...
0
K
12
#45
escuadron
#1
No seas ingenuo. Si hubieran invitado a un presi del PP la izquierda meneante también lo criticaría con cualquier excusa peregrina.
#30
Israel invita a insertPP como interlocutor
0
K
10
#36
Hynkel
#21
Perro Sanxe no pinta nada en la escena internacional.
Perro Sanxe invitado por Hamás.
Si se trata de criticar se haga lo que se haga, el límite es la imaginación.
1
K
10
#41
SMaSeR
#21
No lo hagas que te saldrá una puta almorrana. True story.
Lo de entrar en meneame mientras cagas digo.
0
K
7
#43
meta
#21
Y esp que Egipto es un gran aliado de EEUU, pero vamos con ello
0
K
13
#23
carademalo
#1
"EXCLUSIVA OK DIARIO: Ésto es lo que costará el viaje de Pedro Sanchez a la firma del acuerdo de paz: desde el Falcon hasta las prostitutas para sus consejeros".
8
K
82
#24
Nusku
#1
Estarán ahora mismo reunidos en el Ventorro para buscar una estrategia
3
K
36
#46
Culpepper
#24
Habrá uno reunido y el resto dirán que les ha estado informando en todo momento.
0
K
9
#25
_219
*
#1
Decía el PP que España se iba a quedar aislada internacionalmente por su postura ante Palestina y su rechazo al aumento del PIB en Defensa dictado por Trump.
4
K
51
#27
The_real_deal
#1
que va como testigo de Hamas o que lo ha invitado Hamas
0
K
9
#44
Tumbadito
*
#1
Van a decir que fue invitado a pedido de Hamas porque ya sabemos que Sánchez con el terrorismo se lleva muy bien... y que los que mediaron para entregar la invitación, obviamente... fueron los de ETA, el cartero hablaba en vasco y cuando se retiraba se lo escuchó decir "otro envío PIM PAM PUM! terminado..."
0
K
10
#8
mund4y4
Estuve hace justo un año en Egipto y no hubo nadie que, al saber que era española, no comentase lo que valoraban que Pdr fuese prácticamente el único en aquel momento posicionándose, aunque fuese de cara a la galería.
31
K
263
#39
borre
#8
Siempre he visto que son muy queridos los españoles por el mundo.
Salvo los que van por ahí pegando gritos jeje
0
K
10
#5
EsUnaPreguntaRetórica
"La guerra"
"El fin"
5
K
61
#26
tommyx
#5
"el día de la victoria"
0
K
8
#7
angelitoMagno
Seguro que desde Podemos encuentran motivos para seguir hablando del "gobierno de la guerra"
4
K
48
#15
haprendiz
#7
Bienvenida sea la paz, si es que realmente llega, aunque me temo que será la paz de
los cementerios
las fosas comunes.
2
K
40
#20
Asnaeb
#7
Cierto, los palestinos ya viven todos en sus casas, ha terminado todo y comieron perdices y fueron felices.
7
K
88
#22
Supercinexin
#20
Todo ha sido un terrible malentendido y estoy seguro de que serán capaces de rehacer sus vidas y perdonar. Lo contrario sería terrorismo y habría que tomar medidas mucho más severas, occidente y USrael se verían empujados a ello.
4
K
61
#31
angelitoMagno
*
#20
Dije motivos, no falacias. Eso que dices no lo ha afirmado nadie.
1
K
25
#35
Asnaeb
#31
Te parece poco motivo la desaparición de más de 60.000 personas? En serio?
0
K
11
#37
angelitoMagno
*
#35
Me parece una salvajada y por ese me alegra de que se detenga, aunque sea un alto el fuego cogido con pinzas.
1
K
25
#38
UnoYDos
*
#31
¿A veces no tienes la sensación de que debates con niños de 14 años? Que haya que explicar ese tipo de cosas siempre...
1
K
25
#6
rafaLin
A ver si no pasa como en Qatar... a mí me daría miedo ir.
5
K
42
#33
kurro
#6
De Israel no te puedes fiar
0
K
9
#11
konde1313
El PP dirá que va por parte de Hamás
2
K
36
#16
Toponotomalasuerte
*
es el gobierno de las fragatas de schrodinger y que abandona a sus ciudadanos a su suerte ante un secuestro en aguas internacionales. Reyes Rigo sigue secuestrada.
Era pa
#_7
1
K
30
#32
gale
Si no se habla de un futuro Estado Palestino, y tal como se lo ha ofrecido Trump a Hamas en plan "O lo aceptas o te machaco más", realmente el acuerdo es un poco cutrón para lo que podrían ser las aspiraciones del pueblo palestino. El gobierno israelí ya ha aclarado que no va a haber un Estado palestino en el futuro ni de broma.
2
K
26
#40
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#32
¿Un acuerdo patrocinado por el socio de Israel, que esperas que sea? Eso es como cuando se reune Ucrania con los países de la UE para pactar un plan paz, sin contar con Rusia. Obivamente si no cuentas con el otro implicado, va a ser todo lo que le interese al socio del que lo presenta. En este caso con la amenzada de sumarse a la masacre los USA, en el caso de Ucrania, sin amenaza ninguna porque no tienen la capacidad de amedrentar a Rusia.
0
K
12
#2
pepel
Trump lo quiere ver y ridiculizar.
1
K
23
#9
santim123
#2
Trump le come los eggs a Sánchez. No es Feijóo, Aznar o uno de esos.
0
K
10
#34
Tannhauser
#9
Tampoco nos chupemos las pollas:
1
K
19
#19
gale
¿En el acuerdo que van a firmar se habla algo de un futuro Estado Palestino?
1
K
19
#29
tommyx
#19
no me sea aguafiestas
0
K
8
#14
gilipipas
*
Yo no sé si sacaría mucho pecho por esto. Esto ha parado la carnicería por ahora, pero no la limpieza étnica.
0
K
9
#17
Tunguska08Chelyabinsk13
#14
Pero la limpieza étnica lleva décadas y a casi nadie (gobiernos) le importaba.
2
K
22
#28
Larusico
Alguien tendrá que llevar las putas, si quieran coca hubieran invitado a feijoo
0
K
5
Ver toda la conversación (
46
comentarios)
