El Laberinto Digital Europeo: Cuando las Normativas Se Convierten en Pesadilla Empresarial

Imagínese levantarse una mañana y descubrir que el mundo digital en el que opera su empresa se ha convertido en un campo minado de regulaciones. El 17 de enero de 2025 marcó un punto de inflexión con la entrada en vigor del DORA (Digital Operational Resilience Act), pero este es solo el comienzo de una cascada regulatoria que está transformando por completo la forma de hacer negocios en Europa. Como el protagonista de una novela kafkiana, las empresas europeas se encuentran navegando por un laberinto de siglas que suenan a código militar: DORA
Europa necesita pasar por un periodo de simplificación de toda su normativa.
Está en todas partes, todo está excesivamente sobrecargado y complicado sin aportar nada. Va desde los permisos y la normativa que tienes que cumplir para quitarte un bidé de casa, hasta las pegatinas de los cereales.
USA permite una escala brutal de población con una sola inversión... mientras que Europa son 27 legislaciones diferentes para llegar al mismo volumen de población.
A esto tienes que añadir los conflictos de intereses entre países...