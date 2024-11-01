Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton, una leyenda del cine de Estados Unidos, murió a los 79 años. Así lo informaron allegados de la familia a la revista People. Keaton actuó en grandes clásicos del cine como "El Padrino" y "Annie Hall", película por la que recibió un Oscar como Mejor Actriz en 1977. Keaton falleció en California, aunque no se conocen los motivos de su muerte.
| etiquetas: diane , keaton , muerte , cine , actriz , eeuu
DEP
Buen viaje.
D.E.P.
Yo tenía unos 12 años, tal vez 13.
Después ya vi todo lo demás, claro, pero estaba enamorada de esta persona, que lo mismo hacía comedia que drama y siempre con esa intensidad tan suya.
Día triste.