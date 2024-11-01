Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton, una leyenda del cine de Estados Unidos, murió a los 79 años. Así lo informaron allegados de la familia a la revista People. Keaton actuó en grandes clásicos del cine como "El Padrino" y "Annie Hall", película por la que recibió un Oscar como Mejor Actriz en 1977. Keaton falleció en California, aunque no se conocen los motivos de su muerte.