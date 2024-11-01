edición general
108 meneos
394 clics
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años

Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz Diane Keaton, una leyenda del cine de Estados Unidos, murió a los 79 años. Así lo informaron allegados de la familia a la revista People. Keaton actuó en grandes clásicos del cine como "El Padrino" y "Annie Hall", película por la que recibió un Oscar como Mejor Actriz en 1977. Keaton falleció en California, aunque no se conocen los motivos de su muerte.

| etiquetas: diane , keaton , muerte , cine , actriz , eeuu
76 32 0 K 466 actualidad
17 comentarios
76 32 0 K 466 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Lástima. Que la tierra le sea leve. Precisamente me vi ayer oooootra vez El Padrino en RTVE Play.
3 K 44
#11 _219
#1 Siempre la recordaré por su papel de la mujer de Al Pacino en El Padrino. DEP.
2 K 25
Battlestar #12 Battlestar
#1 Es casi imposible no haberla visto en algo al menos una vez a la semana. Yo la ultima vez creo que fue la semana pasada que mi madre estaba viendo las del Padre de la novia.

DEP
1 K 21
obmultimedia #13 obmultimedia
#1 No voy a llorar , joder.... DEP
1 K 22
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
¡Ay Diane! Cuánto me has hecho reír en las pelis de Woody Allen.
Buen viaje.
3 K 43
mmlv #3 mmlv
Una gran actriz. Nos deja un montón de películas estupendas.
1 K 37
dunachio #2 dunachio
DEP. :'(
1 K 29
Peka #15 Peka
Murió dice, ha muerto, que ha sido hoy. :palm:
0 K 13
pitercio #10 pitercio
- Es la monda.
D.E.P.
0 K 13
senador #5 senador
Cada vez nos queda menos a todos.
1 K 12
ansiet #17 ansiet
Guapísima Diane, D.E.P.
0 K 11
mund4y4 #16 mund4y4
Yo la vi por primera vez en Misterioso asesinato en Manhattan, con Woody Allen. Y me pareció maravillosa.
Yo tenía unos 12 años, tal vez 13.
Después ya vi todo lo demás, claro, pero estaba enamorada de esta persona, que lo mismo hacía comedia que drama y siempre con esa intensidad tan suya.
Día triste.
0 K 11
DrToxic #8 DrToxic
DEP. Gran dama.
0 K 10
#7 A_S
Las dos que hizo con Steve Martín del padre de la novia fueron grandiosas
0 K 10
ElBeaver #9 ElBeaver
DEP, pero ni fu ni fa como actriz
0 K 7
#14 Xoche
DEP. He visto "Annie Hall" cienes de veces
0 K 7
SMaSeR #4 SMaSeR
DEP, gran carrera.
0 K 7

menéame