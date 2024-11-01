Trump afirma que China no tiene parques eólicos, pero es el país que más tiene en el mundo [ENG]  

El presidente Donald Trump dijo el viernes que China no utiliza en absoluto la energía eólica en el país, afirmando que la nación solo vende aerogeneradores a “ingenuos” como Europa mientras en casa utiliza otras formas de energía. Mientras hablaba sobre la ayuda de Europa a Ucrania en una reunión con altos ejecutivos del sector petrolero estadounidense el viernes, el presidente arremetió contra el uso de la energía eólica, una forma de energía a la que se ha opuesto durante años.