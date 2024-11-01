edición general
Trump afirma que China no tiene parques eólicos, pero es el país que más tiene en el mundo [ENG]

El presidente Donald Trump dijo el viernes que China no utiliza en absoluto la energía eólica en el país, afirmando que la nación solo vende aerogeneradores a “ingenuos” como Europa mientras en casa utiliza otras formas de energía. Mientras hablaba sobre la ayuda de Europa a Ucrania en una reunión con altos ejecutivos del sector petrolero estadounidense el viernes, el presidente arremetió contra el uso de la energía eólica, una forma de energía a la que se ha opuesto durante años.

elTieso #6 elTieso
Es para estudiar esto de que Trump pase completamente de si lo que dice es verdad, tiene sentido o no, es educado o conveniente, y que haya inaugurado un modelo de político que puede comportarse a la vez como un abusón y un descerebrado sin que a sus adoradores les parezca mal. Y encima tiene políticos que le replican el modelo en todo el mundo.
#15 Eukherio *
#6 Al final se ha convertido en estrategia. Nunca sabes si lo dice por mentir, porque es ignorante o porque está gagá. Después en Internet ya se pelean por una u otra. Menos los MAGA, que dirán que algo sabe que el resto no.
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso *
#6 hay un montón estudió que dice que Trump tiene el 92% de posibilidades de mentir siempre que habla
www.meneame.net/story/diga-diga-trump-hay-92-probabilidades-este-inven
#1 mam23
Hay una teoría conspiranoica que dice que el viento lo fabrican los aerogeneradores.
cocolisto #5 cocolisto
#1.... para que puedan volar los aviones y dispersar los chemtrails con más efectividad.
#8 rafeame
#5 y además ese viento te vuelve gay
cocolisto #12 cocolisto
#8 Todo el pack completo {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}
#16 mam23
#14 pues claro sino no puede llegar el viento al final de la tierra plana.
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#1 hay otra que dice que cortan las nubes y por eso no llueve
#19 mam23
#17 tiene sentido.
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#19 es una teoría impepinable
#7 Leclercia_adecarboxylata
Trump dice = falso.
Gry #11 Gry
La eolica produce el 10% de la electricidad en China, el carbón algo más del 50%.

De lo que no habla Trump es de la tendencia que siguen.  media
neo1999 #3 neo1999
America first!
Comprad petroleo malditos wokes!
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Son gigantes, querido Sancho.
Malinke #20 Malinke
Supongo que sabrá de sobra lo que hay, no vayamos a reirnos de lo que no cree como si lo creyera.
Mecaguen #22 Mecaguen
Para qué buscar la autonomía energética cuando puedes robar la que te falta.
#13 diprosio
Concretamente dijo: "china no tiene parques eolicos xD xD saludos".
Don_Pixote #10 Don_Pixote
Trump no se ha dado una vuelta por la ingenua Texas y el wind-belt de América…
maspipinobreve #2 maspipinobreve
¿Habría que ponerle un ventiladorcillo sobre la frente imperial al zanahorio trumpetas?
