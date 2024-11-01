Diga lo que diga Trump, hay un 92 % de probabilidades de que se lo esté inventando. eng

Al presidente Donald Trump le gusta utilizar cifras grandilocuentes para reforzar sus argumentos, especialmente cuando se desvía del tema. A menudo parece que tiene una cifra concreta. «Gané ese condado por un 92 %». Cuando lo ganó por 16 % EEUU controla el 92 % del golfo de México cuando es un 46 %. Su fijación con el número entre 91 y 93 ha sido una característica suya desde hace tiempo. Y cuando la utiliza miente siempre.
| etiquetas: trump , bulos , mentiras , rumores , falsedades , eeuu
En la ceremonia de indulto al pavo de este año, Trump elogió a un granjero del condado de Wayne, en Carolina del Norte, por criar dos aves «que batieron récords», pero luego pasó a hablar de su propio margen de victoria electoral: «Gané en ese condado por un 92 %». (En realidad, lo… » ver todo el comentario