Diga lo que diga Trump, hay un 92 % de probabilidades de que se lo esté inventando. eng

Al presidente Donald Trump le gusta utilizar cifras grandilocuentes para reforzar sus argumentos, especialmente cuando se desvía del tema. A menudo parece que tiene una cifra concreta. «Gané ese condado por un 92 %». Cuando lo ganó por 16 % EEUU controla el 92 % del golfo de México cuando es un 46 %. Su fijación con el número entre 91 y 93 ha sido una característica suya desde hace tiempo. Y cuando la utiliza miente siempre.