Diga lo que diga Trump, hay un 92 % de probabilidades de que se lo esté inventando. eng

Al presidente Donald Trump le gusta utilizar cifras grandilocuentes para reforzar sus argumentos, especialmente cuando se desvía del tema. A menudo parece que tiene una cifra concreta. «Gané ese condado por un 92 %». Cuando lo ganó por 16 % EEUU controla el 92 % del golfo de México cuando es un 46 %. Su fijación con el número entre 91 y 93 ha sido una característica suya desde hace tiempo. Y cuando la utiliza miente siempre.

La incapacidad de manejar cifras, la necesidad de tener que ponerle carteles en las puertas de la Casa blanca, las fabulaciones, ( mentiras que no le aportan nada) , son unicamente señales de demencia senil. Al igual que su padre con la misma edad.
Esto suena exactamente como Homer Simpson, aunque Homer tenía la excusa de un lápiz de cera incrustado en el cerebro
Al presidente Donald Trump le gusta utilizar cifras elevadas para reforzar sus argumentos, especialmente cuando se desvía del tema. A menudo parece que tiene una cifra concreta en la punta de la lengua.

En la ceremonia de indulto al pavo de este año, Trump elogió a un granjero del condado de Wayne, en Carolina del Norte, por criar dos aves «que batieron récords», pero luego pasó a hablar de su propio margen de victoria electoral: «Gané en ese condado por un 92 %». (En realidad, lo…   » ver todo el comentario
El problema no es ese, es la cantidad de subnormales que le dan credibilidad.
