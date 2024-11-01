Tres petroleros sancionados por EEUU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de Washington

Todos ellos habrían aprovechado la noche para cruzar Ormuz y dirigirse a posiciones seguras tras burlar el bloqueo impuesto por Trump desde este lunes. Las sanciones y bloqueos llevados a cabo por EEUU en el Estrecho de Ormuz parecen haber sido vulnerados este martes 14 de abril por tres petroleros que, según informan medios internacionales como la BBC o la agencia Reuters, habrían logrado esquivar el bloqueo anunciado e impuesto por Washington desde las 14:00 de este lunes.