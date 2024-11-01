Tres petroleros sancionados por EEUU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de Washington

Todos ellos habrían aprovechado la noche para cruzar Ormuz y dirigirse a posiciones seguras tras burlar el bloqueo impuesto por Trump desde este lunes. Las sanciones y bloqueos llevados a cabo por EEUU en el Estrecho de Ormuz parecen haber sido vulnerados este martes 14 de abril por tres petroleros que, según informan medios internacionales como la BBC o la agencia Reuters, habrían logrado esquivar el bloqueo anunciado e impuesto por Washington desde las 14:00 de este lunes.
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Vaya ridículo que están haciendo.
No siempre, hubo un momento que ordenaron rematar a las tripulaciones.
Fue a raiz de esto es.wikipedia.org/wiki/Incidente_del_Laconia donde aviones de EEUU atacaron a los submarinos nazis mientras estos estaban realizando labores de rescate.
www.meneame.net/m/politica/presidente-desquiciado
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Varios medios estan publicando esta porqueria; el tema es que estos barcos no tienen ninguna relación con ningún puerto iraní, el bloqueo de los americanos solo afecta a barcos que vayan a o vengan de puertos iraníes.
www.larazon.es/internacional/dos-superpetroleros-uno-bandera-china-log
Esto es lo que dice la nota del bloqueo: "Cualquier embarcación que entre o salga de la zona bloqueada sin autorización está sujeta a interceptación, desvío y captura. El bloqueo no impedirá el tránsito neutral a través del estrecho de Ormuz hacia o desde destinos no iraníes"
No recibieron autorización y pasaron.
Ya les deben tener el ojo puesto. La cuestión es cuántos bsecos podrá detener Estados Unidos por ahí. Al final no podran con todos porque no los van a hundir, si no secuestrar.
www.youtube.com/watch?v=BDbj5u9Huzs