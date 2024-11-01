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Tres petroleros sancionados por EEUU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de Washington

Tres petroleros sancionados por EEUU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de Washington

Todos ellos habrían aprovechado la noche para cruzar Ormuz y dirigirse a posiciones seguras tras burlar el bloqueo impuesto por Trump desde este lunes. Las sanciones y bloqueos llevados a cabo por EEUU en el Estrecho de Ormuz parecen haber sido vulnerados este martes 14 de abril por tres petroleros que, según informan medios internacionales como la BBC o la agencia Reuters, habrían logrado esquivar el bloqueo anunciado e impuesto por Washington desde las 14:00 de este lunes.

| etiquetas: tres , petroleros , atraviesan , ormuz , pese , bloqueo , ee.uu
23 9 3 K 259 Guerras
25 comentarios
23 9 3 K 259 Guerras
Comentarios destacados:      
powernergia #2 powernergia
¿Y que van ha hacer?, ¿bombardearlos, ponerse delante...?.

Vaya ridículo que están haciendo.
4 K 56
#13 chavi
#2 Ahora se quedan con ellos. Los estan esperando a la salida
0 K 12
RamonMercader #25 RamonMercader
#2 el ridiculo es parte de la estrategia. Todo el gobierno y la mitad del partido comunista de China estan tan descojonados de la risa que el país va a entrar en crisis económica por la paralisis.
0 K 7
laveolo #1 laveolo
hacen bloqueos con los mismos agujeros que sus portaviones.
4 K 53
#14 Purpurschnecke
#1 No, es que esta noticia es errónea, lee mi comentario #12.
2 K 33
Findeton #18 Findeton
#1 Estos barcos no atracaron en ningún puerto iraní así que el bloqueo no les afecta. Es un bulo, no han burlado el bloqueo.
1 K 21
Ainhoa_96 #22 Ainhoa_96
#18 Pero ¿Cómo cruzaron el estrecho? ¿Pagaron a Irán? Porque si pagaron a Irán, entonces según las palabras de Trump, no deberían dejarlos pasar :roll:
0 K 13
Findeton #24 Findeton
#22 Pues si no pararon en un puerto suyo, eso significa que no pagaron a Irán.
0 K 10
sotillo #20 sotillo
#1 Entonces no digas más, su carga son lavadoras
0 K 10
#6 chocoleches
Por mucho que ladre, no creo que Trump se atreva a hundir un barco chino.
2 K 32
#16 Purpurschnecke
#6 No se trata de eso, lo que pasa es que estos barcos NO atracaron en ningún puerto iraní, el punto central es que el bloqueo de los americanos solo afecta a barcos que operen en puertos iraníes.
2 K 29
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Esto era como en cuando el la SGM los cargueros esquivaban las manadas de lobos nazis.
1 K 30
tul #8 tul
#3 no te pases que los nazis al menos recogían a los marineros de buques enemigos siempre que podían mientras que estos Malnacidos no lo hacen ni con los supervivientes de barcos desarmados.
1 K 24
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

No siempre, hubo un momento que ordenaron rematar a las tripulaciones.
0 K 19
tul #15 tul
#11 a estos malnacidos no les ha hecho falta llegar al momento ese, van de crimen de guera en crimen de guerra desde el minuto -10, haciendo buenos a las nazis
0 K 13
redscare #17 redscare
#11 Siendo justos con los nazis, la culpa de eso fue tambien de EEUU.

Fue a raiz de esto es.wikipedia.org/wiki/Incidente_del_Laconia donde aviones de EEUU atacaron a los submarinos nazis mientras estos estaban realizando labores de rescate.
0 K 10
#4 Pitchford
Y luego lo anuncian para cachondearse o para que los bombardeen? o_o
1 K 29
vicus. #5 vicus. *
Cuneo, ya lo decía...un papelón descomunal, el de trompeta
www.meneame.net/m/politica/presidente-desquiciado

.xD
1 K 29
#12 Purpurschnecke
Noticia ERRÓNEA
Varios medios estan publicando esta porqueria; el tema es que estos barcos no tienen ninguna relación con ningún puerto iraní, el bloqueo de los americanos solo afecta a barcos que vayan a o vengan de puertos iraníes.
4 K 15
#19 lameth
#12 Eso no es cierto. El bloqueo impuesto por los yankis es para todo barco que atraviese el estrecho.
1 K 22
Yoryo #21 Yoryo *
#12 Los tres estaban sancionados y debían de haber sido interceptados... pero TACO :-D

www.larazon.es/internacional/dos-superpetroleros-uno-bandera-china-log

Esto es lo que dice la nota del bloqueo: "Cualquier embarcación que entre o salga de la zona bloqueada sin autorización está sujeta a interceptación, desvío y captura. El bloqueo no impedirá el tránsito neutral a través del estrecho de Ormuz hacia o desde destinos no iraníes"

No recibieron autorización y pasaron.
0 K 11
Connect #7 Connect
A ver, el bloqueo no funciona a base de no dejarles escapar, si no de seguirlos y abordarlos donde sea, en aguas internacionales también.

Ya les deben tener el ojo puesto. La cuestión es cuántos bsecos podrá detener Estados Unidos por ahí. Al final no podran con todos porque no los van a hundir, si no secuestrar.
0 K 13
SeñorPresunciones #23 SeñorPresunciones
Ganan la guerra, consiguen una tregua, bloquean el estrecho... los acólitos de la excelentísima naranjosidad están que se salen.
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Imag0 #10 Imag0
El que saca el bloqueo para enseñarlo es un parguelas
0 K 11

menéame