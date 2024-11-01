Surgen sospechas de que EEUU no hizo ninguna planificación para después de capturar a Maduro

El presidente Donald Trump ha ofrecido afirmaciones amplias pero vagas de que Estados Unidos va a "gobernar" Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro, pero no ha dado casi ningún detalle sobre cómo lo hará, lo que genera preguntas entre algunos legisladores y exfuncionarios sobre el nivel de planificación de la administración para el país después de la salida de Maduro.
| etiquetas: chávez , maduro , eeuu , trump , venezuela
Demasiado 4chan
Estás diciendo que Giuliani, la señora Kraken y Bannon entre otros muchos condenados entre ellos la FoxNews son frikis?
O lo dices por los nazis y basura de extrema derecha condenados e indultados por Trump por asaltar el Capitolio y a los cuales llamó patriotas?
O lo de “confía en el plan” que compartieron y apoyaron políticos españoles?
No me queda claro
Para nada sigues hablando de actos de 4 matados que no importan a nadie.
Suerte con las manipulaciones y conspiraciones, yo no tengo aluminio que darte.
Ya tienen planeado invadir Groenlandia y reventar a México y a Colombia
Por el camino desharán la ONU y dejarán tirada a la OTAN
Cuanto daño ha hecho la generación Shorts/Tik-Tok.
Las cosas no ocurren cada 30 segundos.
Los planes, si los hay, pueden tardar meses en ejecutarse. No os montéis películas a los 2 días.
Y así llevamos 5 años esperando a que presente las pruebas del fraude que ocasionó el Asalto al Capitolio
Hay incluso una mala práctica que define exactamente esta manera de funcionar cuyo nombre he olvidado pero que la define perfectamente.
Yo creo que va a dar lo mismo si esperamos 3 ó 30 días, simplemente habrá que esperar a la próxima ocurrencia.
Claro que hay plan: golpear primero y bien fuerte para dejar al resto fuera de juego lo suficiente como para apuntalar su caída. En breve a por Irán mientras van atacando dónde más les convenga.
Es que vamos, hasta han publicado la hoja de ruta de su geopolítica. Diría más, que hayan cambiado el nombre al ministerio de defensa por el de ministerio de guerra ya lo dice todo.