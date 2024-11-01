edición general
Surgen sospechas de que EEUU no hizo ninguna planificación para después de capturar a Maduro

Surgen sospechas de que EEUU no hizo ninguna planificación para después de capturar a Maduro

El presidente Donald Trump ha ofrecido afirmaciones amplias pero vagas de que Estados Unidos va a "gobernar" Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro, pero no ha dado casi ningún detalle sobre cómo lo hará, lo que genera preguntas entre algunos legisladores y exfuncionarios sobre el nivel de planificación de la administración para el país después de la salida de Maduro.

TooBased #2 TooBased
Chorprecha?
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 que es imaginario?
pedrario #16 pedrario
#10 Toda la paja mental que te montas por un lema que colgaron 4 frikis en internet y que algún despistado compartiría por error, como si fuera una cábala promovida por millones y los dirigentes.

Demasiado 4chan
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso *
#16 o sea que a Mike Pence no lo amenazaron con colgarlo y tuvo que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca y acusó a Trump directamente?

Estás diciendo que Giuliani, la señora Kraken y Bannon entre otros muchos condenados entre ellos la FoxNews son frikis?
O lo dices por los nazis y basura de extrema derecha condenados e indultados por Trump por asaltar el Capitolio y a los cuales llamó patriotas?

O lo de “confía en el plan” que compartieron y apoyaron políticos españoles?

No me queda claro
pedrario #22 pedrario
#21 Que sí chico, que todo lo que dices prueba que hubo un movimeinto masivo de millones y coordinado con las más altas esferas de poder.

Para nada sigues hablando de actos de 4 matados que no importan a nadie.

Suerte con las manipulaciones y conspiraciones, yo no tengo aluminio que darte.
#1 Dav3n
Cómo que no?

Ya tienen planeado invadir Groenlandia y reventar a México y a Colombia :troll:

Por el camino desharán la ONU y dejarán tirada a la OTAN xD
Aokromes #13 Aokromes
#1 y cuba, no nos olvidemos de cuba.
pedrario #3 pedrario
Han pasado 3 días señores.

Cuanto daño ha hecho la generación Shorts/Tik-Tok.

Las cosas no ocurren cada 30 segundos.
andando #6 andando
#3 pero un plan tampoco se hace en tres días ni en tres semanas, lo jodido es que no lo tengan pensado de antes
pedrario #11 pedrario
#6 Que no te van a montar la Sagrada Familia en Caracas en 2 días, ni alterar toda la cadena de suministro en 1 semana.

Los planes, si los hay, pueden tardar meses en ejecutarse. No os montéis películas a los 2 días.
Aokromes #14 Aokromes
#6 un plan se hace antes, no despues.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#3 el lema de los MAGA cuando Trump intentó revertir las elecciones en EEUU bajo un supuesto fraude jamás demostrado era “confía en el plan” incluso había algún miembro del grupo de extrema derecha de Vox compartiéndolo en rrss

Y así llevamos 5 años esperando a que presente las pruebas del fraude que ocasionó el Asalto al Capitolio
pedrario #8 pedrario
#7 Grandes escenarios imaginarios.
Lyovin81 #12 Lyovin81
#8 Hazte así, que tienes en la comisura de los labios algo blanco salido de la genitalia de un empresario.
0 K 6
pedrario #17 pedrario
#12 Grandes argumentos.
Pablosky #19 Pablosky
#3 Vale que han pasado 3 días, pero si observamos la manera de funcionar de Trump en prácticamente todos los temas parece un "CEO Español" de cualquier pyme mediana que va de ocurrencia en ocurrencia.

Hay incluso una mala práctica que define exactamente esta manera de funcionar cuyo nombre he olvidado pero que la define perfectamente.

Yo creo que va a dar lo mismo si esperamos 3 ó 30 días, simplemente habrá que esperar a la próxima ocurrencia.
Supercinexin #15 Supercinexin
Sólo los tontos siguen pensando que USA no tiene ningún plan. Achacan los problemas a la estupidez en lugar de a la maldad inherente al imperialismo supremacista y piensan que cuando los USAnos voten otra vez y se vaya Trump, todo quedará en un susto.
#18 Dav3n
#15 Es que es eso, forma parte del ADN del imperio, es maldad intrínseca, libre competencia sin reglas de ningún tipo, al fin y al cabo son juez y verdugo.

Claro que hay plan: golpear primero y bien fuerte para dejar al resto fuera de juego lo suficiente como para apuntalar su caída. En breve a por Irán mientras van atacando dónde más les convenga.

Es que vamos, hasta han publicado la hoja de ruta de su geopolítica. Diría más, que hayan cambiado el nombre al ministerio de defensa por el de ministerio de guerra ya lo dice todo.
Pablosky #20 Pablosky
#15 Pero no es lo mismo tener un objetivo que un plan, está claro que tienen un objetivo, pero no es nada extraño pensar que son tan idiotas que no se les ha ocurrido un plan y van de ocurrencia en ocurrencia.
pip #9 pip
Ya no sé que es peor, tener un plan malvado o no tener ningún plan. Qué desastre todo.
jm22381 #5 jm22381
Trump no tenía un concepto de un plan? :troll:
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Tampoco me extrañaría que tampoco lo tuvieran antes y el asalto fuera una propuesta de alguien cercano a Maduro que se haya cansado de aguantarlo.
