Sumar: "La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso"

La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este jueves que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo estaba escrita "mucho antes de empezar el proceso", y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno.
Hasta que a mediados de los 90 un señor con bigote, junto con un juntaletras (Pedro J) decidieron que valía todo con tal de echar a Felipe. Si bien no era malo en sí lo de la alternancia, no es ningún secreto que ya entonces… » ver todo el comentario
Hoy es un gran día para la separación de poderes. Y un mal día para los aprendices de Maduro.
Pues normal que cada vez que se abre el año judicial vaya el presidente de turno del CGPJ quejándose de que no paran de lloverles palos.
Si en este país hay alguien más chulo, prepotente, y jeta que un político, es un juez.
Va a ir a votar su pm, que gobiernen ya los fachas y por lo menos la gente sale a pegar fuego
Se puede criticar la condena perfectamente por las carencias, las irregularidades, la falta de prueba de cargo, que se condene en base a indicios... etc.
Usar como argumento que "los jueces de izquierda votan absolución" podría entenderse como que estos jueces de izquierdas son entonces tan parciales como los de derechas y votan absolución por ser parciales y no porque la condena sea una mieeeerda pinchada en un palo independientemente de tu alineación política.
Algunos ya hemos decidido que si la derecha quiere llegar al poder gastándoselas así, no será con nuestro voto.
Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.
La condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha llegado con inusual velocidad. Apenas ha pasado una semana desde que el juicio terminó. Sus señorías han sido tan
Que hiciese las cosas mal no tuvo nada que ver... Claro. Sólo fueron escuchas ilegales de nada. Como las filtraciones de nada de este hombre, no?
Con los años, y las sentencias al PP y su entorno, el supuesto motivo con el que justifico las grabaciones, con encaje legal en el actual código legal, quedo plenamente acreditado: acertó en todo el supuesto de la motivación de las grabaciones al 100% .
El fue apartado y los jueces que cumplieron fueron premiados con varios puestos bien remunerados o destinos de lojo.
¿Sabes algo de esto? .... seguro que no. Si no cuidas la democracia se marchita ...
Incluso Garzón llega a reconocer más adelante que se excede en lo que provee la ley. Y de hecho, los otros cargos que no tenían base, se archivan o anulan, pero no el de las grabaciones.
Isa ya se escapo de un delito de alzamiento de bienes (Marchena y varios de estos por cierto) que ya se ha incorporado a los libros de texto de derecho como el típico ejemplo de alzamiento de bienes.
Por lo menos ya sabemos quien va a ser la fiscal General si entra el PP/VOX ... hay que pagar las deudas.
Quiero decir el argumento de "los jueces de derechas son parciales, pero hay que confiar en los de izquierdas que esos si son buenos" no parece como la mejor de las bazas, porque es como decir "cuando lo dicen los míos es que es verdad, cuando lo dicen los otros es mentira". No inspira mucha… » ver todo el comentario
Y es que si la justicia tiene un sesgo inherente a la persona que la admistra y a su vez los jueces en su mayoría son conservadores, ocurre que no hay una representación real de la soberanía en el órgano judicial y en la interpretación de las leyes, lo cuál es una anomalía democrática, al menos en mi opinión.
Ese es el auténtico problema que subyace en todo esto. Al que se le suma que hay activismo político entre algunos jueces, principalmente en el Supremo, cosa que lo agrava aún más.
Por otra parte, dice que hay activismo político entre algunos jueces y no nombras a Conde Pumpido...
Me reafirmo: si el condenado es del PSOE, la justicia es facha
También podría intervenir el CGPJ ante esta grave vulneración de los principios legales y constitucional ...pero el Psoe se lo regalo de nuevo a las derechas.
Ya me parecía raro a mi la audacia desquiciada de Peninado con la causa fake contra Begoña; tiene una carta de no agresion de estancias superiores ... esta mas claro que el agua. La van a condenar por lo que sea ... da igual con pruebas o si ellas. el aviso a navegantes es claro; Perro entrega el gobierno.
Y llegados a este sitio empiezo hasta en duda de toda la intruccion del Juez Lopoldo y del Coronelsito Balas sobre el caso Cerdan ... perdóname que a estos no les compre ni la hora.
Acabaran haciendo un daño horrible a todos, inclusos ellos mismos, como ya a ocurrido muchas veces en la historia.
La cuestión es, ¿quienes son los que no permiten que no se toque a Ayuso? Y ¿que intereses tienen en que no se toque?
Un día España pasará de la plutocracia al narcoestado sin darnos cuenta, el campo está abonado para ello los jueces y funcionarios pueden cambiar de bando.
Mientras eso siga ahí, todo seguirá igual.
Tira a cuchar patatas, turuleto
En fin, como diría Mr. Aznar, "el que pueda hacer que haga"
y mucho menos un Presidente del Gobierno.
Para defender a un fiscal que obedece al PSOE mientras hace de muleta para que gobierne. Se lo dicen hace una década y más de uno se ahorra las noches haciendo el indio. Otros, claro está, han hecho carrera de ello.
Cuando era a los independentistas catalanes no pasaba nada, era 'justicia'.
España vive de la hipocresía.
Ahora los cien nos vamos a una de la selección de fútbol a enseñar al entrenador como es eso de dar patadas a un balón.
Que cosa tan ridícula.
Sino es que el tribunal se habrá democratizado..