Sumar: "La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso"

Sumar: "La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso"

La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este jueves que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo estaba escrita "mucho antes de empezar el proceso", y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno.

#2 #1 Y eso es por lo que el PP no quería renovar el Poder Judicial si no podían seguir teniendo ellos la mayoría...
Esteban_Rosador
Son ya 47 años de democracia plena y queda evidenciado que todo quedó atado y bien atado. Gatopardismo en su más pura esencia, que algo cambie para que todo siga igual.
21 K 212
Hynkel
#4 Ni eso. En los 70 e incluso en los 80 había muchos que durante la propia dictadura o después de ella asumían que los poderes públicos no podían vivir de espaldas a la realidad de la calle. Es decir, que había que dar participación a todos, y arreglárselas para convivir.

Hasta que a mediados de los 90 un señor con bigote, junto con un juntaletras (Pedro J) decidieron que valía todo con tal de echar a Felipe. Si bien no era malo en sí lo de la alternancia, no es ningún secreto que ya entonces…   » ver todo el comentario
0 K 8
alcama
#4 ¿ También vais a llorar cuando condenen al hermano de Sánchez?
1 K 16
Quillotro
¿Me equivoco o los cinco jueces fach... digo metidos por el PP son los cinco que han votado condena y las dos metidas por consenso o por la izquierda son las dos que han votado absolución? ¿Casualidad?
18 K 150
Quillotro
#1 Y eso es por lo que el PP no quería renovar el Poder Judicial si no podían seguir teniendo ellos la mayoría...
58 K 489
alcama
#2 Pero ya lo renovaron, ya llorasteis bastante con ese tema.
23 K -43
parrita710
#_29 Deja de molestar que están hablando los adultos. #2
14 K 110
Nusku
#35 Es un "HACEDME CASITO" nivel Dios.
7 K 55
escuadron
#35 Adultos no, hooligans de la otra acera.
4 K 8
soberao
#2 Como dueños de España no van a ceder nada que les limite sus privilegios en su cortijo.
0 K 13
tommyx
#2 no lo renovaban porque no querían :troll:
0 K 8
Xidaug
#2 hola
0 K 6
ClonA43
#2 pero quién controla la fiscalía? Pues eso.
Hoy es un gran día para la separación de poderes. Y un mal día para los aprendices de Maduro.
2 K 18
Hynkel
#1 Incluyendo a la inefable Lamela. No es que yo sea muy amigo de Rosell, pero metes a un inocente dos años en prisión preventiva, te pasas por el higo todos sus recursos, el Estado (es decir, todos) le tiene que pagar más de 200.000 euros de indemnización por la prisión indebida, y Lamela ahí sigue...

Pues normal que cada vez que se abre el año judicial vaya el presidente de turno del CGPJ quejándose de que no paran de lloverles palos.

Si en este país hay alguien más chulo, prepotente, y jeta que un político, es un juez.
43 K 350
osids
#5 Y Marchena que controlaba la sala segunda por la puerta de atrás, pero es que los otros tres pregúntale a chatgpt y flipas, si es que no se libra ninguno de los cinco y todavía sale el PSOE a pedir que la ciudadanía confíe en los órganos judiciales, venga comemer los huevos por detrás

Va a ir a votar su pm, que gobiernen ya los fachas y por lo menos la gente sale a pegar fuego

Va a ir a votar su pm, que gobiernen ya los fachas y por lo menos la gente sale a pegar fuego
0 K 10
PauMarí
#1 no solo eso, la ponencia le debía redactar a una de las "progresistas" (que ha votado inocente) y la "apartaron" (de la ponencia) para que lo hiciera el presidente del tribunal...
14 K 108
alcama
#1 ¿ Cuáles son los votos politizados de todos esos?
0 K 7
Quillotro
#27 Los siete, los cinco de un lado y los dos de otro. En las apuestas ni cotizaba...
1 K 23
Palas_Memeces
#1 El partido ha terminado 3-2.
1 K 10
Palas_Memeces
#42 ¡Zasca!. Por alguna razón he leido en transversal y pensaba que eran 5 y había quedado 3-2.
0 K 7
Battlestar
#1 Usar como argumento la alineación de los jueces no parece como una jugada muy acertada que digamos. Es como pegarse un tiro en el pie, porque si das mas validez a los jueces de izquierda por el solo hecho de ser de la izquierda...

Se puede criticar la condena perfectamente por las carencias, las irregularidades, la falta de prueba de cargo, que se condene en base a indicios... etc.

Usar como argumento que "los jueces de izquierda votan absolución" podría entenderse como que estos jueces de izquierdas son entonces tan parciales como los de derechas y votan absolución por ser parciales y no porque la condena sea una mieeeerda pinchada en un palo independientemente de tu alineación política.
1 K 19
Hynkel
Ni una semana han tardado. A ver el contenido de la sentencia, porque o hay razones de peso, o se lo han cogido con papel de fumar.

Algunos ya hemos decidido que si la derecha quiere llegar al poder gastándoselas así, no será con nuestro voto.
12 K 137
jonolulu
#3 Había que sacar la sentencia en 20N, hombre
5 K 50
Hynkel
#28 Y tanto que ha sido aposta. Si hubiesen querido disimular habrían podido esperar al lunes o algo así.
2 K 31
CharlesBrowson
si vamos, lo que se dicen te han pillado con el carrito de los helados y ahora prentende que nos creamos los lloros
6 K 58
oceanon3d
#7 Cuando el hermano de Isabel Díaz Ayuso pegó el pelotazo de las mascarillas, el primero en caer fue el líder del PP, Pablo Casado. Con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, el primer condenado ha sido el fiscal general.

Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.

La condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha llegado con inusual velocidad. Apenas ha pasado una semana desde que el juicio terminó. Sus señorías han sido tan

…   » ver todo el comentario
27 K 206
kumo
#13 Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.

Que hiciese las cosas mal no tuvo nada que ver... Claro. Sólo fueron escuchas ilegales de nada. Como las filtraciones de nada de este hombre, no? :roll:
7 K 26
oceanon3d
#26 Tuvo el aval de la fiscalía y el visto de dos jueces de apoyo para las grabaciones ¿sabes algo de esto? ¿sabes algo realmente de este asunto?


Con los años, y las sentencias al PP y su entorno, el supuesto motivo con el que justifico las grabaciones, con encaje legal en el actual código legal, quedo plenamente acreditado: acertó en todo el supuesto de la motivación de las grabaciones al 100% .

El fue apartado y los jueces que cumplieron fueron premiados con varios puestos bien remunerados o destinos de lojo.


¿Sabes algo de esto? .... seguro que no. Si no cuidas la democracia se marchita ...
8 K 58
kumo
#48 Todos sabemos que Garzón tenía razón en sus sospechas sobre las corruptelas peperas, pero el fin no justifica los medios y menos para aquellos que son la salvaguarda de la legalidad y las instituciones. Lo bien hecho, bien parece.

Incluso Garzón llega a reconocer más adelante que se excede en lo que provee la ley. Y de hecho, los otros cargos que no tenían base, se archivan o anulan, pero no el de las grabaciones.
3 K 22
Pepepistolas
#13 era una buena fecha para dictar sentencia segun los hdgp del Tribunal.
0 K 7
cocolisto
...Y encima la sentencia se hace pública el 20 de noviembre.Por si no quedaba claro quién manda en Españistan.
2 K 41
cocolisto
Edit...
1 K 31
SantanaS
A Alberto Quirón "le filtraron" la sentencia y lo celebró comprándose el pisito para más recochineo.
3 K 28
oceanon3d
#11 Suena a presunto blanqueamiento de capitales ...pero se la suda; es lo que tiene tener la servidumbre del aparato judicial.

Isa ya se escapo de un delito de alzamiento de bienes (Marchena y varios de estos por cierto) que ya se ha incorporado a los libros de texto de derecho como el típico ejemplo de alzamiento de bienes.

Por lo menos ya sabemos quien va a ser la fiscal General si entra el PP/VOX ... hay que pagar las deudas.
4 K 28
Moteplass
Como la venganza del procés…
2 K 21
capitan__nemo
Ademas al recurrir le declararan inocente pero quien sabe cuando saldrá el recurso
0 K 20
Barney_77
#15 El constitucional lo afina, no te preocupes
1 K 16
alcama
#15 Eso bien ¿no? Que el Constitucional afine las sentencias a la orden del Gobierno eso te parece bien.
0 K 7
Ovidio
A ver, que no me entero: ¿entonces cuando el condenado el alguien del PP la justicia es la leche y cuando lo es alguien del PSOE ka justicia es facha?
1 K 19
Jalzhar
#56 Más bien creo que es un problema por el juez de turno y la imparcialidad general del poder judicial que está mayormente balanceado hacia el lado conservador.
0 K 6
Battlestar
#57 El problema es que muchos hablan del lado progresista como si siempre tuvieran razón, porque son jueces progresistas, pervirtiendo un poco bastante sus propios argumentos.

Quiero decir el argumento de "los jueces de derechas son parciales, pero hay que confiar en los de izquierdas que esos si son buenos" no parece como la mejor de las bazas, porque es como decir "cuando lo dicen los míos es que es verdad, cuando lo dicen los otros es mentira". No inspira mucha…   » ver todo el comentario
1 K 14
Ovidio
#57 O sea, lo que yo decía, que cuando el condenado el alguien del PP la justicia es la leche y cuando lo es alguien del PSOE la justicia es facha
0 K 10
Jalzhar
#77 Me parece que estás ignorando un problema más profundo simplificándolo únicamente al sentir de una parte de los ciudadanos.
Y es que si la justicia tiene un sesgo inherente a la persona que la admistra y a su vez los jueces en su mayoría son conservadores, ocurre que no hay una representación real de la soberanía en el órgano judicial y en la interpretación de las leyes, lo cuál es una anomalía democrática, al menos en mi opinión.

Ese es el auténtico problema que subyace en todo esto. Al que se le suma que hay activismo político entre algunos jueces, principalmente en el Supremo, cosa que lo agrava aún más.
0 K 6
#79 Ovidio *
#78 Los jueces aplican la ley.

Por otra parte, dice que hay activismo político entre algunos jueces y no nombras a Conde Pumpido...

Me reafirmo: si el condenado es del PSOE, la justicia es facha
0 K 10
#8 poxemita
Tranquilos el TC lo arreglará.
1 K 18
oceanon3d #16 oceanon3d
#8 Debería ...y luego los trolls saldrán con eso de Pumpido es un rojo al servicio del Perro.

También podría intervenir el CGPJ ante esta grave vulneración de los principios legales y constitucional ...pero el Psoe se lo regalo de nuevo a las derechas.

Ya me parecía raro a mi la audacia desquiciada de Peninado con la causa fake contra Begoña; tiene una carta de no agresion de estancias superiores ... esta mas claro que el agua. La van a condenar por lo que sea ... da igual con pruebas o si ellas. el aviso a navegantes es claro; Perro entrega el gobierno.

Y llegados a este sitio empiezo hasta en duda de toda la intruccion del Juez Lopoldo y del Coronelsito Balas sobre el caso Cerdan ... perdóname que a estos no les compre ni la hora.
5 K 42
#18 poxemita
#16 cada uno ve las conspiraciones donde quiere.
1 K 20
alcama #31 alcama
#18 Ya verás como se ponen cuando condenen al hermano de Sánchez. Dirán que no había pruebas , {0x1f61c}
1 K 16
#50 Crtx89
#31 no les falta razón, no sabia ni donde era, como para dejar pruebas xDxd
1 K 15
oceanon3d #47 oceanon3d *
#18 No; unos tenemos los pies en el suelo y otros han cedido la parte racional del pensamiento a la ideología sinsentido.

Acabaran haciendo un daño horrible a todos, inclusos ellos mismos, como ya a ocurrido muchas veces en la historia.
1 K 11
#39 nacho_lobez
A Ayuso no se la toca no porque el los políticos de derechas no lo permitan. En el PP no la tragan (salvo en Madrid).

La cuestión es, ¿quienes son los que no permiten que no se toque a Ayuso? Y ¿que intereses tienen en que no se toque?
1 K 17
DonLenguita #9 DonLenguita
El PSOE también sabía que la sentencia estaba escrita, pero se empeña en no llamarle Lawfer, así les irá , y lo peor, así NOS IRÁ A TODOS
1 K 17
#17 Tensk
#9 Si te vas a poner conspiranoico, al menos ponlo bien: "lawfare".
1 K 20
angelitoMagno #23 angelitoMagno
SUMAR no tiene pruebas de que la sentencia estuviera escrita antes de empezar, pero hay indicios secundarios para considerar que la acusación es cierta.
1 K 16
alcama #32 alcama
#23 ¿ Qué son "indicios secundarios"? Es gracioso cuando os queréis poner cultos y hacéis el ridículo
2 K 10
#40 LaMinaEnMiPuerta
#32 Se ha borrado el correo que les llegó a los jueces del PP. Con eso la UCO te hace un informe de culpabilidad bastante bueno.
0 K 10
#49 Joseee
#40 La UCO es el único organismo de todo esta corrupción política PP-PSOE, q merece todo el respeto, son los únicos q pueden decir q atacan a los corruptos de un lado como de otro, algo q no pueden decir fiscales, jueces, ni medios de comunicación
1 K 15
#60 LaMinaEnMiPuerta
#49 Todo el mundo merece respeto por eso la UCO y los jueces deben atender a su labor y no a su alineación política.
1 K 19
jacm #59 jacm
#23 Hay más indicios de delitos en el Tribunal Supremo que en el Fiscal General del Estado
2 K 24
#21 dclunedo
No han dicho lo que Ayusame quería, ahora todos a llorar y llamar fachas a cualquiera que saque los pies del tiesto :popcorn:
1 K 15
vviccio #52 vviccio *
Doctrina Botín, caso José Couso, la Gürtel, Garzón, ... desde la transición no se hicieron suficientes reformas en las instituciones y por eso hay jueces mercenarios que no quieren hacer bien su trabajo y se dedican a otras cosas sin que nadie les pare los pies.
Un día España pasará de la plutocracia al narcoestado sin darnos cuenta, el campo está abonado para ello los jueces y funcionarios pueden cambiar de bando.
0 K 12
#72 perej *
Pues seguro que el PSOE se da cuenta ahora de que nunca se repartió el poder judicial con el PP, sino que se lo regalaron. Y ahora lo arreglará y lo harán más democrático... Aaah, no, perdón, que hablamos de los mejores siervos del amo, los "socialistas". Seguirán pactando lo importante con el PP. Pero un poco enfadados.
0 K 11
#65 gershwin
pues ley de regeneración, derogar ley mordaza.. ah no.. jueces prevaricadores y fachas...
0 K 10
#62 slender_1
Peinado-Ayuso-Franco-Aznar-Bernabeu-Madrizzzzz-García Castellón...

Mientras eso siga ahí, todo seguirá igual.
0 K 9
manc0ntr0 #75 manc0ntr0 *
dijo el que nunca entró a meter mierda...te tienes que reír con el democráta #_55
0 K 8
manc0ntr0 #76 manc0ntr0
#_32 lo gracioso de verdad es que un analfabeto como tú esté aquí ladrando.
Tira a cuchar patatas, turuleto
0 K 8
#44 mariopg
son muuuuuy poderosos
0 K 8
#67 capitansevilla
Es todo tan burdo que hasta yo, que no soy el más listo, tengo claro que todo esto ha sido un boicot planeado entre el PP y la judicatura (recordad la reunión "secreta" entre Feijóo y los fiscales conservadores en 2023). Desde entones, curiosamente se empezaron a disparar todas las denuncias contra Begoña, el hermano, etc. Parece que el mensaje del fiscal ha sido la oportunidad perfecta y ha ido a toda velocidad, cuando luego ves otros casos que tardan años, o incluso prescriben. Y luego, para más inri, la condena sale justo un 20N. Tócate los huevos.

En fin, como diría Mr. Aznar, "el que pueda hacer que haga"
0 K 8
#68 capitansevilla
#67 por eso en el PP ni se ruborizan y siguen para adelante con la misma estrategia, porque saben que tienen el partido comprado
0 K 8
#45 VFR
Y aquí tenemos miembros del ejecutivo y del legislativo atacando al judicial, los mismos que se rasgan las vestiduras si un juez comenta algo del gobierno
0 K 7
#69 perica_we
pues no sé cómo el PSOE salió éste Lunes "celebrando" y ni una semana después...
y mucho menos un Presidente del Gobierno.
0 K 7
AlienRoja #71 AlienRoja
Juicio contra el fiscal general del Estado. Aquí el Tribunal Supremo.  media
0 K 7
alcama #22 alcama
Y tanto que estaba escrita. El informe de la UCO era demoledor
0 K 7
#74 mninm
Para lo que ha quedado el 15M.

Para defender a un fiscal que obedece al PSOE mientras hace de muleta para que gobierne. Se lo dicen hace una década y más de uno se ahorra las noches haciendo el indio. Otros, claro está, han hecho carrera de ello.
0 K 6
geburah #73 geburah
Los jueces voxeros del 'prucés' como gusta llamarlo aquí al españolismo de izquierda a derecha.

Cuando era a los independentistas catalanes no pasaba nada, era 'justicia'.

España vive de la hipocresía.
0 K 6
#64 araujos34
Bien!!. Ya somos unos 100 meneantes expertos en derecho solo en esta noticia.
Ahora los cien nos vamos a una de la selección de fútbol a enseñar al entrenador como es eso de dar patadas a un balón.

Que cosa tan ridícula.
0 K 6
#46 To_lo_loco
Ya no espero más sentencia para la mujer y el hermano que años de cárcel y antes un paseíllo con un sanbenito y poder verter insultos y fruta podrida.

Sino es que el tribunal se habrá democratizado..
0 K 6
#51 Joseee
Cuando condenen a Ábalos, Koldo y Cerdán, en lugar de decir q se ha demostrado q son unos chorizos q han dilapidado el dinero q hemos aportado con nuestros impuestos, dirán q si el juez este es tal, q si es cual.....patético
2 K 4

