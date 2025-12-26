edición general
Subidas masivas del 10% y el 20% en el seguro de salud en plena crisis de la sanidad pública

Subidas masivas del 10% y el 20% en el seguro de salud en plena crisis de la sanidad pública

El seguro de salud afronta la renovación para 2026 con subidas históricas de entre el 10% y el 20%, incluso más en algunos colectivos en los que ha habido siniestralidad y envejecimiento. El alza de precios se está produciendo tanto en pólizas individuales como en las gestionadas por empresas y colectivos profesionales. (Accesible en modo vista de lectura)

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Seguir así… sin defender la sanidad pública… seguir
Kasterot #8 Kasterot
#3 usa el imperativo. Queda mejor!
sotillo #12 sotillo
#3 Va ser cuestión de tener hijos médicos
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#12 Pero si según dicen y sale por todos los medios los médicos están explotados y son los que menos cobran y mas horas hacen.
Narukami #32 Narukami
#21 Bueno, por lo menos tienen acceso preferencial al sistema sanitario, ellos y sus allegados, algo que estos días no tiene precio...Eso lo he visto yo delante mía en el hospital, una enfermera pidiendo en secretaría de Traumatología que le dieran cita para ya para nosequién hermano del médico X, y acuñando después "que es de la casa". Así funciona el tema. Yo si lo hubiera sabido, igual me habría hecho médico. ¿Qué hay más valioso que un acceso total y preferencial a todos los recursos de un buen hospital y a la red de médicos que trabajan allí y los que conocen fuera?
#1 rogerillu
La casualidad…
sotillo #11 sotillo
#1 Otra bajada de sueldo pero esto si, voluntaria, con libertad que dice Ayuso mientras les manda otro cheque de 500 millones a la privada
obmultimedia #15 obmultimedia
#1 Se estan cumpliendo los objetivos de la hoja de ruta de la privatización de la sanidad publcia.
Dragstat #9 Dragstat *
Bueno, este es el plan ¿No?. Aplicación práctica del Síndrome de la Rana Hervida. La gente no se entera de lo que está pasando, y cuando se de cuenta ya estamos todos cocinados. Lo mismo que pasa con la natalidad o la vivienda.

"para describir lo que ocurre cuando un problema se desarrolla tan lentamente que sus daños no son fáciles de percibir en lo inmediato y esa falta de conciencia de los mismos genera que no haya reacciones o que estas sean tardías para evitar o revertir los daños que ocasiona"

es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_la_rana_hervida
jacm #7 jacm
Crisis de la Sanidad Pública, no.
Es:
Ataque de la Derecha a la Sanidad Pública
Dragstat #26 Dragstat
#19 bueno, yo solo digo que así se puede leer, no digo a nadie que instale nada. Hay navegadores que simplemente no tienen modo lectura.
Golan_Trevize #27 Golan_Trevize
#26 Tienes razón. Releyendo mi comentario #19 reconozco que me excedí con mi tono. No fue intencional, y te pido disculpas.
Antipalancas21 #25 Antipalancas21
#19 Si cambias la vista lectura se ve perfectamente, no solo en Firefox.
javierchiclana #10 javierchiclana
#0 Es falso que se lea con modo lectura... al menos en mi navegador... de cualquier manera incumple las normas de MNM:  media
Dragstat #16 Dragstat
#4 #10 yo con Firefox lo puedo leer perfectamente hasta el final  media
Golan_Trevize #19 Golan_Trevize
#16 Comprenderás que no voy a instalar Firefox (un navegador que no uso en absoluto) únicamente para poder ver un meneo específico.

Si no hay otra fuente de la noticia, creo que debería votarse como muro de pago.
#22 ContracomunistaCaudillo
#19 Yo tengo Firefox solo para leer noticias, no cuesta nada instalarlo.
johel #20 johel *
¡sorpresa!
Un seguro de salud parcial con copagos para un adulto joven y sin patologias previas que sustituya a la sanidad publica empieza en 250€/mes y va subiendo todos los años, cualquier otra cosa es mentira.
Cualquier empresa de las que se decican a cubrir la burocracia que necesita un extranjero "con dinero" que haya venido a instalarse en españa legalmente os lo puede explicar. Tambien podeis leerlos las clausulas de los seguros medicos en las propias webs de los seguros...…   » ver todo el comentario
#18 candonga1
En un comentario del envío:

Paciente de 63 años .

Póliza ASISA ,incluido hospitalización, con copagos .

2025 pago bimensual 225 Euros + copagos .

2026 PAGO BIMENSUAL 305 EUROS +copagos.

Casi un 35% de subida.

No habiendose producido durante el año hospitalización, ni procesos que hayan requerido pruebas diagnosticas "caras" o reiteradas.

Después de innumerables llamadas telefónicas ,para informarme sobre el método de cálculo del INCREMENTO , nadie tiene una respuesta OBJETIVA.

Como escribe otra persona, es fácil subir la póliza a precios "inasumibles" a ciertas edades Si la normativa lo permite, salvo que seas miembro de colectivos como MUFACE, donde estas protegido de subidas personalizadas.
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Las administraciones autonómicas deben ponerse a tope con las IAs médicas, que para diagnósticos básicos y comunes, y como primer nivel de filtrado, ya empiezan a funcionar de puta madre.

Y dedicar todos los recursos que ahorren con esto y mucho más en potenciar las cirugías, especialidades y demás, eliminando las listas de espera todo lo posible.

Pero claro, eso no sucederá porque la puta derecha tiene cautivos a los servicios de salud. Salvo en Asturias y Catalunya, por supuesto, donde todas estas medidas y más serán una realidad en breve.
sotillo #13 sotillo
#6 Ye , te olvidas de castellanos y manchegos
Golan_Trevize #14 Golan_Trevize
#13 Es que esos están tan "cerca de los otros" que no cre que merezca la pena tal distinción.
#30 amusgada
#6 vives en una puta burbuja. O vas poco al médico. El SESPA se desmorona a marchas forzadas y todo lo que se había recuperado de listas de espera se fue al carajo y ninguna IA te va a solventar que sean 12 meses pa una RMN y otros 9 pa que te vea el Trauma, siguen haciendo falta humanos que te metan en las máquinas y miren a ver qué tripa se ta roto. La demora en servicios es TAN aberrante que directamente para muchas pruebas (como RMN, ecos pero ahora tb, especialistas) ni te mandan la carta…   » ver todo el comentario
Caresth #17 Caresth
Ojalá las pongan todas a 1000 €/mes para ver si la gente despierta con el timo este.
Ransa #5 Ransa
Los médicos también apretaron porque les pagaban muy poco
Solero #23 Solero
Poco me parece. Deberia subir ya un 100% anual a ver si la gente despierta. Hay mucho fachapobre que no tiene seguro de salud de 200-600 €/mes (segun edad) sino de 19,50 €/mes, que te cubre NADA (es de juguete), y seguramente están pensando, bueno un 20% de 19,50 tampoco es para tanto... se queda en 23,40 €. Es el cuñadismofachapobrismo en estado puro. En cambio, habla con una persona normal, cuya sanidad pública a su servicio tiene destrozada, y necesita un seguro privado para agilizar pruebas, y le pase de 400 en 480.
GanaderiaCuantica #24 GanaderiaCuantica *
Normal que pueda subir así; los precios de los seguros son aún muy bajos.
El día que los privados no puedan redirigir a la pública ni reciban dinero de nuestros impuestos, tendrán que subir los precios (y pasarlos a los seguros). Y los seguros igual, tendrán que subir a cifras más normales….
unlugar #28 unlugar
#24 Visto desde otra perspectiva, son bajos porque todavía tienen que "competir" con la sanidad pública. Si esta desapareciese imagino, basándome en lo que ocurre en los EEUU, que lo de menos sería que no puedan redirigir o que no reciban dinero de nuestros impuestos estando la razón de peso en el lucro.
#31 amusgada
sólo me leí la noticia para ver cuanto subía Sanitas y poco me parece, ¡17%! Con lo que yo me reía leyendo foros de aseguraos, primero profetas y flipaos, descubriendo luego que a la 3a visita en tol año al especialista le subían la cuota en enero sin avisar xD
#29 vertedero_de_rojos
que se jodan, disfrutar lo votado
javierchiclana #4 javierchiclana
"Artículo para suscriptores":  media
