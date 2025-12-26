Subidas masivas del 10% y el 20% en el seguro de salud en plena crisis de la sanidad pública

El seguro de salud afronta la renovación para 2026 con subidas históricas de entre el 10% y el 20%, incluso más en algunos colectivos en los que ha habido siniestralidad y envejecimiento. El alza de precios se está produciendo tanto en pólizas individuales como en las gestionadas por empresas y colectivos profesionales. (Accesible en modo vista de lectura)