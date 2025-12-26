Subidas masivas del 10% y el 20% en el seguro de salud en plena crisis de la sanidad pública

El seguro de salud afronta la renovación para 2026 con subidas históricas de entre el 10% y el 20%, incluso más en algunos colectivos en los que ha habido siniestralidad y envejecimiento. El alza de precios se está produciendo tanto en pólizas individuales como en las gestionadas por empresas y colectivos profesionales. (Accesible en modo vista de lectura)
Ataque de la Derecha a la Sanidad Pública
Si no hay otra fuente de la noticia, creo que debería votarse como muro de pago.
Un seguro de salud parcial con copagos para un adulto joven y sin patologias previas que sustituya a la sanidad publica empieza en 250€/mes y va subiendo todos los años, cualquier otra cosa es mentira.
Cualquier empresa de las que se decican a cubrir la burocracia que necesita un extranjero "con dinero" que haya venido a instalarse en españa legalmente os lo puede explicar. Tambien podeis leerlos las clausulas de los seguros medicos en las propias webs de los seguros...… » ver todo el comentario
Paciente de 63 años .
Póliza ASISA ,incluido hospitalización, con copagos .
2025 pago bimensual 225 Euros + copagos .
2026 PAGO BIMENSUAL 305 EUROS +copagos.
Casi un 35% de subida.
No habiendose producido durante el año hospitalización, ni procesos que hayan requerido pruebas diagnosticas "caras" o reiteradas.
Después de innumerables llamadas telefónicas ,para informarme sobre el método de cálculo del INCREMENTO , nadie tiene una respuesta OBJETIVA.
Como escribe otra persona, es fácil subir la póliza a precios "inasumibles" a ciertas edades Si la normativa lo permite, salvo que seas miembro de colectivos como MUFACE, donde estas protegido de subidas personalizadas.
Y dedicar todos los recursos que ahorren con esto y mucho más en potenciar las cirugías, especialidades y demás, eliminando las listas de espera todo lo posible.
Pero claro, eso no sucederá porque la puta derecha tiene cautivos a los servicios de salud. Salvo en Asturias y Catalunya, por supuesto, donde todas estas medidas y más serán una realidad en breve.
El día que los privados no puedan redirigir a la pública ni reciban dinero de nuestros impuestos, tendrán que subir los precios (y pasarlos a los seguros). Y los seguros igual, tendrán que subir a cifras más normales….