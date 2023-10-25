Stellantis llama a revisión 40.000 híbridos herederos del Puretech por riesgo de incendio: marcas y modelos afectados

Stellantis ha iniciado en España una campaña de revisión para unos 40.000 vehículos microhíbridos de 48 V equipados con el nuevo motor 1.2 turbo, sucesor del retirado PureTech. El problema no está en el motor, sino en la excesiva cercanía entre el tubo del filtro de partículas (GPF) y el terminal del sistema de 48 V, lo que puede permitir entrada de agua y provocar arco eléctrico y riesgo de incendio. Afecta a 8 marcas del grupo. La reparación es gratuita, dura unos 30 minutos e incluye sustitución de la tapa y verificación de distancias.
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Marca Modelo Periodo de fabricación afectado
Alfa Romeo Junior 27/11/2023 – 18/12/2025
Citroën C3 (IV) 22/11/2024 – 22/12/2025
Citroën C3 Aircross (II) 22/11/2024 – 22/12/2025
Citroën C4 (III) 04/10/2023 – 12/01/2026
Citroën C4 X 25/10/2023 – 12/01/2026
DS DS 3 01/02/2024 – 13/01/2026
Fiat Grande Panda 25/02/2025 –… » ver todo el comentario
Una empresa normal lo habría arreglado antes de venderlo, porque ya sabían del fallo.
Stellantis NO.