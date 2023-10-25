Stellantis llama a revisión 40.000 híbridos herederos del Puretech por riesgo de incendio: marcas y modelos afectados

Stellantis ha iniciado en España una campaña de revisión para unos 40.000 vehículos microhíbridos de 48 V equipados con el nuevo motor 1.2 turbo, sucesor del retirado PureTech. El problema no está en el motor, sino en la excesiva cercanía entre el tubo del filtro de partículas (GPF) y el terminal del sistema de 48 V, lo que puede permitir entrada de agua y provocar arco eléctrico y riesgo de incendio. Afecta a 8 marcas del grupo. La reparación es gratuita, dura unos 30 minutos e incluye sustitución de la tapa y verificación de distancias.