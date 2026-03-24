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Volkswagen llama a revisión 94 mil autos eléctricos por baterías

Volkswagen llama a revisión 94 mil autos eléctricos por baterías

Volkswagen Group enfrenta una nueva llamada a revisión global que involucra a casi 100 mil vehículos eléctricos, en un contexto donde la confiabilidad de las baterías sigue bajo la lupa. De acuerdo con información de Reuters, el grupo alemán detectó un posible defecto en los módulos de batería que podría afectar tanto la autonomía como la seguridad. En total, son 94,031 unidades afectadas a nivel mundial. De ese número, 74,579 corresponden a modelos de la familia ID de Volkswagen y 19,452 al Cupra Born

| etiquetas: volkswagen , revisión , baterías , incendio , eléctricos
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6 comentarios
9 1 0 K 117 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
¿Otro clavito más en el ataúd?
3 K 45
#2 Grahml
#1 No necesariamente.

Si esta revisión ayuda a solucionar el problema demostrará la confianza que se puede tener en la política de la compañía, al menos en aspectos de seguridad y fiabilidad del producto, como es este caso.
1 K 23
Apotropeo #3 Apotropeo
#2 ¿ Cómo con lo del diesel?
1 K 19
#6 tropezon *
#3 batterygate xD

Seguro que les bajan un 20% la capacidad de la batería desactivando esos módulos, y así dicen:
ALE, ARREGLAO!

PD: ese fue el arreglo del dieselgate
0 K 18
Cehona #4 Cehona
Son más fiables los coches chinos y dan mas años de garantia.
A lo que hemos llegado.
0 K 11
reithor #5 reithor
Volkswagen, sus ingenieros son capaces de conseguir que un 100% eléctrico emita CO2 y NOx... sin tubo de escape.
0 K 11

menéame