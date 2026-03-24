Volkswagen llama a revisión 94 mil autos eléctricos por baterías

Volkswagen Group enfrenta una nueva llamada a revisión global que involucra a casi 100 mil vehículos eléctricos, en un contexto donde la confiabilidad de las baterías sigue bajo la lupa. De acuerdo con información de Reuters, el grupo alemán detectó un posible defecto en los módulos de batería que podría afectar tanto la autonomía como la seguridad. En total, son 94,031 unidades afectadas a nivel mundial. De ese número, 74,579 corresponden a modelos de la familia ID de Volkswagen y 19,452 al Cupra Born