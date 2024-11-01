Sin petróleo y con fecha límite: el mundo entra en una cuenta atrás energética tras el cierre del Estrecho de Ormuz

Un análisis elaborado por J.P. Morgan permite estimar cuánto tiempo puede resistir cada región antes de sufrir un desabastecimiento: Europa aún no ha alcanzado el punto crítico, pero el margen es limitado. Según las previsiones, el continente podría dejar de recibir suministros a partir del 10 de abril. En India, donde el país importa cerca del 90% de su petróleo, se han registrado largas colas en las gasolineras, con vehículos acumulándose durante horas. Áfricaya comienza a experimentar los primeros efectos.

| etiquetas: petróleo , estrecho de órmuz , desabastecimiento , crisis
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
El cierre del Estrecho de Ormuz bloquea el paso de aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo diarios, lo que representa alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo. Este cuello de botella estratégico es vital, ya que su bloqueo causa una reducción severa en el suministro global, elevando drásticamente los precios del crudo.
Eibi6 #3 Eibi6
#1 y no te olvides de la cantidad de infraestructura destruida, vamos que aunque se abra no se recuperará el flujo de hace 1 mes{palm}
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
#3 Esa es la otra cara de la moneda, reconstruir toda las infraestructuras que se ha destruido y volver a poner en funcionamiento los pozos de petróleo y de gas eso no va ser tarea fácil, además que va a necesitar muchos millones, y garantías de seguridad, todo va a tardar en normalizarse, o mejor dicho nunca nada volverá a ser como antes.
#12 tropezon
#6 10 de abril en europa, 15 en USA, 20 en Australia.

Ya sabemos cuando va a empezar la crisis de verdad.
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 un 20% influye sobre el 80% restante, es muy curioso.
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
#10 Es la gasolina, el gasoil, los fertilizantes (Aproximadamente un tercio (alrededor del 30%-35%) del suministro mundial de fertilizantes se transporta por mar a través del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz) , el 20% del gas licuado, pero eso es una barbaridad, pero a eso tienes que añadir el problema de la inflacción que se va a disparar y se va a retroalimentar, muchos negocios no van a ser rentables y van a cerrar.
#2 luckyy
Digo que habrá que bombardear a EEUU para que acabe el terrorismo internacional de una vez
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#2 Las monarquías del golfo confiaban toda la seguridad en EE.UU., y eso no ha funcionado, más bien EE.UU. ha agitado el avispero. Hasta ahora ha hecho y deshecho en Oriente Próximo como ha querido, ha controlado, ha hecho guerras, golpes de estado, cambios de régimen. Pero esta jugada de atacar a Irán le ha salido mal, se ha preparado e Irán tiene una geografía y por su desarrollo de misiles y drones.
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#2 EE.UU. no va a ser necesario bombardearlo, va a ser el culpable de la gran crisis, pero también Israel, ambos se van a convertir el los estados parias.
#14 Pitchford
Bueno, si se repartiera bien el 80%, con ahorrar un poco en los coches particulares nos apañaríamos.. Teletrabajo plan pandemia, transporte público apiñaos y vacaciones en tren eléctrico..
#5 Suleiman
No hay un cierre, hay algunos que si pueden pasar...
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#5 Los que pueden pasar de momento es una pequeña parte del comercio total. Poco menos de 100 barcos han pasado por el estrecho de Ormuz desde principios de marzo, según datos analizados por BBC Verify, el tráfico diario se ha reducido en un 95% desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.
#9 Dav3n
#5 Insistir en que no hay un cierre de Ormuz a estas alturas es de estar muy desubicado...
#15 Drazul
#9 Muchos dicen que no existe el bloqueo, o cierre de Cuba y los números serán similares...
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Vale, no es un cierre.
Pero si antes pasaban de 130 a 150 al día, ahora sólo 5.

En 20 dias en vez de 2.700 barcos sólo han pasado 100.
