·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10753
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
6102
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
8138
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4068
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
4696
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
más votadas
830
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
526
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
542
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
364
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
394
El fondo de pensiones de profesores danés se desprenderá de sus bonos del Tesoro de EEUU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
32
clics
Los satélites de Vox llegan a Adamuz: Hazte Oír, Manos Limpias y Liberum ya piden ejercer la acusación
Las organizaciones de ultraderecha han abierto la vía judicial apenas 48 horas después de la tragedia.
|
etiquetas
:
vox
,
adamuz
,
hazte oír
,
manos limpias
24
4
0
K
176
politica
40 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
4
0
K
176
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
skaworld
Entiendo que todas las acusaciones estan basadas en el peritaje independiente que han hecho los expertos en ingenieria civil y transportes de "Abogados Cristianos" "Manos Limpias" y "Liberum" tras acabarse el carajillo y echar un esputo en el Casa Pepe de Despeñaperros
14
K
163
#11
Abdo_Collo
#2
Llegaron del Ventorro...
3
K
43
#13
Ne0
#2
Ese lugar deberia de estar dinamitado, menudo antro
1
K
20
#26
ingenierodepalillos
#13
Pero en domingo, a la hora de comer.
1
K
28
#27
Ne0
#26
A cualquier hora, es parada obligatoria de la gente de "bien"
0
K
9
#28
Dene
#2
peritos de palillo y farias, peritos de soberano y varon dandy, los que quieras, tenemos de tò
1
K
24
#34
Battlestar
#2
Un malgasto pagar expertos pudiendo hacer simplemente capturas de pantalla de los de menéame que te dicen lo que ha pasado con una foto de 512x512 pixeles de las ruedas del tren
0
K
10
#1
Leon_Bocanegra
Ya han llegado los carroñeros.
14
K
154
#9
Chappela
#1
carroñeros de votos el psoe que solo gasta dinero en lo que le garantiza votos.
7
K
-25
#12
Leon_Bocanegra
#9
no me calientes la cabeza con el PSOE en una noticia de otros. El PSOE me come los webos y tú opinión sobre el PSOE me importa una puta mierda.
10
K
115
#16
Nasser
#9
como huele a carroña
2
K
32
#37
aPedirAlMetro
#9
Lo de Adamuz ha ocurrido en un tramo recién renovado, para lo cual se nivirtieron millones, bocachancla.
1
K
26
#40
Glidingdemon
#9
Carroñeros los amos de santivago, ya vemos como van a por Mazon por los muertos de la Dana, carroñeros los que le hacen el caldo grueso ha esta manada de buitres, carroñeros como una piara de jabalíes a la que huelen la carroña de hasta sus posibles votantes y luego van de católicos y las enseñanzas de un tal cristo.
0
K
7
#21
skaworld
*
#14
Tienes razon, seguro que si hubiese una trama para encubrir que el mismisimo Perro se dedica a robar cobre de las vias, el que un grupete de cristofachas salga a los 3 minutos diciendo "Eh! No destruirm,e las pruebas de que el Perro se paso por ahi con la radial" hace que el Sanchez, pese a su malevosidad habitual se corte y no destruya nada.
Porque al parecer la Guardia Civil y la Nacional, si no les dice algo Vox, no mueven un dedo.
¿Es eso? ¿O igual es pa darle otra pensada a eso?
5
K
68
#23
CharlesBrowson
#21
gran pelicula te estas montando!!!! ahora que dicen que si los guiones de netflix estan por ia ahi tienes un hueco.
0
K
7
#3
XtrMnIO
Para arrimar el hombro ni se los ve ni se los espera...
4
K
63
#17
Nasser
#3
esperate que llega el Vito Quiles ha hacerse foto levantando una traviesa
0
K
8
#5
Pivorexico
Ya deben estar pidiendo donaciones , después del éxito de La Palma y Valencia ;
Otro piquito que sacaran ..
2
K
31
#19
Nasser
#5
para las arcas de Vox o la cuenta de San-vago Abascal
0
K
8
#30
Dene
#14
no seas patético
1
K
29
#33
CharlesBrowson
#30
lo que sea, pero las pruebas ahi quietecitas y localizables (lo que hizo manos limpimas el 19)
0
K
7
#32
Andreham
*
#20
Vamos, que pidió una mierda pinchada en un palo tirando de una conspiración y un malmeter por sus cojones porque es algo de cajones que, por defecto, no se destruyen pruebas y por tanto no tiene que aparecer nadie a pedirlo.
Que es una puta gentuza de mierda inmunda que se embadurna con las desgracias ajenas, colega. Que no los defiendas, que son lo peor del puto país. Que están metidos en todos los fregados con tragedias para meter mierda y sacar rédito político, no la verdad.
Por eso no los ves en las acusaciones de por ejemplo la DANA... ah sí, que están ahí denunciando a la jueza lol
1
K
25
#35
CharlesBrowson
#32
destruir pruebas no es una conspiracion ni nada de eso, es como bueno esto a la chatarra, esto se rompe que es grande y no encontramos sitios etc etc no es que vaya un espia con c4 y se ponga a demolar pruebas.
0
K
7
#10
Arzak_
*
Ellos se alimentan de la tragedia ajena, es su manera de conseguir votos, junto a discursos incendiarios y emocionales aptos para cerebritos de fácil digestión.
1
K
20
#4
CharlesBrowson
en verdad el 19 manos limpias se personó como acusación y acertadamente reclamó una pericial para evitar la destruccion de pruebas. En estos escenarios es de vital importancia sobre todo en las primeras horas.
2
K
18
#6
obmultimedia
#4
Todos sabemos que Hazte Oir quiere informacion de primera mano para sacar titulares.
5
K
65
#8
skaworld
*
#4
llamame loco, pero creo que... en un accidente con muertos... siempre hay un informe pericial. Estos simplemente han salido a decirlo muy fuerte para salir en los medios y hacer el canelo, pero es que desde el minuto uno ves a la Guardia Civil recogiendo pruebas.
CC
#6
8
K
101
#14
CharlesBrowson
#8
y así debería ser, pero ya estamos viendo como funcionamos, así que no viene de más ser algo redundante, y estar más que seguros
1
K
21
#36
El_dinero_no_es_de_nadie
#8
Loco no, pero que no sabes diferenciar, leer o comprender parece que si.
No han pedido un informe pericial, han pedido
una pericial para evitar la destrucción de pruebas
.
Cuando el 11M se destruyeron los vagones después del informe pericial.
0
K
14
#15
manzitor
#6
Hazte Oir y todos los demas
1
K
23
#18
Nasser
#4
Si claro Wapi, no se investigó hasta que llegó manos limpias, menudos huevos tienes tú...
2
K
36
#20
CharlesBrowson
#18
a ver si al final tengo que hacer un masplaining de ese, lo que pidio manos limpias el 19 es que no se destruyeran "pruebas" ya sea el cacho de via o las ruedas esas, o lo que fuera, no que ellos esten a pie del desastre metiendo las zarpas.
1
K
21
#31
ur_quan_master
*
#4
Si en el fondo son una ONG los pobres.
o una panda de carroñeros, no lo tengo claro
0
K
12
#24
Suleiman
Sin saber la causa,ni informes ni nada, los fascistas se dedican a colapsar la justicia con demandas inútiles.
0
K
13
#38
shake-it
#22
Por desgracia no se trata de embriaguez, se trata de un transtorno permanente
0
K
12
#7
Chappela
el gobierno debería dimitir en bloque
1
K
11
#22
Nasser
#7
Como corre el alcohol por meneame...
0
K
8
#25
Spirito
#22
Yo creo que lo de
#7
es escasez de neuronas cognitivas.
1
K
16
#29
usuarioeliminado
La derecha de este país no puede caer más bajo. Bochornoso.
0
K
7
#39
shake-it
#29
Que no puede caer más bajo? Ja! Te apuestas algo a que a lo largo de 2026 se superan varias veces y varios órdenes de magnitud más?
0
K
12
Ver toda la conversación (
40
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Porque al parecer la Guardia Civil y la Nacional, si no les dice algo Vox, no mueven un dedo.
¿Es eso? ¿O igual es pa darle otra pensada a eso?
Otro piquito que sacaran ..
Que es una puta gentuza de mierda inmunda que se embadurna con las desgracias ajenas, colega. Que no los defiendas, que son lo peor del puto país. Que están metidos en todos los fregados con tragedias para meter mierda y sacar rédito político, no la verdad.
Por eso no los ves en las acusaciones de por ejemplo la DANA... ah sí, que están ahí denunciando a la jueza lol
CC #6
No han pedido un informe pericial, han pedido una pericial para evitar la destrucción de pruebas.
Cuando el 11M se destruyeron los vagones después del informe pericial.
o una panda de carroñeros, no lo tengo claro