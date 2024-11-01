edición general
36 meneos
54 clics
Rusia exige a EE. UU. liberar a Nicolás Maduro y promete apoyo a Venezuela

Rusia exige a EE. UU. liberar a Nicolás Maduro y promete apoyo a Venezuela

El canciller Serguéi Lavrov expresó «firme solidaridad» con el pueblo venezolano en conversación telefónica con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y demandó resolver la crisis mediante el diálogo.

| etiquetas: venezuela , eeuu , rusia
30 6 1 K 247 actualidad
26 comentarios
30 6 1 K 247 actualidad
Comentarios destacados:        
antesdarle #2 antesdarle
Lavrov va siendo hora de desnazificar EEUU en una nueva operación especial. Como es algo bastante faraónico os recomiendo primero retiraros de Ucrania y centrar todos los esfuerzos en salvar a Maduro.
11 K 139
balancin #7 balancin
#2 joder :clap: :clap:
0 K 10
maspipinobreve #18 maspipinobreve
#7 Otantao
0 K 5
maspipinobreve #17 maspipinobreve
#2 filijoyas
0 K 5
Tkachenko #22 Tkachenko
#2 ese multicuentas!! Comprobad los votos al comentario (de mierda)
1 K 22
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Que se preparen en telesur que se viene motosierra
7 K 78
WcPC #8 WcPC
#1 Hombre, Trump quiere ser el gobernante de Venezuela, supongo que cerrará todas las TVs y pondrá las norteamericanas.
1 K 24
#12 eipoc
#1 no han tomado el control de Venezuela. No les va a resultar tan fácil.
1 K 29
#16 archiputoamo *
#12 cito a Trump crhoy.com/mundo/trump-sobre-venezuela-vamos-a-gobernar-el-pais-hasta-l

No te podías imaginar que los devoracaras te comieran la cara?
0 K 9
elsnons #5 elsnons
A estas horas a mi entender cada vez está más claro del pacto entre Trump y Putin relativo a sus respectivas prioridades. Yo no me meto en Venezuela salvo por vía de diálogo y tú me das la victoria en la guerra de Ucrania . Lo que es un cambio de cromos:
6 K 73
#15 XXguiriXX
#5 No creo. Mira lo que pasó en Siria. EEUU e Israel se están marcando varios puntos en su política exterior, y Rusia y China, todo lo contrario.
1 K 22
#25 tpm1
#5 Pero si Putin no tiene nada que hacer. ¿Cómo iba a ayudar a Venezuela?
0 K 10
antesdarle #6 antesdarle
“reiterando la posición histórica de Rusia respecto a la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía nacional de los Estados.”
Para cagarse encima
5 K 61
#3 solojavi
Está Rusia como para apoyar a otros países, tal vez Putin tenga esa voluntad pero le falta capacidad.
2 K 25
#13 chavi
#3 Que no. Que Rusia es una superpotencia y tenemos que gastar el 5% del PIB de la UE para protegernos !!!
1 K 18
balancin #24 balancin
#13 que no, que hay que comprarle gas a Rusia que ellos nunca, nunca se expanden territorialmente.
Por eso son tan pequeños.
0 K 10
#26 chavi
#24 Hombre, por lo menos rusia vende gas ruso.

Va a ser mucho mejor comprarle a EEUU petroleo Sirio y Venezolano...
0 K 12
maspipinobreve #19 maspipinobreve
#3 Mariverdoso
0 K 5
#9 Echenique29A
Gracias a dios es el mismo apoyo que dieron a Siria xD xD xD
2 K 20
#10 Joaker
¿Apoyo como el que dieron a Iran mientras era atacado por Israel?
1 K 14
Virusaco #23 Virusaco
Lástima que nadie supiera lo que iba a pasar, para que hubiera adelantado su apoyo a Venezuela.

Salu3
0 K 10
QRK #14 QRK
China, calienta, que sales.
0 K 7
#4 Vindicta
Tiene cara de enfadado.

Nada más de relevancia en su declaración.
0 K 7
#11 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#4 es su cara feliz.
1 K 13
maspipinobreve #21 maspipinobreve
#11 Marrañaco
0 K 5
maspipinobreve #20 maspipinobreve
#4 Habrá que ver tu jeta
0 K 5

menéame