Rusia exige a EE. UU. liberar a Nicolás Maduro y promete apoyo a Venezuela
El canciller Serguéi Lavrov expresó «firme solidaridad» con el pueblo venezolano en conversación telefónica con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y demandó resolver la crisis mediante el diálogo.
etiquetas:
venezuela
eeuu
rusia
30
6
1
K
247
actualidad
26 comentarios
30
6
1
K
247
actualidad
#2
antesdarle
Lavrov va siendo hora de desnazificar EEUU en una nueva operación especial. Como es algo bastante faraónico os recomiendo primero retiraros de Ucrania y centrar todos los esfuerzos en salvar a Maduro.
11
K
139
#7
balancin
#2
joder
0
K
10
#18
maspipinobreve
#7
Otantao
0
K
5
#17
maspipinobreve
#2
filijoyas
0
K
5
#22
Tkachenko
#2
ese multicuentas!! Comprobad los votos al comentario (de mierda)
1
K
22
#1
Meneador_Compulsivo
Que se preparen en telesur que se viene motosierra
7
K
78
#8
WcPC
#1
Hombre, Trump quiere ser el gobernante de Venezuela, supongo que cerrará todas las TVs y pondrá las norteamericanas.
1
K
24
#12
eipoc
#1
no han tomado el control de Venezuela. No les va a resultar tan fácil.
1
K
29
#16
archiputoamo
*
#12
cito a Trump
crhoy.com/mundo/trump-sobre-venezuela-vamos-a-gobernar-el-pais-hasta-l
No te podías imaginar que los devoracaras te comieran la cara?
0
K
9
#5
elsnons
A estas horas a mi entender cada vez está más claro del pacto entre Trump y Putin relativo a sus respectivas prioridades. Yo no me meto en Venezuela salvo por vía de diálogo y tú me das la victoria en la guerra de Ucrania . Lo que es un cambio de cromos:
6
K
73
#15
XXguiriXX
#5
No creo. Mira lo que pasó en Siria. EEUU e Israel se están marcando varios puntos en su política exterior, y Rusia y China, todo lo contrario.
1
K
22
#25
tpm1
#5
Pero si Putin no tiene nada que hacer. ¿Cómo iba a ayudar a Venezuela?
0
K
10
#6
antesdarle
“reiterando la posición histórica de Rusia respecto a la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía nacional de los Estados.”
Para cagarse encima
5
K
61
#3
solojavi
Está Rusia como para apoyar a otros países, tal vez Putin tenga esa voluntad pero le falta capacidad.
2
K
25
#13
chavi
#3
Que no. Que Rusia es una superpotencia y tenemos que gastar el 5% del PIB de la UE para protegernos !!!
1
K
18
#24
balancin
#13
que no, que hay que comprarle gas a Rusia que ellos nunca, nunca se expanden territorialmente.
Por eso son tan pequeños.
0
K
10
#26
chavi
#24
Hombre, por lo menos rusia vende gas ruso.
Va a ser mucho mejor comprarle a EEUU petroleo Sirio y Venezolano...
0
K
12
#19
maspipinobreve
#3
Mariverdoso
0
K
5
#9
Echenique29A
Gracias a dios es el mismo apoyo que dieron a Siria
2
K
20
#10
Joaker
¿Apoyo como el que dieron a Iran mientras era atacado por Israel?
1
K
14
#23
Virusaco
Lástima que nadie supiera lo que iba a pasar, para que hubiera adelantado su apoyo a Venezuela.
Salu3
0
K
10
#14
QRK
China, calienta, que sales.
0
K
7
#4
Vindicta
Tiene cara de enfadado.
Nada más de relevancia en su declaración.
0
K
7
#11
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#4
es su cara feliz.
1
K
13
#21
maspipinobreve
#11
Marrañaco
0
K
5
#20
maspipinobreve
#4
Habrá que ver tu jeta
0
K
5
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
