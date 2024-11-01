edición general
Revólveres Velo-dog: la defensa de los ciclistas contra los perros

Los revólveres conocidos como Velo-Dog son creación del armero belga Charles Francois Galand en la década de 1890. Estas armas fueron ideadas con el fin de repeler las frecuentes agresiones de que eran objeto los numerosos ciclistas por parte de los canes. En su concepción original, el arma utilizaba un cartucho especial, conocido como 6 mm. Velo-Dog. Éstos venían cargados con proyectiles de pimienta, en caso de querer dar un buen escarmiento, o de plomo si lo que se pretendía era obtener resultados más contundentes.

tollendo #1 tollendo
En el Museo Histórico Militar de Sevilla hay una colección de este tipo de armas. Está en la plaza de España, la cual ya merece una visita y un buen paseo.
Ripio #3 Ripio
#1 La flobert de toda la vida, ¿no?
tollendo #4 tollendo *
#3 No. El cartucho Flobert solo tiene fulminante, el velo-dog tiene también pólvora y por tanto es más potente.
Supercinexin #2 Supercinexin
Todo ciclista debería llevar uno de éstos.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Yo me he visto en alguna situación muy apurada por perritos de estos que los dueños dejan sueltos. Todo aquel que ha sido perseguido ir un mastín enseñando los dientes sabe de lo que hablo.
#6 pirat
Andando y corriendo también se te tiran encima.
Una noche en la bici por un camino se me tiraron unos veinte de un insano que se dejó la valla de la parcela abierta. No sé como salí de allí...
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
No se me olvidará una vez, volviendo de entrenar que salió uno a por nosotros. Dio la casualidad que un colega llevaba una cámara de repuesto, la sacó y le metió tal latigazo que le faltaban patas para correr.

Nos hubiera venido bien una de esas pistolas en más de una ocasión
