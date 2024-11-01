Revólveres Velo-dog: la defensa de los ciclistas contra los perros

Los revólveres conocidos como Velo-Dog son creación del armero belga Charles Francois Galand en la década de 1890. Estas armas fueron ideadas con el fin de repeler las frecuentes agresiones de que eran objeto los numerosos ciclistas por parte de los canes. En su concepción original, el arma utilizaba un cartucho especial, conocido como 6 mm. Velo-Dog. Éstos venían cargados con proyectiles de pimienta, en caso de querer dar un buen escarmiento, o de plomo si lo que se pretendía era obtener resultados más contundentes.