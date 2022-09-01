·
Recuperan un vídeo de una Ayuso mucho más joven y flexible con el aborto: "Cuando no usaba un pinganillo"
El antiguo discurso de la 'popular' choca frontalmente con la postura antiabortista que abraza actualmente
hemeroteca
ayuso
aborto
Hemeroteca
19 comentarios
Delay
albertiño12
Después de lanzar varios globos sonda parece que ganó la versión más radical y anti-libertad. Entre estas dos declaraciones solo hay 5 meses:
-01/09/2022:
Ayuso defiende que las jóvenes de 16 años aborten sin el permiso de sus padres
www.meneame.net/story/ayuso-defiende-jovenes-16-anos-aborten-sin-permi
-9/03/2023:
Isabel Díaz Ayuso califica el aborto como «asesinato»
www.meneame.net/story/isabel-diaz-ayuso-califica-aborto-como-asesinato
seguidorDeCristo
sin ningún animo ni intención de defender a Ayuso. Nadie aquí puede decir que me vaya visto defenderla a ella, ni a ningún otro político y no será hoy la excepción.
Ahora, yo puedo creer, y creo, que abortar es un asesinato pero puedo defender la libertad de quien no lo ve igual que yo. Al fin y al cabo creo en un Dios que nos ha creado libres para hacerlo y nada podemos romper nosotros en nuestra libertad que no pueda arreglar Él.
Ojo, eso es lo que yo creo, mas también se que no son esas sus razones para este giro en el guión.
casicasi
#9
¿Si la madre muere por no abortar en un caso de embarazo de riesgo es asesinato? En concreto, asesinato cometido contra la madre... y contra los hijos que pudo haber tenido y no tuvo...
seguidorDeCristo
*
#12
Dime, ¿Esos hijos hipotéticos de los que hablas... Tienen su propio ADN como lo tiene el resultado de la unión de un espermatozoide y un óvulo?
Andreham
#14
Lo que no tienen es alma por lo que no se está asesinando a nadie ni a nada.
Los derechos del niño empiezan en el momento en el que es un ser vivo, no cuando es una reacción química.
Igual que los virus o las vacunas no tienen derechos. Y sí, soy plenamente consciente de que es un ejemplo de mierda y no, no estoy equiparando a un bebé con un virus o enfermedad, ahorremonos las gilipolleces.
seguidorDeCristo
#16
y en qué momento dices que empieza a ser un ser vivo?
Meneanauta
'Ayuso mucho más joven y flexible' me he puesto palito
reivaj01
Si que usaba pinganillo, la diferencia es que ahora al otro lado está el borracho de MAR y entonces estaba pecas.
calde
creo que también tenía una entrevista con ébole de aprox el año 2018, donde hablaba de manera similar sobre estos temas. Ella no es una pepera religiosa, y de hecho ya se quedó embarazada sin estar casada (y perdió el hijo, no sé si por aborto natural o provocado).
De lo que sí que hablan es de que siempre fue fascista, fan de primo de ribera, aunque tampoco pegaba mucho con la imagen que daba al poco de llegar a presidenta de la CAM, pero igual estaba disimulando...
Queda claro que ha modulado mucho su actitud y las ideas que defiende desde que le han dado una responsabilidad y desde que tiene el pinganillo de MAR en la oreja. Una vendida.
0
K
11
#11
Jakeukalane
#6
falangista, no fascista
calde
#11
a caso hay falangistas no fascistas?
El_dinero_no_es_de_nadie
Anda, pues como Pedro Sánchez cuando cambia de opinión
Spirito
Haciendo de abogado del diablo, creo que hay una conclusión lógica y es que, si no tienes asentados bien tus principios, acabas corrompido.
Si encima de ello te untan de dinero, alagos y chantajes una vez que te han metido, creo que es muy difícil salir de esa telaraña política de corrupción.
Jakeukalane
#7
fijate en Trump que renunció en su día a ser candidato porque un miembro del partido por el que se presentaba hablo con un neonazi supremacista. Cuando fue presidente le defendía.
Andreham
Libertad, pero según a qué votantes me esté dirigiendo en ese momento, más libertad o menos.
Triborato
#1
libertad para abortar donde ella diga que hay que abortar: "[...] Pues váyanse a otro lado a abortar". La mar de coherente lo que decía hace unos años con lo que dice ahora.
Katos
Ayuso no puede cambiar de opinión pero el. Psoe puede odiar a podemos y no dormir para luego oacrra con ellos y gobernar y no gobernar con Independentistas al mismo tiempo.
A ver si es que el político miente a la sociedad y se traigan bulos como pillas, sobre todo la izquierda últimamente. Que p. Sánchez siga gobernando habla muy bien de la ética y superioridad moral de la izquierda.
Esa mismA que llora por el fin de los bombardeos en Gaza
angeloso
#8
Esa izquierda que llora por el fin de los bombardeos sólo existe mientras duermes, no te puede hacer daño.
