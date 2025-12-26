Quiebra la mayor granja de insectos de Europa para obtener proteína pese a recibir casi 200 millones en ayudas públicas

La startup francesa Ÿnsect, referente europeo en la producción de proteína a partir de insectos, ha entrado en liquidación judicial tras años de pérdidas y una inversión millonaria pública y privada que no logró traducirse en un negocio rentable. La caída de Ÿnsect supone el final abrupto de uno de los proyectos más ambiciosos de la industria alimentaria alternativa en Europa. Pese a un respaldo económico sin precedentes y a una potente narrativa ligada a la sostenibilidad, la empresa no consiguió consolidar un modelo viable en un mercado...
| etiquetas: quiebra , granja , insectos , europa , francia
Queréis alimentarnos con bichos?
gambas, necoras, percebes, langostinos...
Es mal negocio o lo han llevado mal?
But in practice, factory-scale insect production typically ends up relying on cereal by-products that are already usable as animal feed — meaning insect protein just adds an expensive extra step. For animal feed, the math simply wasn’t working.
Fuente: techcrunch.com/2025/12/26/how-reality-crushed-ynsect-the-french-startu