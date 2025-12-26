edición general
Quiebra la mayor granja de insectos de Europa para obtener proteína pese a recibir casi 200 millones en ayudas públicas

La startup francesa Ÿnsect, referente europeo en la producción de proteína a partir de insectos, ha entrado en liquidación judicial tras años de pérdidas y una inversión millonaria pública y privada que no logró traducirse en un negocio rentable. La caída de Ÿnsect supone el final abrupto de uno de los proyectos más ambiciosos de la industria alimentaria alternativa en Europa. Pese a un respaldo económico sin precedentes y a una potente narrativa ligada a la sostenibilidad, la empresa no consiguió consolidar un modelo viable en un mercado...

Pacman #2 Pacman
La gente no quiere comer bichos.

Punto

Queréis alimentarnos con bichos?
gambas, necoras, percebes, langostinos...
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 Seguramente ingieres varias veces a la semana, cuando no a diario, ácido carmínico (E-120), que sale de la cochinilla.

Presente en:
Lácteos: Yogures de sabores (fresa, cereza), postres.
Dulces y confitería: Caramelos, chicles, gelatinas, gomitas, mermeladas.
Carnes: Embutidos, hamburguesas, productos procesados.
Bebidas: Refrescos, jugos, sidra, bebidas saborizadas.
Otros: Salsas, aderezos (mostaza), sucedáneos de marisco (surimi)
#5 XXguiriXX
#2 El objetivo era obtener proteína, no hacer snacks. Las proteínas de consumo humano de origen animal más populares se hacen actualmente con leche, y esa es una pega muy importante. El problema es que Ÿnsect no se enfocó en los humanos, sino en animales y mascotas :palm:
powernergia #8 powernergia
#2 Creo que más bien se enfoca a alimentar animales.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
La cosa sería saber el pq...

Es mal negocio o lo han llevado mal?
#3 XXguiriXX
#1 Parece un error de visión:

But in practice, factory-scale insect production typically ends up relying on cereal by-products that are already usable as animal feed — meaning insect protein just adds an expensive extra step. For animal feed, the math simply wasn’t working.

Fuente: techcrunch.com/2025/12/26/how-reality-crushed-ynsect-the-french-startu
millanin #6 millanin
Los poderosos se han dado cuenta que en el futuro próximo será más caro alimentarnos con insectos que con soylent green.
#7 mam23
segun Matias Prats "aquello era una jaula de grillos"
