El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico

El estadio del Atlético de Madrid será sede este sábado de 'The Change', 'uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa' y que reunirá a más de 40.000 personas
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No sabía lo que era, pero he leído resúmenes de películas porno gay mucho menos gay que esto. Cualquiera diría que no les van a estirar las arrugas del cerete por primera vez.
En cualquier caso, es triste ver a la iglesia volver a coger fuerza, es sintoma de que le hemos fallado a la gente joven y busca esperanza por otro lado
El principal problema de los evangélicos es que viven más intensamente la religión en una continua cruzada proselitista por conseguir abonados a su secta cristiana. Eso hace que haya conocidos muchos de ellos que su estilo de vida se basa en difundir "la palabra" y su religión.
El catolicismo español actual... aún sufriendo una dictadura nacional católica apostólica… » ver todo el comentario
Por Santiago pasan cada año las juvebtudes católicas que llevan de excursión. La mitad por la noche va haciendo eses.
En el catolicismo ha habido ramas bastante interesantes (si eres creyente), próximas a los problemas sociales y todo eso. Los evangélicos... creo que ahí todos son iguales: solucionar los problemas a base de rezos y decir "aleluya" si se solucionan, sin mirar si ha sido por esos rezos o por otra causa (por ejemplo, un tratamiento médico). Los evangélicos además son muy homófobos.
#0: Yo hubiera añadido la etiqueta "aleluyos" en la noticia. #aleluyos
Pocos libros aglutinan tanta violencia y encima se vende en todas partes
De esto el cristianismo al igual que otras religiones, han sabido sacar tajada, de los borregos que necesitan un pastor que les diga lo que hacer y cuando hacerlo.
Y ahora en el punto de la historia en el que los tontos ya no se quedan en su pueblo aislados, si no que hacen grupos por internet y se dedican ir por todo el mundo diciendo sus tonterias, terminan pasando cosas como estas.
¿De donde cojones saca está gente la financiación para poder reservar un estadio de primera división? Más escenario, promoción, catering, desplazamientos...
Estamos hablando de varios millones de euros.
En esos eventos la gente recupera vista , vuelve a caminar , son exorcizados etc ... unos adelantados a nuestro tiempo .
El presidente del PP creó la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos. www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
PP y VOX en sus discurso van de antiinmigración, pero de hecho, son proinmigración latina
Poca gente va.