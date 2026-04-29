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El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico

El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico

El estadio del Atlético de Madrid será sede este sábado de 'The Change', 'uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa' y que reunirá a más de 40.000 personas

| etiquetas: dani alves , metropolitano , madrid , evangélicos , religión
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63 comentarios
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Comentarios destacados:                
#4 Otro clavo en el ataúd de la civilización. Otro prueba más de que estamos volviendo a un medioevo oscuro
Anfiarao #4 Anfiarao
Otro clavo en el ataúd de la civilización. Otro prueba más de que estamos volviendo a un medioevo oscuro
29 K 251
#27 baronluigi
#4 Nunca nos hemos ido. Esto que vemos aquí es el pan de cada día en EEUU. Es la mierda que nos viene.
1 K 13
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Concentración de retrasados.
15 K 147
Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
#2 hoy, en cosas que se pueden decir de cristianos pero que de cualquier otra religión sería strike…
6 K 25
#28 Sarampion
#15 Los Abogados Cristianos no están de acuerdo con esa opinión.
3 K 41
#34 lonce *
#15 Igual que un grupo "cristiano" puede alquilar el estadio del Atlético de Madrid y cualquier otra religión, sería strike...
3 K 29
vicvic #42 vicvic
#15 De los mismos que te dicen que "musulmán el que no vote" es muy racista y casi merece cárcel , llamar retrasados a los cristianos, por algún motivo, es votado masivamente positivo..
0 K 11
Eibi6 #43 Eibi6
#15 cuando otra religión alquile un estadio para hacer un mitin efectuado por un ex condenado por violación famoso por eso y dar patadas a un balón. Pues veremos si también se les llama reunión de poco adelantados como hace #2, por ahora este es el único caso que conozco
1 K 12
#53 mosquis
#43 Condenado en primera instancia pero absuwlto por el TSJC.
0 K 10
Eibi6 #59 Eibi6
#53 pues eso, excondenado
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Andreham #50 Andreham
#15 Hoy, en cosas que no se pueden decir de los cristianos porque automáticamente sale alguien a decir "pero los moros qué".
1 K 15
Veelicus #17 Veelicus
#2 Pues si, pero tambien vota... y nosotros sufriremos esas consecuencias
1 K 21
#37 Nobodyatall
#2 Cuidao que esto es 100% para sudamericanos y te llamaran racista.
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Doisneau #1 Doisneau
Menuda subida estan pegando este tipo de eventos...entre el despertar en Madrid, esto, y conocidos mios que me hablan de sobrinos e hijos metidos en effeta... pues se ve que el catolicismo va a volver a coger fuerza con la generacion z
8 K 99
Mark_ #6 Mark_ *
#1 "Effetá es un retiro católico de jóvenes para jóvenes que tiene como finalidad vivir un encuentro personal con Dios. Es un retiro testimonial y experiencial, organizado por jóvenes que han conocido a Dios y quieren llevarlo a otros para que ellos también descubran el Amor Verdadero y tengan un primer encuentro con Cristo, que es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6)."

No sabía lo que era, pero he leído resúmenes de películas porno gay mucho menos gay que esto. Cualquiera diría que no les van a estirar las arrugas del cerete por primera vez.
12 K 116
themarquesito #7 themarquesito
#6 Sospecho que debe ser una orgía permanente, como por ejemplo las JMJ
6 K 64
#18 cajadecartonmojada
#7 Pero sin condones, que a la iglesia no les gustan mucho.
1 K 22
millanin #11 millanin
#6 Pero sin mariconadas.
2 K 30
Mark_ #16 Mark_
#11 faltaría más, quién no se ha dado por el qlo con algún colega sin dejar de ser heterísimo :-D
3 K 43
Doisneau #23 Doisneau *
#6 Bueno, al final es como todo ese tipo de fiesta, excusas para irte luego a beber y de folleteo, especialmente con la edad media de ese tipo de eventos que todo el mundo es de la misma cuerda, y al menos por el sur esta muy extendido y hay mucha gente metida. Una amiga mia mas joven el effeta ese le funciona mejor que tinder, vaya.

En cualquier caso, es triste ver a la iglesia volver a coger fuerza, es sintoma de que le hemos fallado a la gente joven y busca esperanza por otro lado
3 K 37
Eibi6 #38 Eibi6
#6 a mí también me suena a drogas y sexo en un paraje retirado
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ur_quan_master #20 ur_quan_master
#1 son evangélicos
3 K 33
Doisneau #21 Doisneau
#20 Me vas a perdonar pero la misma mierda es
1 K 17
ur_quan_master #26 ur_quan_master
#21 bueno. Diferentes matices, pero sí
1 K 18
bubiba #29 bubiba
#21 varían sobretodo en l predicación. No te viene un sacerdote persiguiéndote diciéndote "dios te ama" .. pero predicadores evangélicos hay la ostia. Te pican a la casa, te persiguen con panfletos, dan murgas y chapas impresionantes... Hace poco tenía una al lado en el parque "en esta congregación ves que dios siempre sta contigo..' son super invasivos además. Tengo una amiga cuya hija está en esto y la iglesia le controla todo, hasta que debe comprar a la niña, que debe leer o la decoración de su casa . A día de hoy , mucho pero que los católicos que chupan dele estado pero no te dan l murga
1 K 13
japeto #32 japeto
#21 Cuando los conozcas bien (ya te llegará) vas a echar mucho de menos a los católicos.
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#47 pushakk *
#21 Yo pensaba lo mismo pero ya no lo creo, solo tienes que ver la posición con respecto a lo que está ocurriendo en oriente medio del Papa y compararla con la de esa escoria evangelista que gobierna los EEUU. Los evangelistas son los sionistas cristianos.
2 K 26
mamarracher #52 mamarracher
#21 No, esta mierda es mucho peor, así que imagínate. Al lado de la miseria moral y de la putrefacción de cualquier atributo humano que representan los evangélicos, los católicos casi parecen deseables.
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#55 silzul
#21 Con perdón... Pero, no. Aquí hace falta diferencia entre Guatemala y Guatapeor. Y te lo dice un ateo anticlerical.

El principal problema de los evangélicos es que viven más intensamente la religión en una continua cruzada proselitista por conseguir abonados a su secta cristiana. Eso hace que haya conocidos muchos de ellos que su estilo de vida se basa en difundir "la palabra" y su religión.

El catolicismo español actual... aún sufriendo una dictadura nacional católica apostólica…   » ver todo el comentario
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#58 Wizardd
#21 N, no es lo mismo. Es peor. Estos alaban a Israel. Son sionistas cristianos. He visto eventos llenos de banderas israelitas. Mucho ojo con estos que son un soporte del estado genocida.
0 K 7
#30 Eukherio *
#1 No creo. Es una fiesta subvencionada al fin y al cabo. Escuchan unos sermones, unas actuaciones, te emborrachas, igual follan, pero no creo que muchos se vuelvan activamente católicos y empiecen a ir a misa y a confesarse, simplemente volverán a la próxima fiesta.

Por Santiago pasan cada año las juvebtudes católicas que llevan de excursión. La mitad por la noche va haciendo eses.
0 K 8
#31 mcfgdbbn3 *
#1: Si es católico, ni tan mal, en comparación a los "aleluyos".

En el catolicismo ha habido ramas bastante interesantes (si eres creyente), próximas a los problemas sociales y todo eso. Los evangélicos... creo que ahí todos son iguales: solucionar los problemas a base de rezos y decir "aleluya" si se solucionan, sin mirar si ha sido por esos rezos o por otra causa (por ejemplo, un tratamiento médico). Los evangélicos además son muy homófobos.

#0: Yo hubiera añadido la etiqueta "aleluyos" en la noticia. :-P #aleluyos
4 K 39
#36 Comorr
#1 ni puta idea
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Fernando_x #40 Fernando_x
#1 Es un poco raro. Cada vez que hay uno de estos eventos o parecidos, se dispara la venta de condones en la ciudad donde se celebra. Sorprendente.
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sotillo #63 sotillo
#1 Esto es una secta para que sus líderes sean influyentes millonarios y someter a las sociedades libres
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Moixa #12 Moixa
Dani Alves el expresunto violador?
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oliver7 #22 oliver7
#12 absuelto.
1 K 21
Eibi6 #45 Eibi6
#12 sin presunto, en todo caso excondenado{shit}
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 hay genocidios, incestos, violaciones, asesinatos, infanticidios…
Pocos libros aglutinan tanta violencia y encima se vende en todas partes
6 K 87
#5 Zamarro
Cristianos que no se han leido ni un parrafo de la biblia, solo conocen de refilon los pasajes que les cuentan y no entienden ni lo que quieren decir. Pero para ir a fiestas se apuntan a todas.
De esto el cristianismo al igual que otras religiones, han sabido sacar tajada, de los borregos que necesitan un pastor que les diga lo que hacer y cuando hacerlo.
Y ahora en el punto de la historia en el que los tontos ya no se quedan en su pueblo aislados, si no que hacen grupos por internet y se dedican ir por todo el mundo diciendo sus tonterias, terminan pasando cosas como estas.
8 K 78
antesdarle #9 antesdarle
#5 libros que recomiendo encarecidamente, folleteo por aquí, asesinatos por allá, maravilloso :troll:
1 K 20
dogday #35 dogday
Mierda para lobotomizar mentes débiles y vagas.
4 K 46
Kleshk #46 Kleshk
#35 Pues como todas las religiones xD
2 K 25
slainrub #33 slainrub
" La entrada es gratuita"

¿De donde cojones saca está gente la financiación para poder reservar un estadio de primera división? Más escenario, promoción, catering, desplazamientos...

Estamos hablando de varios millones de euros.
3 K 39
#39 Lusco2
#33 Teniendo en cuenta que son sionistas...
4 K 56
#60 abogado_del_diablo
#33 La iglesia evangélica recibió una financiación brutal de EEUU para neutralizar la "teología de la liberación", una corriente cristiana que recuperaba los valores auténticos del cristianismo: compartir, que es más fácil que en una soga (mal traducido como camello) entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos (curioso que se olviden siempre de esta cita de Jesús)... vamos, una corriente de izquierdas dentro de la iglesia que estaba cogiendo mucha…   » ver todo el comentario
2 K 18
#8 Pivorexico
Es para recortar las listas de espera de sanidad , ayudas a persona con discapacidad etc ..

En esos eventos la gente recupera vista , vuelve a caminar , son exorcizados etc ... unos adelantados a nuestro tiempo .
2 K 30
#19 username
Encima en el estadio metropolitano..un imán para retrasados al nivel del Bernabéu
2 K 30
Xtrem3 #24 Xtrem3
También podemos decir que si nos manifestáramos en la puerta estaríamos legalmente jodidos, mientras que contra otras religiones o en una clínica de abortos la policía pasaría de nosotros... Hay muchos matices.
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alfre2 #48 alfre2
#24 manifestarse en la puerta? Nah. Mejor cerrarlas y sitiar el estadio. Que la sed y el hambre hagan el resto.
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jm22381 #56 jm22381
A 5 minutos de que se monte su propia secta para tener sus propias esclavas sexuales. Total luego se va de rositas…
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desfaenat #49 desfaenat
Eso es un negocio parecido al circo. Con sus payasos, sacacuartos de medio pelo y encantadores de retrasados.
1 K 16
radon2 #54 radon2
Por lo visto fue la administración Reagan la que invirtió mucho dinero para fomentar las iglesias evangélicas en Centro y Sudamérica para combatir la teología de la liberación.
1 K 14
#61 tierramar *
VOX y PP compiten por el voto evangelista, especialmente de América Latina: www.vozpopuli.com/espana/elecciones-municipales-2023/pp-vox-protestant
El presidente del PP creó la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos. www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
PP y VOX en sus discurso van de antiinmigración, pero de hecho, son proinmigración latina
0 K 13
tricionide #51 tricionide
no es el atletico de madrid de los judios?
0 K 13
a69 #57 a69
Ya me gustaría una fiesta así pero de pastafarianos.. pero que no den mucho sermón y corra más el líquido sagrado.
0 K 11
#14 Onaj
Si era para hacer el tonto, siendo gratis, hasta yo me habría apuntado.

Poca gente va.
0 K 11
Ed_Hunter #44 Ed_Hunter
Pues son 20000 asistentes menos que para Iron Maiden, que la entrada más barata era de 80 € y no estaba patrocinado por ningún gobierno.
1 K 10
#41 Givetuban
Esto no me lo vi venir.
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Sobitt #25 Sobitt
Buen momento para un colapso fortuito fruto de un terremoto inesperado
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#3 cabreadosinremedio
Dios los da y ellos se juntan.
0 K 6
noqdy #62 noqdy
Y de la Teología de la prosperidad, es que no falla...
0 K 6

menéame