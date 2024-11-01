El precio de la gasolina y diésel se desploman hoy domingo con la entrada en el BOE de la bajada del IVA: las gasolineras más baratas por provincias

Con la bajada del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, el precio de la gasolina baja hasta los 1,675 y el diésel a los 1,848. Según los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para este 22 de marzo, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 en Península y Baleares se sitúa en 1,671 € por litro, lo que supone una bajada de 0,148 € respecto a los 1,819 € por litro de ayer. Por su parte, la sin plomo 98 alcanza los 1,775 € por litro, es decir, 0,198 € menos que los 1,973 €/l registrados el día anterior.