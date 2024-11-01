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El precio de la gasolina y diésel se desploman hoy domingo con la entrada en el BOE de la bajada del IVA: las gasolineras más baratas por provincias

El precio de la gasolina y diésel se desploman hoy domingo con la entrada en el BOE de la bajada del IVA: las gasolineras más baratas por provincias

Con la bajada del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, el precio de la gasolina baja hasta los 1,675 y el diésel a los 1,848. Según los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para este 22 de marzo, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 en Península y Baleares se sitúa en 1,671 € por litro, lo que supone una bajada de 0,148 € respecto a los 1,819 € por litro de ayer. Por su parte, la sin plomo 98 alcanza los 1,775 € por litro, es decir, 0,198 € menos que los 1,973 €/l registrados el día anterior.

| etiquetas: precios , gasolina , diésel , iva
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
Priorat #14 Priorat
#12 Por favor

Vamos ha enseñar matemáticas ya que juegas mal.

Si antes la gasolina costaba 1€ sin IVA costaba 1,21€ con IVA. Con esta reducción pasa a 1,10€. Esto es, para ser exacto, una bajada del 9,09%. ¿Quieres que te ponga la fórmula? Creo que ahí llegarás.

Esto significa que si una gasolinera ayer cobraba 1,9€/l y aplica estrictamente la bajada, hoy cobrará 1,71€/l

No voy a discutir sobre matemáticas. Es así. Si no lo ves, pregunta a ChatGPT o similar.
4 K 61
Priorat #11 Priorat *
#5 Si te sube el precio de la alimentación un 10% en un día como dirías que es esa subida. ¿Una ligera subida?

Yo creo que dirías que los precios se han disparado, ¿no? Pues no mientas, por favor. O peor, no te engañes a ti mismo. Engañarse a uno mismo es lo peor.
2 K 40
Priorat #10 Priorat
Y eso que aún no se ha podido aplicar la bajada del impuesto de hidrocarburos (se aplicará cuando rellenen los depósitos las gasolineras, la gasolina actual aún la han pagado con el impuesto anterior).
2 K 40
cosmonauta #1 cosmonauta *
¿Lo cualo? ¿Que se desploma? Bajar de 1,85 a 1,67 es desplomarse?
2 K 35
javierchiclana #4 javierchiclana *
#1 Pues lo lógico... aprox el 10% de bajada de IVA.

Aquí dicen que esta bajada de impuestos no alivia a los consumidores: www.meneame.net/story/gobierno-alivia-petroleras-no-consumidores :wall:
2 K 39
cosmonauta #5 cosmonauta
#4 Ya. No es lo que uno imagina cuando piensa en desplomarse.
1 K 6
Ishkar #9 Ishkar
#5 #1 En cualquier otro mercado una bajada súbita del 10% se considera desplomarse, sin entrar en analizar cúanto alivia o no a nivel general
5 K 59
#12 DiDiNu
#4 la bajada del iva ha sido del 30% para quedarse en el 10% Todo lo que no sea ese 30% de bajada en el precio es una estafa de las gasolineras.
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javierchiclana #16 javierchiclana *
#12 Le quitan un 11 % de impuestos y debe bajar un 30 % o es una estafa. xD Échale más tabaco compi.
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#13 Perrota
Que verguenza. Para poner en marcha programas de incentivos a los coches eléctricos hacen falta meses (este año sigue sin aprobarse) pero para los combustibles en días se organizan.

Perdemos una oportunidad de oro para arrancar la transcripción energética y dejar de estar de rodillas frente a los pederastas yankis y los fanáticos del Golfo.
1 K 22
Mesto #18 Mesto
#13 Veras las risas cuando todos tengamos coche eléctrico y el MWh se ponga a 700€ como en 2022.
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#19 Perrota *
#18 En 2022 no teníamos a cuota de renovables actual y el gas nos dió duro. Ahora estamos más preparados, y cada vez mejor ya que la cuota no para de aumentar y también se están instalando baterías a gran escala.

Por cierto, en España el máximo fue de 500 euros el MWh. La factura media pasó de 79 a 105 euros al mes.
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Mesto #20 Mesto
#19 Jugarlo todo a la carta de las renovables después de tener a toda a España a 0 por su culpa no parece buen plan.
1 K 7
#21 Perrota
#20 Ya hace unos días que ha salido el informe que indica las causas del apagón, y no, no fueron las renovables.

www.publico.es/sociedad/m-ambiente/informe-europeo-apagon-concluye-pri
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Mesto #22 Mesto
#21 Si, lo indica.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Se desploma porque es gasolina sin plomo :roll:
3 K 18
#17 MenéameApesta
#6 Perdona. Dedazos... El chiste es bueno.
0 K 12
#15 poxemita
¿Cuanto tardarán en subir el equivalente a esta bajada?

Yo apuesto por 2 semanas.
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domadordeboquerones #3 domadordeboquerones *
Se desploman? Hay quien se traga que se lo van a ahorrar?
Pa mear Y no echar gota!
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Cidwel #2 Cidwel
sabe alguien si el gobierno ha hecho algo también para evitar que las gasolineras absorban ni una puta minima parte de esta subida como ocurrió la ultima vez?
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 España se planta y el BOE lo confirma: las gasolineras que suban el precio y lo oculten tras la bajada del IVA serán sancionadas con multas de hasta 6 millones de euros
www.meneame.net/story/espana-planta-boe-confirma-gasolineras-suban-pre
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menéame