Con la bajada del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, el precio de la gasolina baja hasta los 1,675 y el diésel a los 1,848. Según los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para este 22 de marzo, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 en Península y Baleares se sitúa en 1,671 € por litro, lo que supone una bajada de 0,148 € respecto a los 1,819 € por litro de ayer. Por su parte, la sin plomo 98 alcanza los 1,775 € por litro, es decir, 0,198 € menos que los 1,973 €/l registrados el día anterior.
| etiquetas: precios , gasolina , diésel , iva
Vamos ha enseñar matemáticas ya que juegas mal.
Si antes la gasolina costaba 1€ sin IVA costaba 1,21€ con IVA. Con esta reducción pasa a 1,10€. Esto es, para ser exacto, una bajada del 9,09%. ¿Quieres que te ponga la fórmula? Creo que ahí llegarás.
Esto significa que si una gasolinera ayer cobraba 1,9€/l y aplica estrictamente la bajada, hoy cobrará 1,71€/l
No voy a discutir sobre matemáticas. Es así. Si no lo ves, pregunta a ChatGPT o similar.
Yo creo que dirías que los precios se han disparado, ¿no? Pues no mientas, por favor. O peor, no te engañes a ti mismo. Engañarse a uno mismo es lo peor.
Aquí dicen que esta bajada de impuestos no alivia a los consumidores: www.meneame.net/story/gobierno-alivia-petroleras-no-consumidores
Perdemos una oportunidad de oro para arrancar la transcripción energética y dejar de estar de rodillas frente a los pederastas yankis y los fanáticos del Golfo.
Por cierto, en España el máximo fue de 500 euros el MWh. La factura media pasó de 79 a 105 euros al mes.
www.publico.es/sociedad/m-ambiente/informe-europeo-apagon-concluye-pri
Yo apuesto por 2 semanas.
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
Pa mear Y no echar gota!
www.meneame.net/story/espana-planta-boe-confirma-gasolineras-suban-pre