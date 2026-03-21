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España se planta y el BOE lo confirma: las gasolineras que suban el precio y lo oculten tras la bajada del IVA serán sancionadas con multas de hasta 6 millones de euros

España se planta y el BOE lo confirma: las gasolineras que suban el precio y lo oculten tras la bajada del IVA serán sancionadas con multas de hasta 6 millones de euros

Es conocido por todos que la guerra en Oriente Medio, pese a producirse a miles de kilómetros de distancia, está teniendo un impacto muy directo en nuestra economía

| etiquetas: gasolineras , gasolina , iva
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#5 Albarkas
Lo creeré cuando lo vea.
Cada vez que se hace una ley o norma se dejan tantas rendijas, que los de siempre se escabullen por ellas.
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tul #7 tul
#5 igual es porque los buffetes de abogados de los de siempre son los que redactan las leyes dejando unas rendijas del tamaño del arco del triunfo, pero nada sigamos votando a la derecha...
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Ahora si  media
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fofito #4 fofito
Cuando lo vea lo creeré
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vicus. #12 vicus.
Calderilla, les vale la pena defraudar. Yo iría más lejos, se les interviene y punto, o mejor, se les nacionaliza
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Lo de bajar los impuestos es la guerra de la secta satanica de pederastas contra todos los países, podemos ver a sus delegados satanicos como Abascal y Feijoo pedir bajadas de impuestos, mientras USA e Israel tienen estados enormes, aumentan impuestos

Los pedofilos satanistas nos están atacando y la derecha colabora probablemente chantajeados por lo que el mossad hace con las niñas, cristianos en pie y a por ellos oeoeoeoe

La guerra de Israel contra Irán ataca a todos los servicios públicos del mundo www.meneame.net/m/Artículos/guerra-israel-contra-iran-ataca-todos-ser
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PsySkeletor #6 PsySkeletor
#2 fullford eres tu ?
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Pacman #8 Pacman
ah, que gobierna la derecha :roll:
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Connect #10 Connect
Yo siempre pongo en las gasolineas BonArea. Y me consta porque lo llevo viendo durante años, que si pueden bajar un céntimo, lo bajan. Siempre tienen los precios más bajos. Y como esta marca, hay unas cuantas más. Tan al céntimo no van, pero vamos, por ahí. Así que el que quiera seguir pagando un dineral en esas gasolineras 'premium' pues allá ellos. Opciones hay muchas, especialmente en las grandes areas metropolitanas.

Otra cosa es en la España vaciada, que ahí seguramente habrá una gasolinera cada 30 kilómetros a la redonda, y los deben sangrar lo que les da la gana.
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#3 kreator
No dice nada de mantener los precios y absorber la bajada del IVA, no?
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asola33 #11 asola33
¿No hay libertad de precios? No veo nada que puedan controlar. El loby de la gasolina pone los precios que quieren
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#9 ingenieril
1) Sale mas rentable mantener el precio inflado que pagar 6M€. Podéis hacer las cuentas. Lo único que me gusta de los USAnos es que las multas y compensaciones son estratosfericas: 6.000M€ y veras como se les quitan las ganas ni de pensarlo.
2) ¿Van a atacar también a las reduflacciones de los supermercados? Porque ya se están planteando dejar la botella de 2L en latitas de 0.125, y las patatas van a ser aire envasado con aroma a jamón.

Aqui cada vez que hay una excusa para aumentar el margen no pierden comba, pero cuando la gasolina se normaliza no vuelven los productos a sus tamaños originales.

Estoy empezando a comprar productos diarios congelados en supermercados chinos y me está saliendo mas barato que el Metadona.
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Blackat #14 Blackat
Encontraran la manera de embolsarse el dinero y no pagar multas.

Si hace falta , el pp pondra a trabajar a su ejercito de jueces prevaricadores y al tribunal de orden fascista para que se vayan de rositas.

Ah..y tendremos que dar gracias , que solo nos cobran dinero y no nos sodomizan en las gasolineras.


Con su mirada...
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menéame