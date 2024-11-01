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El Gobierno alivia a las petroleras, no a los consumidores

El Gobierno alivia a las petroleras, no a los consumidores

La clave de todo esto, los beneficios caídos del cielo de las grandes petroleras, no han sido objeto de la política pública; no podemos permitirnos repetir la estrategia de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias

| etiquetas: gobierno , alivia , petroleras , consumidores , beneficios , pérdidas , ganancias
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8 comentarios
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sotillo #1 sotillo
Es lo que hay cuando la derecha tiene mayoría, así que ajo y agua
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#2 miraqueereslinda
#1 ¿del parlamento de qué país hablas?
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makinavaja #3 makinavaja
#2 En España, gobierne quien gobierne, son la derecha y los poderes económicos los que mandan...
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#8 miraqueereslinda *
#3 ahora resulta que no es el gobierno del PSOE quien lleva desde 2019 legislando el país,

Aquí puedes consultar las 360 leyes y 115 Reales Decretos-leyes por año aprobados desde entonces: www.congreso.es/es/iniciativas-legislativas-aprobadas

También ha sido el responsable 97 subidas de impuestos que han redundado en que la recaudación haya pasado de los 212.808 millones de euros en 2019 a más de 300.000 millones en 2025.

Desde luego vivís completamente fuera de la realidad. Ya no os importa negar los hechos empíricos. Luego os preguntáis por qué cada vez más gente se vuelve "facha".
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obmultimedia #4 obmultimedia
#2 PSOE y SUMAR son centro derecha.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#2 y gracias que no haya mencionado a Franco.
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#5 Icelandpeople
2ª parte de "El Gobierno alivia a los caseros, no a los inquilinos".

Seguimos.
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Supercinexin #7 Supercinexin
Uno de los ministros más inútiles que hayan pasado por el Gobierno de España desde la izquierda en toda la Historia, un auténtico torpe que será recordado por criticar a las macrogranjas, por lo guapo que salió en la revista Vanity Fair y por confesar que a veces, estando en el atril en alguna intervención pública, estuvo a punto de cagarse encima ante las réplicas de la oposición de derechas... ESE tío, hoy nos va a contar a todos qué medidas debería tomar Pedro Sánchez Castejón como…   » ver todo el comentario
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menéame