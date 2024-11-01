El Gobierno alivia a las petroleras, no a los consumidores

La clave de todo esto, los beneficios caídos del cielo de las grandes petroleras, no han sido objeto de la política pública; no podemos permitirnos repetir la estrategia de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias
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Aquí puedes consultar las 360 leyes y 115 Reales Decretos-leyes por año aprobados desde entonces: www.congreso.es/es/iniciativas-legislativas-aprobadas
También ha sido el responsable 97 subidas de impuestos que han redundado en que la recaudación haya pasado de los 212.808 millones de euros en 2019 a más de 300.000 millones en 2025.
Desde luego vivís completamente fuera de la realidad. Ya no os importa negar los hechos empíricos. Luego os preguntáis por qué cada vez más gente se vuelve "facha".
Seguimos.