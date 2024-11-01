El PP pierde los papeles y compara a Óscar Puente con un mono: "El nivel de la política española en un tuit"

Lo del Partido Popular hoy día te lo dicen hace unos años y no te lo crees (pero ahora sí). Un día bromean orgullosos con llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, otro sorprenden con un alto cargo político amenazando a periodistas por escrito y, poco a poco, se van pasando líneas rojas como si nada. A tope con el trumpismo, el ayusismo y el malismo.
Conocen el nivel intelectual de su público.
No, no se le sigue el rollo. Me da igual de que estamos hablando y quien esta hablando. A la mierda no se le responde con mas mierda.
Votamos a un gato y haría más cosas.
www.antena3.com/noticias/espana/lista-que-oscar-puente-publica-insulto
Yo te lo explico, cariño. Esa lista son insultos que le hicieron a Óscar Puente.
Pero no te preocupes por el error, el positivo de @SantiH viene de casa cuando el comentario es tan ridículo.
Apuesto a qué una vez te has dado cuenta ya no te parecen tan graves esos insultos. Para que veas tu fanatismo que has querido insinuar lo malo que es Óscar Puente diciendo esos insultos y ahora resulta que sin querer te has pegado un tiro en el pie.
Algo que opinar sobre esos insultos que le dedican a Óscar Puente? No, verdad? Me lo imaginaba.
Esta es la basura en lo que han convertido a la gente. Que una cosa le parece bien o mal según a quién vaya dirigida.