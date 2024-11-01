edición general
El PP pierde los papeles y compara a Óscar Puente con un mono: "El nivel de la política española en un tuit"

Lo del Partido Popular hoy día te lo dicen hace unos años y no te lo crees (pero ahora sí). Un día bromean orgullosos con llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, otro sorprenden con un alto cargo político amenazando a periodistas por escrito y, poco a poco, se van pasando líneas rojas como si nada. A tope con el trumpismo, el ayusismo y el malismo.

Comentarios destacados:        
jonolulu #4 jonolulu
Qué duro tiene que ser para el PP que les haya ganado un perro y un mono
4 K 65
txirrindulari #3 txirrindulari
Tanto comprar titulos académicos que se les ha ido de las manos. Libredaz!
2 K 41
mmlv #8 mmlv
Los insultos y los bulos son los únicos argumentos de esta patética oposición
1 K 32
#2 adolor
Esta gente está muy enferma.
2 K 31
mariKarmo #12 mariKarmo
#2 son como unos fanáticos extremistas. Me resultan hasta peligrosos.
5 K 60
daTO #17 daTO
#12 Es que SON peligrosos, es una piara de chorizos con ganas de liarse a hostias,
4 K 39
#21 Xoche *
#2 Tratar de recuperar el poder que según ellos les pertenece, a cualquier precio, puede llegar a ser enfermizo
0 K 7
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Que culpa tendrán los pobres monos :troll:
2 K 27
Ludovicio #18 Ludovicio
Este es nivel de argumentación que los votantes del PP alcanzan y entienden.
Conocen el nivel intelectual de su público.
1 K 23
johel #14 johel *
El twitter de ppox es un vertedero donde ni los buitres van a comer.
No, no se le sigue el rollo. Me da igual de que estamos hablando y quien esta hablando. A la mierda no se le responde con mas mierda.
1 K 23
#16 Suleiman
El PP, cada vez más trumpista.
1 K 23
#15 solojavi
Cuando piensas que no pueden caer más bajo se reinventan y dejan más bajo aún el listón de la bajeza moral. Lo triste es que esa banda de psicópatas tarados no van a tardar mucho en gobernar el país y que además, probablemente lo harán en coalición con la fatxusma voxemita. ¡La que nos espera!
1 K 20
javibaz #7 javibaz
Y esa es la educación que se imparte en la enseñanza privada.
0 K 14
#10 Sariel
#7 No, en la privada no se imparte educación. La educación se empapa en casa. Allí se imparten otras materias. Robar, extorsionar, hacer que parezca un accidente, etc :-P
0 K 9
mariKarmo #9 mariKarmo
Y esto es todo lo que la derecha puede aportar.

Votamos a un gato y haría más cosas.
0 K 13
#19 mcfgdbbn3
Argumentos pensados para mentes que piensan poco.
0 K 12
#13 chocoleches
Están imitando la escuela de Steve Cheung, la versión americana de MAR en esteroides.
0 K 12
alcama #6 alcama
Goriloscar Puente
2 K 9
#11 Leon_Bocanegra *
#5 me parece que ni te has leído lo que has enviado.
Yo te lo explico, cariño. Esa lista son insultos que le hicieron a Óscar Puente.

Pero no te preocupes por el error, el positivo de @SantiH viene de casa cuando el comentario es tan ridículo.
5 K 67
Asmode0 #20 Asmode0 *
#5 en serio? Y ahora que cara se te queda cuando lees bien lo que envias y te das cuenta que esos son los insultos que le han llamado A Óscar Puente y no DE Óscar Puente?

Apuesto a qué una vez te has dado cuenta ya no te parecen tan graves esos insultos. Para que veas tu fanatismo que has querido insinuar lo malo que es Óscar Puente diciendo esos insultos y ahora resulta que sin querer te has pegado un tiro en el pie.

Algo que opinar sobre esos insultos que le dedican a Óscar Puente? No, verdad? Me lo imaginaba.

Esta es la basura en lo que han convertido a la gente. Que una cosa le parece bien o mal según a quién vaya dirigida.
1 K 21

